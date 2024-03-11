https://ria.ru/20240311/obstrel-1932236891.html

При обстреле села в Курской области погиб человек

При обстреле села в Курской области погиб человек - РИА Новости, 11.03.2024

При обстреле села в Курской области погиб человек

Пострадавший при обстреле ВСУ житель курского села Гончаровка умер в больнице, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T10:07

2024-03-11T10:07

2024-03-11T10:31

происшествия

курская область

роман старовойт

суджанский район

украина

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ВОРОНЕЖ, 11 мар — РИА Новости. Пострадавший при обстреле ВСУ житель курского села Гончаровка умер в больнице, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале."Врачи боролись за его жизнь до последнего. Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким погибшего", — написал он.Украина обстреляла село Гончаровка Суджанского района сегодня утром. Одного местного жителя госпитализировали с тяжелым ранением, другая женщина получила контузию. Также при обстреле были повреждены их дом и автомобиль.Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, он регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.ВСУ практически ежедневно обстреливают российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.Так, накануне украинские военные обстреляли село Кульбаки Глушковского района Курской области. При прямом попадании снаряда загорелся жилой дом, из-за чего погибла местная жительница, а ее супруг получил обширные ожоги.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20240308/primirenie-1931827885.html

курская область

суджанский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курская область, роман старовойт, суджанский район, украина