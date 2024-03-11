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В Запорожской области приняли закон об омбудсмене - РИА Новости, 11.03.2024
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12:55 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/ombudsmen-1932276431.html
В Запорожской области приняли закон об омбудсмене
В Запорожской области приняли закон об омбудсмене - РИА Новости, 11.03.2024
В Запорожской области приняли закон об омбудсмене
В Запорожской области принят закон об уполномоченном по правам человека, сообщила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале, отметив, что теперь... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T12:55
2024-03-11T12:55
запорожская область
россия
запорожье
татьяна москалькова
общество
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Запорожской области принят закон об уполномоченном по правам человека, сообщила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале, отметив, что теперь у жителей этого региона есть "прочный законодательный каркас" защиты своих прав. "В Запорожской области принят закон об уполномоченном по правам человека. Теперь у жителей Запорожья, как и в других регионах России, есть прочный законодательный каркас защиты их прав", - сообщила Москалькова. Кроме того, в сообщении говорится, что, согласно закону, омбудсмен в Запорожской области назначается сроком на 5 лет, его деятельность дополняет существующие средства защиты прав и свобод человека и гражданина, уполномоченный по правам человека независим от каких-либо государственных органов и должностных лиц, а также неподотчетен им. "Поздравляю губернатора Запорожской области Евгения Витальевича Балицкого, законодательное собрание, всех жителей Запорожья с принятием такого важного закона! Ожидаю представления на согласование кандидатуры на должность Уполномоченного по правам человека в Запорожской области", - добавила Москалькова.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929173616.html
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запорожская область, россия, запорожье, татьяна москалькова, общество
Запорожская область, Россия, Запорожье, Татьяна Москалькова, Общество
В Запорожской области приняли закон об омбудсмене

В Запорожской области приняли закон об уполномоченном по правам человека

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкБердянск
Бердянск - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Запорожской области принят закон об уполномоченном по правам человека, сообщила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале, отметив, что теперь у жителей этого региона есть "прочный законодательный каркас" защиты своих прав.
"В Запорожской области принят закон об уполномоченном по правам человека. Теперь у жителей Запорожья, как и в других регионах России, есть прочный законодательный каркас защиты их прав", - сообщила Москалькова.
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Кроме того, в сообщении говорится, что, согласно закону, омбудсмен в Запорожской области назначается сроком на 5 лет, его деятельность дополняет существующие средства защиты прав и свобод человека и гражданина, уполномоченный по правам человека независим от каких-либо государственных органов и должностных лиц, а также неподотчетен им.
"Поздравляю губернатора Запорожской области Евгения Витальевича Балицкого, законодательное собрание, всех жителей Запорожья с принятием такого важного закона! Ожидаю представления на согласование кандидатуры на должность Уполномоченного по правам человека в Запорожской области", - добавила Москалькова.
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Запорожская областьРоссияЗапорожьеТатьяна МоскальковаОбщество
 
 
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