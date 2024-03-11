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Анимационный фильм "Мальчик и птица" Миядзаки завоевал "Оскар"
Анимационный фильм "Мальчик и птица" Миядзаки завоевал "Оскар" - РИА Новости, 11.03.2024
Анимационный фильм "Мальчик и птица" Миядзаки завоевал "Оскар"
Мультфильм Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица" завоевал "Оскар" в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм", 96-я церемония вручения награды киноакадемии РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T02:44
2024-03-11T02:44
2024-03-11T02:51
культура
хаяо миядзаки
кинопремия "оскар"
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА новости. Мультфильм Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица" завоевал "Оскар" в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм", 96-я церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале ABC.В этой категории также были представлены "Элементарно", "Нимона", "Человек-паук: Паутина вселенных" и "Мечты Робота"."Оскар" в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм" завоевал 11-минутный мультфильм Дейва Маллинса "Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко".
https://ria.ru/20240108/barbi-1920110847.html
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хаяо миядзаки, кинопремия "оскар", сша, лос-анджелес
Культура, Хаяо Миядзаки, Кинопремия "Оскар", США, Лос-Анджелес
Анимационный фильм "Мальчик и птица" Миядзаки завоевал "Оскар"
"Мальчик и птица" Миядзаки завоевал "Оскар" как "Лучший анимационный фильм"
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА новости. Мультфильм Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица" завоевал "Оскар" в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм", 96-я церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале ABC.
В этой категории также были представлены "Элементарно", "Нимона", "Человек-паук: Паутина вселенных" и "Мечты Робота".
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"Оскар" в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм" завоевал 11-минутный мультфильм Дейва Маллинса "Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко".