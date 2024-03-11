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Москва готова помогать регионам внедрять практики контрольной деятельности - РИА Новости, 11.03.2024
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11:35 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/moskva-1932253070.html
Москва готова помогать регионам внедрять практики контрольной деятельности
Москва готова помогать регионам внедрять практики контрольной деятельности - РИА Новости, 11.03.2024
Москва готова помогать регионам внедрять практики контрольной деятельности
Москва готова делиться лучшими практиками осуществления контроля бизнеса с другими регионами России и помогать им с внедрением столичных решений в их... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T11:35
2024-03-11T11:35
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Москва готова делиться лучшими практиками осуществления контроля бизнеса с другими регионами России и помогать им с внедрением столичных решений в их контрольную деятельность, сообщила в интервью РИА Новости заместитель начальника Главного контрольного управления города Москвы Елена Клименко. "Мы всегда готовы делиться лучшими практиками осуществления контроля с другими регионами и помогать им с внедрением столичных решений в их контрольную деятельность", - сказала Клименко, отвечая на вопрос, ведет ли Москва обмен опытом, взаимодействие с регионами России по вопросам контрольной деятельности. По ее словам, правительство Москвы развивает методологию осуществления контроля, занимается внедрением дистанционных форм контроля и создает новые цифровые сервисы для бизнеса и контролеров, основываясь на потребностях и запросах столичных предпринимателей и региональных особенностях контроля.
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твой бизнес – новости, москва
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Москва

Москва готова помогать регионам внедрять практики контрольной деятельности

© Фото : правительство МосквыЗаместитель начальника Главного контрольного управления города Москвы Елена Клименко
Заместитель начальника Главного контрольного управления города Москвы Елена Клименко - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Фото : правительство Москвы
Заместитель начальника Главного контрольного управления города Москвы Елена Клименко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Москва готова делиться лучшими практиками осуществления контроля бизнеса с другими регионами России и помогать им с внедрением столичных решений в их контрольную деятельность, сообщила в интервью РИА Новости заместитель начальника Главного контрольного управления города Москвы Елена Клименко.
"Мы всегда готовы делиться лучшими практиками осуществления контроля с другими регионами и помогать им с внедрением столичных решений в их контрольную деятельность", - сказала Клименко, отвечая на вопрос, ведет ли Москва обмен опытом, взаимодействие с регионами России по вопросам контрольной деятельности.
Вид на центр Москвы - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Москва переходит к "невидимому" контролю бизнеса
10:57
По ее словам, правительство Москвы развивает методологию осуществления контроля, занимается внедрением дистанционных форм контроля и создает новые цифровые сервисы для бизнеса и контролеров, основываясь на потребностях и запросах столичных предпринимателей и региональных особенностях контроля.
 
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