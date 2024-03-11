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Режиссер Кристофер Нолан получил "Оскар" за фильм "Оппенгеймер" - РИА Новости, 11.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
05:23 11.03.2024 (обновлено: 09:31 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/nolan-1932215258.html
Режиссер Кристофер Нолан получил "Оскар" за фильм "Оппенгеймер"
Режиссер Кристофер Нолан получил "Оскар" за фильм "Оппенгеймер" - РИА Новости, 11.03.2024
Режиссер Кристофер Нолан получил "Оскар" за фильм "Оппенгеймер"
Британский и американский режиссёр Кристофер Нолан завоевал "Оскар" за режиссуру фильма "Оппенгеймер", 96-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T05:23
2024-03-11T09:31
культура
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Британский и американский режиссёр Кристофер Нолан завоевал "Оскар" за режиссуру фильма "Оппенгеймер", 96-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале ABC. В этой категории также были представлены Жюстин Трие с картиной "Анатомия падения", Мартин Скорсезе с фильмом "Убийцы цветочной луны", Йоргос Лантимос ("Бедные-несчастные") и Джонатан Глейзер, чья "Зона интересов" уже получила "Оскар" в категории "Лучший зарубежный фильм". Ранее создатели "Оппенгеймера" были удостоены "Оскара" за монтаж, операторскую работу и музыку. Награду киноакадемии получил и исполнитель главной роли Киллиан Мёрфи, а Роберт Дауни-младший - за роль второго плана. "Оппенгеймер" также номинирован в категории "Лучший фильм года".
https://ria.ru/20240108/anatomiya_padeniya-1920108737.html
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кристофер нолан, мартин скорсезе, киллиан мерфи, лос-анджелес
Культура, Кристофер Нолан, Мартин Скорсезе, Киллиан Мерфи, Лос-Анджелес
Режиссер Кристофер Нолан получил "Оскар" за фильм "Оппенгеймер"

Кристофер Нолан получил "Оскар" за "Оппенгеймера" в номинации "Лучший режиссер"

© AP Photo / Jordan StraussРежиссер Кристофер Нолан с премиями "Оскар" за фильм "Оппенгеймер". 11 марта 2024
Режиссер Кристофер Нолан с премиями Оскар за фильм Оппенгеймер. 11 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Jordan Strauss
Режиссер Кристофер Нолан с премиями "Оскар" за фильм "Оппенгеймер". 11 марта 2024
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Британский и американский режиссёр Кристофер Нолан завоевал "Оскар" за режиссуру фильма "Оппенгеймер", 96-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале ABC.
В этой категории также были представлены Жюстин Трие с картиной "Анатомия падения", Мартин Скорсезе с фильмом "Убийцы цветочной луны", Йоргос Лантимос ("Бедные-несчастные") и Джонатан Глейзер, чья "Зона интересов" уже получила "Оскар" в категории "Лучший зарубежный фильм".
Кадр из фильма Анатомия падения
Назван лучший фильм на иностранном языке по версии "Золотого глобуса"
8 января, 05:41
Ранее создатели "Оппенгеймера" были удостоены "Оскара" за монтаж, операторскую работу и музыку. Награду киноакадемии получил и исполнитель главной роли Киллиан Мёрфи, а Роберт Дауни-младший - за роль второго плана.
"Оппенгеймер" также номинирован в категории "Лучший фильм года".
Греческий режиссер, сценарист и продюсер Йоргос Лантимос - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
"Бедные-несчастные" завоевали "Золотой глобус" как лучшая комедия
8 января, 07:30
 
КультураКристофер НоланМартин СкорсезеКиллиан МерфиЛос-Анджелес
 
 
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