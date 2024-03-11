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Опрос показал, как поляки относятся к россиянам и американцам - РИА Новости, 11.03.2024
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20:56 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/opros-1932379842.html
Опрос показал, как поляки относятся к россиянам и американцам
Опрос показал, как поляки относятся к россиянам и американцам - РИА Новости, 11.03.2024
Опрос показал, как поляки относятся к россиянам и американцам
Жители Польши лучше всего относятся к американцам, итальянцам и чехам, а хуже всего - к россиянам и белорусам, свидетельствуют результаты социологического... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T20:56
2024-03-11T20:56
в мире
польша
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ВАРШАВА, 11 мар - РИА Новости. Жители Польши лучше всего относятся к американцам, итальянцам и чехам, а хуже всего - к россиянам и белорусам, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного лабораторией CBOS. В ходе опроса респондентам задавали вопросы об их отношении к разным народам. Участники опроса могли выразить симпатию, безразличие или неприязнь. Больше всего положительных ответов получили американцы, которые пользуются симпатией 65% участников опроса. Безразличное отношение к ним выразили 21%, а неприязнь - 8% опрошенных. 6% выбрали вариант "трудно сказать". На втором месте оказались итальянцы. Симпатии к этому народу высказали 63% участников опроса, равнодушие - 24%, а неприязнь 5%. Еще 8% не определились в своем отношении к итальянцам. Тройку лидеров замыкают чехи, симпатии к которым испытывают 61% поляков, 25% заявили о безразличии, а 7% выразили неприязнь. 7% дали ответ "трудно сказать". Далее по уровню симпатии в рейтинге расположились словаки, англичане, литовцы, финны, венгры, французы, грузины, украинцы, китайцы, евреи, индусы, турки, палестинцы. Последние три места в симпатиях поляков, согласно соцопросу, занимают белорусы, цыгане и россияне. О симпатии к белорусам заявили 24% респондентов, о равнодушии - 21%, а негативное отношение высказал 47% опрошенных. У 8% не оказалось определенного мнения о белорусах. 22% опрошенных заявили о симпатии к цыганам, 26% высказали безразличие, а 43% заявили о негативном отношении. 8% выбрали ответ "трудно сказать". Последнее место в рейтинге поляков занимают россияне, о симпатии к которым заявили 8% респондентов. Безразличие высказали 11%, а о негативном отношении заявили 76%. Еще 6% заявили, что не имеют однозначного отношения к россиянам. Исследование CBOS было проведено с 11 по 21 января на репрезентативной выборке из 1015 совершеннолетних жителей Польши. 59,8% опросов проводились методом CAPI (прямое интервью, 27% - методом CATI (телефонное интервью) и 13,2% - методом CAWI (интернет-интервью).
https://ria.ru/20240212/germaniya-1926872652.html
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в мире, польша
В мире, Польша
Опрос показал, как поляки относятся к россиянам и американцам

Опрос: поляки лучше всего относятся к американцам, хуже всего — к россиянам

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗамковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве
Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 11 мар - РИА Новости. Жители Польши лучше всего относятся к американцам, итальянцам и чехам, а хуже всего - к россиянам и белорусам, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного лабораторией CBOS.
В ходе опроса респондентам задавали вопросы об их отношении к разным народам. Участники опроса могли выразить симпатию, безразличие или неприязнь.
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Больше всего положительных ответов получили американцы, которые пользуются симпатией 65% участников опроса. Безразличное отношение к ним выразили 21%, а неприязнь - 8% опрошенных. 6% выбрали вариант "трудно сказать".
На втором месте оказались итальянцы. Симпатии к этому народу высказали 63% участников опроса, равнодушие - 24%, а неприязнь 5%. Еще 8% не определились в своем отношении к итальянцам.
Тройку лидеров замыкают чехи, симпатии к которым испытывают 61% поляков, 25% заявили о безразличии, а 7% выразили неприязнь. 7% дали ответ "трудно сказать".
Далее по уровню симпатии в рейтинге расположились словаки, англичане, литовцы, финны, венгры, французы, грузины, украинцы, китайцы, евреи, индусы, турки, палестинцы.
Последние три места в симпатиях поляков, согласно соцопросу, занимают белорусы, цыгане и россияне.
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О симпатии к белорусам заявили 24% респондентов, о равнодушии - 21%, а негативное отношение высказал 47% опрошенных. У 8% не оказалось определенного мнения о белорусах. 22% опрошенных заявили о симпатии к цыганам, 26% высказали безразличие, а 43% заявили о негативном отношении. 8% выбрали ответ "трудно сказать".
Последнее место в рейтинге поляков занимают россияне, о симпатии к которым заявили 8% респондентов. Безразличие высказали 11%, а о негативном отношении заявили 76%. Еще 6% заявили, что не имеют однозначного отношения к россиянам.
Исследование CBOS было проведено с 11 по 21 января на репрезентативной выборке из 1015 совершеннолетних жителей Польши. 59,8% опросов проводились методом CAPI (прямое интервью, 27% - методом CATI (телефонное интервью) и 13,2% - методом CAWI (интернет-интервью).
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