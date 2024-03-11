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При обстреле села в Курской области погиб человек - РИА Новости, 11.03.2024
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10:07 11.03.2024 (обновлено: 10:31 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/obstrel-1932236891.html
При обстреле села в Курской области погиб человек
При обстреле села в Курской области погиб человек - РИА Новости, 11.03.2024
При обстреле села в Курской области погиб человек
Пострадавший при обстреле ВСУ житель курского села Гончаровка умер в больнице, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T10:07
2024-03-11T10:31
происшествия
курская область
роман старовойт
суджанский район
украина
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ВОРОНЕЖ, 11 мар — РИА Новости. Пострадавший при обстреле ВСУ житель курского села Гончаровка умер в больнице, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале."Врачи боролись за его жизнь до последнего. Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким погибшего", — написал он.Украина обстреляла село Гончаровка Суджанского района сегодня утром. Одного местного жителя госпитализировали с тяжелым ранением, другая женщина получила контузию. Также при обстреле были повреждены их дом и автомобиль.Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, он регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.ВСУ практически ежедневно обстреливают российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.Так, накануне украинские военные обстреляли село Кульбаки Глушковского района Курской области. При прямом попадании снаряда загорелся жилой дом, из-за чего погибла местная жительница, а ее супруг получил обширные ожоги.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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курская область
суджанский район
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происшествия, курская область, роман старовойт, суджанский район, украина
Происшествия, Курская область, Роман Старовойт, Суджанский район, Украина
При обстреле села в Курской области погиб человек

Умер пострадавший при утреннем обстреле Курской области со стороны ВСУ

© Фото : Роман Старовойт/TelegramПоследствия обстрела села Гончаровка в Курской области
Последствия обстрела села Гончаровка в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
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ВОРОНЕЖ, 11 мар — РИА Новости. Пострадавший при обстреле ВСУ житель курского села Гончаровка умер в больнице, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«
"Врачи боролись за его жизнь до последнего. Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким погибшего", — написал он.
© Фото : Роман Старовойт/TelegramПоследствия обстрела села Гончаровка в Курской области
Последствия обстрела села Гончаровка в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Последствия обстрела села Гончаровка в Курской области
Украина обстреляла село Гончаровка Суджанского района сегодня утром. Одного местного жителя госпитализировали с тяжелым ранением, другая женщина получила контузию.
Также при обстреле были повреждены их дом и автомобиль.
Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, он регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
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Так, накануне украинские военные обстреляли село Кульбаки Глушковского района Курской области. При прямом попадании снаряда загорелся жилой дом, из-за чего погибла местная жительница, а ее супруг получил обширные ожоги.
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ПроисшествияКурская областьРоман СтаровойтСуджанский районУкраина
 
 
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