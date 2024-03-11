https://ria.ru/20240311/onegin-1932291654.html

Фильм "Онегин" возглавил российский прокат за прошедшие выходные

Фильм "Онегин" возглавил российский прокат за прошедшие выходные - РИА Новости, 11.03.2024

Фильм "Онегин" возглавил российский прокат за прошедшие выходные

Новая экранизация Александра Пушкина "Онегин" режиссера Сарика Андреасяна возглавила российский кинопрокат со сборами в 331,6 миллиона рублей за прошедший... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T14:00

2024-03-11T14:00

2024-03-11T14:00

фильм

сарик андреасян

михаил булгаков

фонд кино

александр пушкин

евгений онегин

кино и сериалы

новости культуры

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Новая экранизация Александра Пушкина "Онегин" режиссера Сарика Андреасяна возглавила российский кинопрокат со сборами в 331,6 миллиона рублей за прошедший уикенд, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. На вторую строчку спустился фильм "Лед 3". Он заработал за выходные 158,5 миллиона рублей. Третье место занял фильм по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", который собрал 90,2 миллиона рублей. Премьеры недели - ромкомы "Адам и Ева" и "Любовь со второго взгляда" заняли четвертое и пятое места, собрав за уикенд 88,1 миллиона и 42 миллиона соответственно.

https://ria.ru/20240307/dobronravov-1930959122.html

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2024

Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

фильм, сарик андреасян, михаил булгаков, фонд кино, александр пушкин, евгений онегин, кино и сериалы, новости культуры, виктор добронравов, владимир вдовиченков