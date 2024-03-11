https://ria.ru/20240311/oskar-1932267288.html

В Кремле не стали комментировать вручение "Оскара" украинскому фильму

В Кремле не стали комментировать вручение "Оскара" украинскому фильму - РИА Новости, 11.03.2024

В Кремле не стали комментировать вручение "Оскара" украинскому фильму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя награждение "Оскаром" украинского документального фильма "20 дней в Мариуполе", заявил, что данный РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T12:16

2024-03-11T12:16

2024-03-11T12:20

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий песков

в мире

кинопремия "оскар"

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя награждение "Оскаром" украинского документального фильма "20 дней в Мариуполе", заявил, что данный вопрос не является прерогативой Кремля. Фильм "20 дней в Мариуполе" украинского журналиста и документалиста ​​Мстислава Чернова был отмечен "Оскаром" в категории "Лучший документальный фильм". Это первый "Оскар", полученный представителем Украины. "Не думаю, что это касается тех вопросов, которые являются нашей прерогативой. Лично мне нечего прокомментировать", - сказал журналистам Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20230914/oskar-1896399667.html

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Кирилл Волков

россия, украина, дмитрий песков, в мире, кинопремия "оскар"