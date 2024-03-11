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В Кремле не стали комментировать вручение "Оскара" украинскому фильму
В Кремле не стали комментировать вручение "Оскара" украинскому фильму - РИА Новости, 11.03.2024
В Кремле не стали комментировать вручение "Оскара" украинскому фильму
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя награждение "Оскаром" украинского документального фильма "20 дней в Мариуполе", заявил, что данный РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T12:16
2024-03-11T12:16
2024-03-11T12:20
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
в мире
кинопремия "оскар"
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя награждение "Оскаром" украинского документального фильма "20 дней в Мариуполе", заявил, что данный вопрос не является прерогативой Кремля. Фильм "20 дней в Мариуполе" украинского журналиста и документалиста Мстислава Чернова был отмечен "Оскаром" в категории "Лучший документальный фильм". Это первый "Оскар", полученный представителем Украины. "Не думаю, что это касается тех вопросов, которые являются нашей прерогативой. Лично мне нечего прокомментировать", - сказал журналистам Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20230914/oskar-1896399667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, дмитрий песков, в мире, кинопремия "оскар"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, В мире, Кинопремия "Оскар"
В Кремле не стали комментировать вручение "Оскара" украинскому фильму
Песков: вопрос вручения "Оскаров" не входит в список прерогативных для Кремля