https://ria.ru/20240311/onegin-1932291654.html
Фильм "Онегин" возглавил российский прокат за прошедшие выходные
Фильм "Онегин" возглавил российский прокат за прошедшие выходные - РИА Новости, 11.03.2024
Фильм "Онегин" возглавил российский прокат за прошедшие выходные
Новая экранизация Александра Пушкина "Онегин" режиссера Сарика Андреасяна возглавила российский кинопрокат со сборами в 331,6 миллиона рублей за прошедший... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T14:00
2024-03-11T14:00
2024-03-11T14:00
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михаил булгаков
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Новая экранизация Александра Пушкина "Онегин" режиссера Сарика Андреасяна возглавила российский кинопрокат со сборами в 331,6 миллиона рублей за прошедший уикенд, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. На вторую строчку спустился фильм "Лед 3". Он заработал за выходные 158,5 миллиона рублей. Третье место занял фильм по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", который собрал 90,2 миллиона рублей. Премьеры недели - ромкомы "Адам и Ева" и "Любовь со второго взгляда" заняли четвертое и пятое места, собрав за уикенд 88,1 миллиона и 42 миллиона соответственно.
https://ria.ru/20240307/dobronravov-1930959122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фильм, сарик андреасян, михаил булгаков, фонд кино, александр пушкин, евгений онегин, кино и сериалы, новости культуры, виктор добронравов, владимир вдовиченков
фильм, Сарик Андреасян, Михаил Булгаков, Фонд кино, Александр Пушкин, Евгений Онегин, Кино и сериалы, Новости культуры, Культура, Виктор Добронравов, Владимир Вдовиченков
Фильм "Онегин" возглавил российский прокат за прошедшие выходные
"Онегин" Сарика Андреасяна возглавил российский прокат за прошедшие выходные
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Новая экранизация Александра Пушкина "Онегин" режиссера Сарика Андреасяна возглавила российский кинопрокат со сборами в 331,6 миллиона рублей за прошедший уикенд, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
На вторую строчку спустился фильм "Лед 3". Он заработал за выходные 158,5 миллиона рублей.
Третье место занял фильм по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", который собрал 90,2 миллиона рублей.
Премьеры недели - ромкомы "Адам и Ева" и "Любовь со второго взгляда" заняли четвертое и пятое места, собрав за уикенд 88,1 миллиона и 42 миллиона соответственно.
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