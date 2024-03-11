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При обстреле ДНР со стороны ВСУ пострадали пять взрослых и двое детей - РИА Новости, 11.03.2024
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19:08 11.03.2024 (обновлено: 19:18 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/obstrel-1932362557.html
При обстреле ДНР со стороны ВСУ пострадали пять взрослых и двое детей
При обстреле ДНР со стороны ВСУ пострадали пять взрослых и двое детей - РИА Новости, 11.03.2024
При обстреле ДНР со стороны ВСУ пострадали пять взрослых и двое детей
Семь мирных жителей, включая двоих детей, пострадали в понедельник в результате обстрела ДНР со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T19:08
2024-03-11T19:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
денис пушилин
макеевка
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Семь мирных жителей, включая двоих детей, пострадали в понедельник в результате обстрела ДНР со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин."Семь жителей Республики ранены сегодня в результате огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Глава ДНР уточнил, что пять человек пострадали при обстреле поселка Ханжёнково-Северный Советского района Макеевки, в результате прямого попадания украинского снаряда был поврежден жилой дом. Пострадавшие, среди которых были двое детей, оказались под завалами здания. Одного из детей доставили в реанимацию, троим раненным также оказывают медицинскую помощь. Еще один пострадавший находится на амбулаторном лечении.Пушилин напомнил, что еще две сотрудницы Западного РЭС пострадали в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника на Петровский район Донецка.Кроме того, в результате обстрела со стороны ВСУ получила повреждения школа в Макеевке."Зафиксированы пять обстрелов, выпущено 11 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударный БПЛА", - подытожил Пушилин.
https://ria.ru/20240310/mask-1932146113.html
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, денис пушилин, макеевка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Денис Пушилин, Макеевка
При обстреле ДНР со стороны ВСУ пострадали пять взрослых и двое детей

В результате обстрела ДНР со стороны ВСУ ранены пять взрослых и двое детей

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Семь мирных жителей, включая двоих детей, пострадали в понедельник в результате обстрела ДНР со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин.
«
"Семь жителей Республики ранены сегодня в результате огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
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Глава ДНР уточнил, что пять человек пострадали при обстреле поселка Ханжёнково-Северный Советского района Макеевки, в результате прямого попадания украинского снаряда был поврежден жилой дом. Пострадавшие, среди которых были двое детей, оказались под завалами здания. Одного из детей доставили в реанимацию, троим раненным также оказывают медицинскую помощь. Еще один пострадавший находится на амбулаторном лечении.
Пушилин напомнил, что еще две сотрудницы Западного РЭС пострадали в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника на Петровский район Донецка.
Кроме того, в результате обстрела со стороны ВСУ получила повреждения школа в Макеевке.
«
"Зафиксированы пять обстрелов, выпущено 11 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударный БПЛА", - подытожил Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаДенис ПушилинМакеевка
 
 
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