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СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 11.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:59 11.03.2024 (обновлено: 07:42 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/odessa-1932212027.html
СМИ сообщили о взрывах в Одессе
СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 11.03.2024
СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Взрывы прогремели в Одессе, передает украинский "24 канал". РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T03:59
2024-03-11T07:42
специальная военная операция на украине
одесса
россия
одесская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе, передает украинский "24 канал".&quot;О взрывах в Одессе рассказала журналистка &quot;24 канала&quot;, которая находится в городе&quot;, - говорится в сообщении.В Одесской области объявлена воздушная тревога.Ранее ночью сообщалось о взрывах в Харькове.Российские войска с 10 октября 2022 года атакуют объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту.При этом, как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240303/luchshie-1930800242.html
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одесса, россия, одесская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия, Одесская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ сообщили о взрывах в Одессе

"24 Канал": в Одессе прогремел ряд взрывов

© ДСНС КиївщиниСотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины
© ДСНС Київщини
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе, передает украинский "24 канал".
«

"О взрывах в Одессе рассказала журналистка "24 канала", которая находится в городе", - говорится в сообщении.

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Ранее ночью сообщалось о взрывах в Харькове.
Российские войска с 10 октября 2022 года атакуют объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту.
При этом, как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаРоссияОдесская областьДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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