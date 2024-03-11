Рейтинг@Mail.ru
В Международном уголовном суде сменился председатель - РИА Новости, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 11.03.2024 (обновлено: 16:07 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/mus-1932320826.html
В Международном уголовном суде сменился председатель
В Международном уголовном суде сменился председатель - РИА Новости, 11.03.2024
В Международном уголовном суде сменился председатель
Новым председателем Международного уголовного суда (МУС) на 2024-2027 годы избрана судья из Японии Томоко Аканэ, следует из заявления инстанции. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T15:57
2024-03-11T16:07
в мире
япония
международный уголовный суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886529090_0:7:1309:743_1920x0_80_0_0_2981df23dd9b32a10242bcb4582d2d27.jpg
ГААГА, 11 мар - РИА Новости. Новым председателем Международного уголовного суда (МУС) на 2024-2027 годы избрана судья из Японии Томоко Аканэ, следует из заявления инстанции. "Сегодня, 11 марта 2024 года, судьи Международного уголовного суда (МУС) на пленарном заседании избрали судью Томоко Аканэ председателем суда. Судья Розарио Сальваторе Айтала был избран первым вице-председателем, а судья Рейн Алапини-Гансу - вторым вице-председателем", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте суда. Члены президиума Международного уголовного суда избираются сроком на три года. Таким образом, срок полномочий новоизбранных членов - 2024-2027 гг. Аканэ сменила на посту председателя МУС польского юриста Петра Хофманьского, который занимал эту должность с 11 марта 2021 года. В июле 2023 года МВД России объявило в розыск Томоко Аканэ, так как она была одной из судей МУС, вынесших "незаконные решения об аресте" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В мае прошлого года ведомство заочно предъявило обвинения прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье МУС Розарио Сальваторе Айтале. Они объявлены в розыск.
https://ria.ru/20240305/mus-1931256093.html
https://ria.ru/20240201/armeniya-1924694475.html
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886529090_164:0:1155:743_1920x0_80_0_0_52fdb9b5a7b8dbe90e3a4026e67d5407.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, международный уголовный суд
В мире, Япония, Международный уголовный суд
В Международном уголовном суде сменился председатель

Японская судья Томоко Аканэ стала новой председательницей МУС до 2027 года

© AP Photo / Koen van WeelСудья Международного уголовного суда Томоко Аканэ
Судья Международного уголовного суда Томоко Аканэ - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Koen van Weel
Судья Международного уголовного суда Томоко Аканэ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 11 мар - РИА Новости. Новым председателем Международного уголовного суда (МУС) на 2024-2027 годы избрана судья из Японии Томоко Аканэ, следует из заявления инстанции.
"Сегодня, 11 марта 2024 года, судьи Международного уголовного суда (МУС) на пленарном заседании избрали судью Томоко Аканэ председателем суда. Судья Розарио Сальваторе Айтала был избран первым вице-председателем, а судья Рейн Алапини-Гансу - вторым вице-председателем", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте суда.
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
МУС выдал ордера на арест двух российских военачальников
5 марта, 16:19
Члены президиума Международного уголовного суда избираются сроком на три года. Таким образом, срок полномочий новоизбранных членов - 2024-2027 гг. Аканэ сменила на посту председателя МУС польского юриста Петра Хофманьского, который занимал эту должность с 11 марта 2021 года.
В июле 2023 года МВД России объявило в розыск Томоко Аканэ, так как она была одной из судей МУС, вынесших "незаконные решения об аресте" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В мае прошлого года ведомство заочно предъявило обвинения прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье МУС Розарио Сальваторе Айтале. Они объявлены в розыск.
Человек с флагом Армении - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Армения стала полноправным членом МУС
1 февраля, 00:11
 
В миреЯпонияМеждународный уголовный суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала