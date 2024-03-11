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Анимационный фильм "Мальчик и птица" Миядзаки завоевал "Оскар" - РИА Новости, 11.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
02:44 11.03.2024 (обновлено: 02:51 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/oskar-1932209495.html
Анимационный фильм "Мальчик и птица" Миядзаки завоевал "Оскар"
Анимационный фильм "Мальчик и птица" Миядзаки завоевал "Оскар" - РИА Новости, 11.03.2024
Анимационный фильм "Мальчик и птица" Миядзаки завоевал "Оскар"
Мультфильм Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица" завоевал "Оскар" в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм", 96-я церемония вручения награды киноакадемии РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T02:44
2024-03-11T02:51
культура
хаяо миядзаки
кинопремия "оскар"
сша
лос-анджелес
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА новости. Мультфильм Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица" завоевал "Оскар" в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм", 96-я церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале ABC.В этой категории также были представлены "Элементарно", "Нимона", "Человек-паук: Паутина вселенных" и "Мечты Робота"."Оскар" в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм" завоевал 11-минутный мультфильм Дейва Маллинса "Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко".
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хаяо миядзаки, кинопремия "оскар", сша, лос-анджелес
Культура, Хаяо Миядзаки, Кинопремия "Оскар", США, Лос-Анджелес
Анимационный фильм "Мальчик и птица" Миядзаки завоевал "Оскар"

"Мальчик и птица" Миядзаки завоевал "Оскар" как "Лучший анимационный фильм"

© AP Photo / Invision/Chris PizzelloХаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Хаяо Миядзаки. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА новости. Мультфильм Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица" завоевал "Оскар" в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм", 96-я церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале ABC.
В этой категории также были представлены "Элементарно", "Нимона", "Человек-паук: Паутина вселенных" и "Мечты Робота".
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Фильм "Барби" получил "Золотой глобус" за "кинематографические достижения"
8 января, 06:15
"Оскар" в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм" завоевал 11-минутный мультфильм Дейва Маллинса "Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко".
 
КультураХаяо МиядзакиКинопремия "Оскар"СШАЛос-Анджелес
 
 
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