https://ria.ru/20240311/nato-1932365196.html

Все из НАТО. В США раскрыли судьбу экипажа подорванного Patriot на Украине

Все из НАТО. В США раскрыли судьбу экипажа подорванного Patriot на Украине - РИА Новости, 11.03.2024

Все из НАТО. В США раскрыли судьбу экипажа подорванного Patriot на Украине

Более тридцати военных из стран НАТО могли быть ликвидированы вместе с зенитными комплексами Patriot на Украине, заявил отставной офицер ВС США Станислав... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T19:25

2024-03-11T19:25

2024-03-11T19:25

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Более тридцати военных из стран НАТО могли быть ликвидированы вместе с зенитными комплексами Patriot на Украине, заявил отставной офицер ВС США Станислав Крапивник. Его цитирует "МК"."Скорее всего, ЗРК "Пэтриот" обслуживали военнослужащие США. Однако там также могли находиться и другие натовские военные. Например, эти системы используются еще немцами. <…> Не удивлюсь, если выяснится, что там были и англичане. Потому что в прошлый раз вместе с "Пэтриот" была уничтожена как раз группа англичан", — рассказал он.По словам эксперта, одну батарею американских зениток обычно обслуживают от 20 до 30 человек. Примерно столько солдат противника могли быть ликвидированы российскими артиллеристами, резюмировал он.Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что среди систем ПВО, уничтоженных в районе Покровска в ДНР ударом ракеты ОТРК "Искандер-М", были два американских ЗРК Patriot.

https://ria.ru/20240311/vsu-1932354940.html

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