https://ria.ru/20240311/odessa-1932212027.html
СМИ сообщили о взрывах в Одессе
СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 11.03.2024
СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Взрывы прогремели в Одессе, передает украинский "24 канал". РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T03:59
2024-03-11T03:59
2024-03-11T07:42
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе, передает украинский "24 канал"."О взрывах в Одессе рассказала журналистка "24 канала", которая находится в городе", - говорится в сообщении.В Одесской области объявлена воздушная тревога.Ранее ночью сообщалось о взрывах в Харькове.Российские войска с 10 октября 2022 года атакуют объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту.При этом, как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240303/luchshie-1930800242.html
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одесса, россия, одесская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия, Одесская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ сообщили о взрывах в Одессе
"24 Канал": в Одессе прогремел ряд взрывов