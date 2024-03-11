https://ria.ru/20240311/odessa-1932212027.html

СМИ сообщили о взрывах в Одессе

СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 11.03.2024

СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Взрывы прогремели в Одессе, передает украинский "24 канал". РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T03:59

2024-03-11T03:59

2024-03-11T07:42

специальная военная операция на украине

одесса

россия

одесская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе, передает украинский "24 канал"."О взрывах в Одессе рассказала журналистка "24 канала", которая находится в городе", - говорится в сообщении.В Одесской области объявлена воздушная тревога.Ранее ночью сообщалось о взрывах в Харькове.Российские войска с 10 октября 2022 года атакуют объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту.При этом, как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240303/luchshie-1930800242.html

https://ria.ru/20240110/ukraina-1920506224.html

одесса

россия

одесская область

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одесса, россия, одесская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире