https://ria.ru/20240311/obstrel-1932362557.html

При обстреле ДНР со стороны ВСУ пострадали пять взрослых и двое детей

При обстреле ДНР со стороны ВСУ пострадали пять взрослых и двое детей - РИА Новости, 11.03.2024

При обстреле ДНР со стороны ВСУ пострадали пять взрослых и двое детей

Семь мирных жителей, включая двоих детей, пострадали в понедельник в результате обстрела ДНР со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T19:08

2024-03-11T19:08

2024-03-11T19:18

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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Семь мирных жителей, включая двоих детей, пострадали в понедельник в результате обстрела ДНР со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин."Семь жителей Республики ранены сегодня в результате огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Глава ДНР уточнил, что пять человек пострадали при обстреле поселка Ханжёнково-Северный Советского района Макеевки, в результате прямого попадания украинского снаряда был поврежден жилой дом. Пострадавшие, среди которых были двое детей, оказались под завалами здания. Одного из детей доставили в реанимацию, троим раненным также оказывают медицинскую помощь. Еще один пострадавший находится на амбулаторном лечении.Пушилин напомнил, что еще две сотрудницы Западного РЭС пострадали в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника на Петровский район Донецка.Кроме того, в результате обстрела со стороны ВСУ получила повреждения школа в Макеевке."Зафиксированы пять обстрелов, выпущено 11 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударный БПЛА", - подытожил Пушилин.

https://ria.ru/20240310/mask-1932146113.html

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донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, денис пушилин, макеевка