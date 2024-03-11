https://ria.ru/20240311/obstrel-1932204593.html

Украинские войска за сутки 68 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 68 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 11.03.2024

Украинские войска за сутки 68 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 68 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 235 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T00:30

2024-03-11T00:30

2024-03-11T00:30

специальная военная операция на украине

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сцкк

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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 68 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 235 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Шестьдесят восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Четырнадцать обстрелов - на донецком направлении. Пятьдесят один обстрел- на горловском направлении. Три обстрела - на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отметили в представительстве, всего украинские войска выпустили 235 различных боеприпасов. Сообщается, что поступили сведения о ранении восьми гражданских лиц, в том числе одного ребенка.

https://ria.ru/20240310/spetsoperatsiya-1932100177.html

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, сцкк, в мире, украина