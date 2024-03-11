Назван победитель премии "Оскар" в категории "Лучший фильм года"
"Оппенгеймер" завоевал премию "Оскар" в категории "Лучший фильм года"
Кадр из трейлера к фильму "Оппенгеймер". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. В Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения кинопремии "Оскар", лучшим фильмом года признан триллер Кристофера Нолана "Оппенгеймер". Транслировал мероприятие телеканал ABC.
"Оппенгеймер" был номинирован в 13 категориях и завоевал награду в семи. Сам Кристофер Нолан получил статуэтку в номинации "Лучший режиссер", а сыгравший главную роль Киллиан Мерфи удостоился номинации "Лучшая мужская роль. Картина также была отмечена за лучшую мужскую роль второго плана (Роберт Дауни-младший) операторскую работу, монтаж и музыку.
- В категории "Лучшая женская роль" награды удостоилась Эмма Стоун, снявшаяся в фильме "Бедные-несчастные";
- Лучшим зарубежным фильмом признана британская картина "Зона интересов" Джонатана Глейзера;
- Награду за лучшую женскую роль второго плана получила Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные").;
- В категории "Лучший короткометражный фильм" статуэтку завоевала работа Уэса Андерсона "Чудесная история Генри Шугара";
- В категории "Лучший документальный фильм" награды удостоилась украинская работа "20 дней в Мариуполе";
- Награду киноакадемиков в категории "Лучший оригинальный сценарий" завоевала Трие с фильмом "Анатомия падения";
- "Оскар" за адаптированный сценарий получили авторы фильма "Американское чтиво";
- Награду киноакадемии в таких категориях, как "Грим/прическа", "Художественная постановка" и "Костюмы", получила картина "Бедные-несчастные";
- За визуальные эффекты киноакадемики отметили создателей японской картины "Годзилла: Минус один".