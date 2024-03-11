https://ria.ru/20240311/obstrel-1932362557.html
При обстреле ДНР со стороны ВСУ пострадали пять взрослых и двое детей
При обстреле ДНР со стороны ВСУ пострадали пять взрослых и двое детей - РИА Новости, 11.03.2024
При обстреле ДНР со стороны ВСУ пострадали пять взрослых и двое детей
Семь мирных жителей, включая двоих детей, пострадали в понедельник в результате обстрела ДНР со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T19:08
2024-03-11T19:08
2024-03-11T19:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
денис пушилин
макеевка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Семь мирных жителей, включая двоих детей, пострадали в понедельник в результате обстрела ДНР со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин."Семь жителей Республики ранены сегодня в результате огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Глава ДНР уточнил, что пять человек пострадали при обстреле поселка Ханжёнково-Северный Советского района Макеевки, в результате прямого попадания украинского снаряда был поврежден жилой дом. Пострадавшие, среди которых были двое детей, оказались под завалами здания. Одного из детей доставили в реанимацию, троим раненным также оказывают медицинскую помощь. Еще один пострадавший находится на амбулаторном лечении.Пушилин напомнил, что еще две сотрудницы Западного РЭС пострадали в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника на Петровский район Донецка.Кроме того, в результате обстрела со стороны ВСУ получила повреждения школа в Макеевке."Зафиксированы пять обстрелов, выпущено 11 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударный БПЛА", - подытожил Пушилин.
https://ria.ru/20240310/mask-1932146113.html
https://ria.ru/20240311/peremeny-1932322844.html
донецкая народная республика
украина
макеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, денис пушилин, макеевка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Денис Пушилин, Макеевка
При обстреле ДНР со стороны ВСУ пострадали пять взрослых и двое детей
В результате обстрела ДНР со стороны ВСУ ранены пять взрослых и двое детей