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Политолог предупредил о планах НАТО взять под контроль Балтийское море - РИА Новости, 11.03.2024
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01:41 11.03.2024 (обновлено: 05:38 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/nato-1932207208.html
Политолог предупредил о планах НАТО взять под контроль Балтийское море
Политолог предупредил о планах НАТО взять под контроль Балтийское море - РИА Новости, 11.03.2024
Политолог предупредил о планах НАТО взять под контроль Балтийское море
Крымский политический эксперт Денис Батурин назвал вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО планом альянса по взятию под свой контроль Балтийского моря. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T01:41
2024-03-11T05:38
финляндия
швеция
россия
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Крымский политический эксперт Денис Батурин назвал вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО планом альянса по взятию под свой контроль Балтийского моря.Швеция стала 32-м членом НАТО, протокол о ее вступлении в альянс вступил в силу 7 марта.&quot;Запад использовал украинский кризис для дальнейшего расширения НАТО, тем самым продолжая разрушать архитектуру европейской безопасности. Седьмого марта протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу, а уже 8 марта самолет Gulfstream S102B ВВС Швеции пролетел над Польшей у границ Калининградской области и Белоруссии. Таким образом, Запад реализовал план по превращению Балтийского моря в &quot;озеро НАТО&quot;, — сказал Батурин РИА Новости.По его словам, вступившая немного раньше Швеции в НАТО Финляндия имеет к тому же сухопутную границу с Россией протяженностью более тысячи километров. "Именно поэтому Финляндия долгое время была нейтральной страной, а в результате советско-финской войны ее граница с СССР была и вовсе отодвинута от Ленинграда", — подчеркнул эксперт.
https://ria.ru/20240310/zakharova-1932171955.html
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финляндия, швеция, россия, нато
Финляндия, Швеция, Россия, НАТО
Политолог предупредил о планах НАТО взять под контроль Балтийское море

Политический эксперт Батурин: НАТО хочет взять Балтийское море под контроль

© Фото : German NavyКорабли НАТО во время совместных учений BALTOPS в Балтийском море
Корабли НАТО во время совместных учений BALTOPS в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Фото : German Navy
Корабли НАТО во время совместных учений BALTOPS в Балтийском море. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Крымский политический эксперт Денис Батурин назвал вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО планом альянса по взятию под свой контроль Балтийского моря.
Швеция стала 32-м членом НАТО, протокол о ее вступлении в альянс вступил в силу 7 марта.
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"Запад использовал украинский кризис для дальнейшего расширения НАТО, тем самым продолжая разрушать архитектуру европейской безопасности. Седьмого марта протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу, а уже 8 марта самолет Gulfstream S102B ВВС Швеции пролетел над Польшей у границ Калининградской области и Белоруссии. Таким образом, Запад реализовал план по превращению Балтийского моря в "озеро НАТО", — сказал Батурин РИА Новости.

По его словам, вступившая немного раньше Швеции в НАТО Финляндия имеет к тому же сухопутную границу с Россией протяженностью более тысячи километров. "Именно поэтому Финляндия долгое время была нейтральной страной, а в результате советско-финской войны ее граница с СССР была и вовсе отодвинута от Ленинграда", — подчеркнул эксперт.
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