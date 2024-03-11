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Фильм "Онегин" возглавил российский прокат за прошедшие выходные - РИА Новости, 11.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:00 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/onegin-1932291654.html
Фильм "Онегин" возглавил российский прокат за прошедшие выходные
Фильм "Онегин" возглавил российский прокат за прошедшие выходные - РИА Новости, 11.03.2024
Фильм "Онегин" возглавил российский прокат за прошедшие выходные
Новая экранизация Александра Пушкина "Онегин" режиссера Сарика Андреасяна возглавила российский кинопрокат со сборами в 331,6 миллиона рублей за прошедший... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T14:00
2024-03-11T14:00
фильм
сарик андреасян
михаил булгаков
фонд кино
александр пушкин
евгений онегин
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Новая экранизация Александра Пушкина "Онегин" режиссера Сарика Андреасяна возглавила российский кинопрокат со сборами в 331,6 миллиона рублей за прошедший уикенд, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. На вторую строчку спустился фильм "Лед 3". Он заработал за выходные 158,5 миллиона рублей. Третье место занял фильм по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", который собрал 90,2 миллиона рублей. Премьеры недели - ромкомы "Адам и Ева" и "Любовь со второго взгляда" заняли четвертое и пятое места, собрав за уикенд 88,1 миллиона и 42 миллиона соответственно.
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фильм, сарик андреасян, михаил булгаков, фонд кино, александр пушкин, евгений онегин, кино и сериалы, новости культуры, виктор добронравов, владимир вдовиченков
фильм, Сарик Андреасян, Михаил Булгаков, Фонд кино, Александр Пушкин, Евгений Онегин, Кино и сериалы, Новости культуры, Культура, Виктор Добронравов, Владимир Вдовиченков
Фильм "Онегин" возглавил российский прокат за прошедшие выходные

"Онегин" Сарика Андреасяна возглавил российский прокат за прошедшие выходные

© Фото : кинокомпания братьев АндреасянНа съемках фильма "Онегин"
На съемках фильма Онегин - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Фото : кинокомпания братьев Андреасян
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Новая экранизация Александра Пушкина "Онегин" режиссера Сарика Андреасяна возглавила российский кинопрокат со сборами в 331,6 миллиона рублей за прошедший уикенд, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
На вторую строчку спустился фильм "Лед 3". Он заработал за выходные 158,5 миллиона рублей.
Третье место занял фильм по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", который собрал 90,2 миллиона рублей.
Премьеры недели - ромкомы "Адам и Ева" и "Любовь со второго взгляда" заняли четвертое и пятое места, собрав за уикенд 88,1 миллиона и 42 миллиона соответственно.
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КультурафильмСарик АндреасянМихаил БулгаковФонд киноАлександр ПушкинЕвгений ОнегинКино и сериалыНовости культурыВиктор ДобронравовВладимир Вдовиченков
 
 
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