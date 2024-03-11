https://ria.ru/20240311/mus-1932320826.html

В Международном уголовном суде сменился председатель

В Международном уголовном суде сменился председатель - РИА Новости, 11.03.2024

В Международном уголовном суде сменился председатель

Новым председателем Международного уголовного суда (МУС) на 2024-2027 годы избрана судья из Японии Томоко Аканэ, следует из заявления инстанции. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T15:57

2024-03-11T15:57

2024-03-11T16:07

в мире

япония

международный уголовный суд

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ГААГА, 11 мар - РИА Новости. Новым председателем Международного уголовного суда (МУС) на 2024-2027 годы избрана судья из Японии Томоко Аканэ, следует из заявления инстанции. "Сегодня, 11 марта 2024 года, судьи Международного уголовного суда (МУС) на пленарном заседании избрали судью Томоко Аканэ председателем суда. Судья Розарио Сальваторе Айтала был избран первым вице-председателем, а судья Рейн Алапини-Гансу - вторым вице-председателем", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте суда. Члены президиума Международного уголовного суда избираются сроком на три года. Таким образом, срок полномочий новоизбранных членов - 2024-2027 гг. Аканэ сменила на посту председателя МУС польского юриста Петра Хофманьского, который занимал эту должность с 11 марта 2021 года. В июле 2023 года МВД России объявило в розыск Томоко Аканэ, так как она была одной из судей МУС, вынесших "незаконные решения об аресте" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В мае прошлого года ведомство заочно предъявило обвинения прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье МУС Розарио Сальваторе Айтале. Они объявлены в розыск.

https://ria.ru/20240305/mus-1931256093.html

https://ria.ru/20240201/armeniya-1924694475.html

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Кирилл Волков

в мире, япония, международный уголовный суд