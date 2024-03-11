https://ria.ru/20240311/oskar-1932215021.html

Киллиан Мерфи завоевал "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль"

Киллиан Мерфи завоевал "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль" - РИА Новости, 11.03.2024

Киллиан Мерфи завоевал "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль"

Ирландский актер Киллиан Мёрфи удостоен "Оскара" в номинации "Лучшая мужская роль" в фильме "Оппенгеймер", трансляция 96-й церемонии вручения награды... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T05:18

2024-03-11T05:18

2024-03-11T09:31

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Ирландский актер Киллиан Мёрфи удостоен "Оскара" в номинации "Лучшая мужская роль" в фильме "Оппенгеймер", трансляция 96-й церемонии вручения награды киноакадемии США проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале ABC. На награду в этой категории также претендовали Брэдли Купер ("Маэстро"), Колман Доминго ("Растин"), Пол Джаматти ("Оставленные") и Джеффри Райт ("Американское чтиво"). "Оскар" за "Лучшую мужскую роль второго плана" завоевал Роберт Дауни-младший за роль в фильме "Оппенгеймер", это первый "Оскар" в карьере актера, который был номинирован на эту награду трижды.

https://ria.ru/20240311/oskar-1932211270.html

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сша, лос-анджелес, киллиан мерфи, брэдли купер, роберт дауни-младший