https://ria.ru/20240311/oskar-1932215589.html

Назван победитель премии "Оскар" в категории "Лучший фильм года"

Назван победитель премии "Оскар" в категории "Лучший фильм года" - РИА Новости, 11.03.2024

Назван победитель премии "Оскар" в категории "Лучший фильм года"

В Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения кинопремии "Оскар", лучшим фильмом года признан триллер Кристофера Нолана "Оппенгеймер". Транслировал мероприятие РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T05:29

2024-03-11T05:29

2024-03-11T06:34

культура

кинопремия "оскар"

сша

кристофер нолан

лос-анджелес

мартин скорсезе

брэдли купер

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. В Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения кинопремии "Оскар", лучшим фильмом года признан триллер Кристофера Нолана "Оппенгеймер". Транслировал мероприятие телеканал ABC."Оппенгеймер" был номинирован в 13 категориях и завоевал награду в семи. Сам Кристофер Нолан получил статуэтку в номинации "Лучший режиссер", а сыгравший главную роль Киллиан Мерфи удостоился номинации "Лучшая мужская роль. Картина также была отмечена за лучшую мужскую роль второго плана (Роберт Дауни-младший) операторскую работу, монтаж и музыку.

https://ria.ru/20240222/film-1928960296.html

https://ria.ru/20240310/malina-1932176287.html

https://ria.ru/20240108/kalkin-1920113987.html

сша

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кинопремия "оскар", сша, кристофер нолан, лос-анджелес, мартин скорсезе, брэдли купер