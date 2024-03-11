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Киллиан Мерфи завоевал "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль" - РИА Новости, 11.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
05:18 11.03.2024 (обновлено: 09:31 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/oskar-1932215021.html
Киллиан Мерфи завоевал "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль"
Киллиан Мерфи завоевал "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль" - РИА Новости, 11.03.2024
Киллиан Мерфи завоевал "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль"
Ирландский актер Киллиан Мёрфи удостоен "Оскара" в номинации "Лучшая мужская роль" в фильме "Оппенгеймер", трансляция 96-й церемонии вручения награды... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T05:18
2024-03-11T09:31
культура
сша
лос-анджелес
киллиан мерфи
брэдли купер
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Ирландский актер Киллиан Мёрфи удостоен "Оскара" в номинации "Лучшая мужская роль" в фильме "Оппенгеймер", трансляция 96-й церемонии вручения награды киноакадемии США проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале ABC. На награду в этой категории также претендовали Брэдли Купер ("Маэстро"), Колман Доминго ("Растин"), Пол Джаматти ("Оставленные") и Джеффри Райт ("Американское чтиво"). "Оскар" за "Лучшую мужскую роль второго плана" завоевал Роберт Дауни-младший за роль в фильме "Оппенгеймер", это первый "Оскар" в карьере актера, который был номинирован на эту награду трижды.
https://ria.ru/20240311/oskar-1932211270.html
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сша, лос-анджелес, киллиан мерфи, брэдли купер, роберт дауни-младший
Культура, США, Лос-Анджелес, Киллиан Мерфи, Брэдли Купер, Роберт Дауни-младший
Киллиан Мерфи завоевал "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль"

Киллиану Мерфи дали "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль" в "Оппенгеймере"

© AP Photo / Jordan StraussАктер Киллиан Мерфи на церемонии вручения премии "Оскар". 11 марта 2024
Актер Киллиан Мерфи на церемонии вручения премии Оскар. 11 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Jordan Strauss
Актер Киллиан Мерфи на церемонии вручения премии "Оскар". 11 марта 2024
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Ирландский актер Киллиан Мёрфи удостоен "Оскара" в номинации "Лучшая мужская роль" в фильме "Оппенгеймер", трансляция 96-й церемонии вручения награды киноакадемии США проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале ABC.
На награду в этой категории также претендовали Брэдли Купер ("Маэстро"), Колман Доминго ("Растин"), Пол Джаматти ("Оставленные") и Джеффри Райт ("Американское чтиво").
Вручение премии Оскар - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Назван лучший зарубежный фильм по версии "Оскара"
03:32
"Оскар" за "Лучшую мужскую роль второго плана" завоевал Роберт Дауни-младший за роль в фильме "Оппенгеймер", это первый "Оскар" в карьере актера, который был номинирован на эту награду трижды.
 
КультураСШАЛос-АнджелесКиллиан МерфиБрэдли КуперРоберт Дауни-младший
 
 
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