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Назван победитель премии "Оскар" в категории "Лучший фильм года" - РИА Новости, 11.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
05:29 11.03.2024 (обновлено: 06:34 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/oskar-1932215589.html
Назван победитель премии "Оскар" в категории "Лучший фильм года"
Назван победитель премии "Оскар" в категории "Лучший фильм года" - РИА Новости, 11.03.2024
Назван победитель премии "Оскар" в категории "Лучший фильм года"
В Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения кинопремии "Оскар", лучшим фильмом года признан триллер Кристофера Нолана "Оппенгеймер". Транслировал мероприятие РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T05:29
2024-03-11T06:34
культура
кинопремия "оскар"
сша
кристофер нолан
лос-анджелес
мартин скорсезе
брэдли купер
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. В Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения кинопремии "Оскар", лучшим фильмом года признан триллер Кристофера Нолана "Оппенгеймер". Транслировал мероприятие телеканал ABC."Оппенгеймер" был номинирован в 13 категориях и завоевал награду в семи. Сам Кристофер Нолан получил статуэтку в номинации "Лучший режиссер", а сыгравший главную роль Киллиан Мерфи удостоился номинации "Лучшая мужская роль. Картина также была отмечена за лучшую мужскую роль второго плана (Роберт Дауни-младший) операторскую работу, монтаж и музыку.
https://ria.ru/20240222/film-1928960296.html
https://ria.ru/20240310/malina-1932176287.html
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кинопремия "оскар", сша, кристофер нолан, лос-анджелес, мартин скорсезе, брэдли купер
Культура, Кинопремия "Оскар", США, Кристофер Нолан, Лос-Анджелес, Мартин Скорсезе, Брэдли Купер
Назван победитель премии "Оскар" в категории "Лучший фильм года"

"Оппенгеймер" завоевал премию "Оскар" в категории "Лучший фильм года"

© Universal StudiosКадр из трейлера к фильму "Оппенгеймер"
Кадр из трейлера к фильму Оппенгеймер
© Universal Studios
Кадр из трейлера к фильму "Оппенгеймер". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. В Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения кинопремии "Оскар", лучшим фильмом года признан триллер Кристофера Нолана "Оппенгеймер". Транслировал мероприятие телеканал ABC.
"Оппенгеймер" был номинирован в 13 категориях и завоевал награду в семи. Сам Кристофер Нолан получил статуэтку в номинации "Лучший режиссер", а сыгравший главную роль Киллиан Мерфи удостоился номинации "Лучшая мужская роль. Картина также была отмечена за лучшую мужскую роль второго плана (Роберт Дауни-младший) операторскую работу, монтаж и музыку.
Кадр из трейлера к фильму Оппенгеймер
Медведев назвал фильм "Оппенгеймер" мегаактуальным
22 февраля, 13:09
  • В категории "Лучшая женская роль" награды удостоилась Эмма Стоун, снявшаяся в фильме "Бедные-несчастные";
  • Лучшим зарубежным фильмом признана британская картина "Зона интересов" Джонатана Глейзера;
  • Награду за лучшую женскую роль второго плана получила Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные").;
  • В категории "Лучший короткометражный фильм" статуэтку завоевала работа Уэса Андерсона "Чудесная история Генри Шугара";
  • В категории "Лучший документальный фильм" награды удостоилась украинская работа "20 дней в Мариуполе";
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Вчера, 18:56
  • Награду киноакадемиков в категории "Лучший оригинальный сценарий" завоевала Трие с фильмом "Анатомия падения";
  • "Оскар" за адаптированный сценарий получили авторы фильма "Американское чтиво";
  • Награду киноакадемии в таких категориях, как "Грим/прическа", "Художественная постановка" и "Костюмы", получила картина "Бедные-несчастные";
  • За визуальные эффекты киноакадемики отметили создателей японской картины "Годзилла: Минус один".
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8 января, 07:22
 
КультураКинопремия "Оскар"СШАКристофер НоланЛос-АнджелесМартин СкорсезеБрэдли Купер
 
 
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