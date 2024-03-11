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Режиссер Кристофер Нолан получил "Оскар" за фильм "Оппенгеймер"

Режиссер Кристофер Нолан получил "Оскар" за фильм "Оппенгеймер" - РИА Новости, 11.03.2024

Режиссер Кристофер Нолан получил "Оскар" за фильм "Оппенгеймер"

Британский и американский режиссёр Кристофер Нолан завоевал "Оскар" за режиссуру фильма "Оппенгеймер", 96-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T05:23

2024-03-11T05:23

2024-03-11T09:31

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кристофер нолан

мартин скорсезе

киллиан мерфи

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Британский и американский режиссёр Кристофер Нолан завоевал "Оскар" за режиссуру фильма "Оппенгеймер", 96-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале ABC. В этой категории также были представлены Жюстин Трие с картиной "Анатомия падения", Мартин Скорсезе с фильмом "Убийцы цветочной луны", Йоргос Лантимос ("Бедные-несчастные") и Джонатан Глейзер, чья "Зона интересов" уже получила "Оскар" в категории "Лучший зарубежный фильм". Ранее создатели "Оппенгеймера" были удостоены "Оскара" за монтаж, операторскую работу и музыку. Награду киноакадемии получил и исполнитель главной роли Киллиан Мёрфи, а Роберт Дауни-младший - за роль второго плана. "Оппенгеймер" также номинирован в категории "Лучший фильм года".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кристофер нолан, мартин скорсезе, киллиан мерфи, лос-анджелес