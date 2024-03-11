https://ria.ru/20240311/moskva-1932253070.html

Москва готова помогать регионам внедрять практики контрольной деятельности

Москва готова помогать регионам внедрять практики контрольной деятельности - РИА Новости, 11.03.2024

Москва готова помогать регионам внедрять практики контрольной деятельности

Москва готова делиться лучшими практиками осуществления контроля бизнеса с другими регионами России и помогать им с внедрением столичных решений в их... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T11:35

2024-03-11T11:35

2024-03-11T11:35

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Москва готова делиться лучшими практиками осуществления контроля бизнеса с другими регионами России и помогать им с внедрением столичных решений в их контрольную деятельность, сообщила в интервью РИА Новости заместитель начальника Главного контрольного управления города Москвы Елена Клименко. "Мы всегда готовы делиться лучшими практиками осуществления контроля с другими регионами и помогать им с внедрением столичных решений в их контрольную деятельность", - сказала Клименко, отвечая на вопрос, ведет ли Москва обмен опытом, взаимодействие с регионами России по вопросам контрольной деятельности. По ее словам, правительство Москвы развивает методологию осуществления контроля, занимается внедрением дистанционных форм контроля и создает новые цифровые сервисы для бизнеса и контролеров, основываясь на потребностях и запросах столичных предпринимателей и региональных особенностях контроля.

https://ria.ru/20240311/moskva-1932247895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, москва