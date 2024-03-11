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Москва переходит к "невидимому" контролю бизнеса
Москва переходит к "невидимому" контролю бизнеса - РИА Новости, 11.03.2024
Москва переходит к "невидимому" контролю бизнеса
Московские контролеры постепенно переходят к "невидимому" контролю бизнеса, в том числе с использованием средств фото- и видеофиксации, доля таких проверок... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T10:57
2024-03-11T10:57
2024-03-11T10:57
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Московские контролеры постепенно переходят к "невидимому" контролю бизнеса, в том числе с использованием средств фото- и видеофиксации, доля таких проверок выросла до 82% в 2023 году, сообщила в интервью РИА Новости заместитель начальника Главного контрольного управления города Москвы Елена Клименко. "В Москве наблюдается тенденция к росту количества мероприятий без взаимодействия, доля которых выросла до 82% в общем количестве проведенных в 2023 году контрольных мероприятий. Такие мероприятия проводятся с использованием средств фото- и видеофиксации, технических средств измерения количественных и качественных показателей, а также в формате мониторинга государственных информационных систем", - рассказала Клименко. По ее словам, достоверные данные, получаемые с использованием указанных технических решений, позволяют контрольным органам в ходе дистанционного наблюдения за соблюдением обязательных требований своевременно обнаруживать нарушения и их признаки и оперативно реагировать на них путем проведения контрольных и профилактических мероприятий. "Таким образом московские контролеры постепенно переходят к невидимому контролю, и нагрузка на бизнес снижается", - подчеркнула Клименко. Собеседница агентства рассказала, что также Главконтроль обеспечил внедрение и уже использует систему управления рисками. Ее основная суть - объединить все обязательные требования по видам контроля, подобрать к ним индикаторы и источники риска, которые свидетельствуют о возможных нарушениях, и соотнести их с определенными видами мероприятий, которые необходимо провести для минимизации риска. "В рамках развития риск-модели в Москве утверждено 52 новых индикатора риска, свидетельствующих о наиболее серьезных нарушениях и используемых для проведения проверок, а также более 100 источников риска, которые сигнализируют о возможных нарушениях средней и малой степени тяжести и используются для проведения профилактических мероприятий. Мы убеждены, что отказ от моратория и переход к риск-ориентированному подходу позволит нам еще активнее развивать то, что уже внедрено в деятельность московских инспекторов и наращивать опыт по оценке и обработке рисков", - заключила она. В ходе посланию Федеральному собранию президент Владимир Путин сказал, что временный мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, с 2025 года предлагается переход на риск-ориентированный подход и минимизация числа проверок.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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москва, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Москва, Твой бизнес – новости
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Московские контролеры постепенно переходят к "невидимому" контролю бизнеса, в том числе с использованием средств фото- и видеофиксации, доля таких проверок выросла до 82% в 2023 году, сообщила в интервью РИА Новости заместитель начальника Главного контрольного управления города Москвы Елена Клименко.
"В Москве наблюдается тенденция к росту количества мероприятий без взаимодействия, доля которых выросла до 82% в общем количестве проведенных в 2023 году контрольных мероприятий. Такие мероприятия проводятся с использованием средств фото- и видеофиксации, технических средств измерения количественных и качественных показателей, а также в формате мониторинга государственных информационных систем", - рассказала Клименко.
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По ее словам, достоверные данные, получаемые с использованием указанных технических решений, позволяют контрольным органам в ходе дистанционного наблюдения за соблюдением обязательных требований своевременно обнаруживать нарушения и их признаки и оперативно реагировать на них путем проведения контрольных и профилактических мероприятий.
"Таким образом московские контролеры постепенно переходят к невидимому контролю, и нагрузка на бизнес снижается", - подчеркнула Клименко.
Собеседница агентства рассказала, что также Главконтроль обеспечил внедрение и уже использует систему управления рисками. Ее основная суть - объединить все обязательные требования по видам контроля, подобрать к ним индикаторы и источники риска, которые свидетельствуют о возможных нарушениях, и соотнести их с определенными видами мероприятий, которые необходимо провести для минимизации риска.
"В рамках развития риск-модели в Москве утверждено 52 новых индикатора риска, свидетельствующих о наиболее серьезных нарушениях и используемых для проведения проверок, а также более 100 источников риска, которые сигнализируют о возможных нарушениях средней и малой степени тяжести и используются для проведения профилактических мероприятий. Мы убеждены, что отказ от моратория и переход к риск-ориентированному подходу позволит нам еще активнее развивать то, что уже внедрено в деятельность московских инспекторов и наращивать опыт по оценке и обработке рисков", - заключила она.
В ходе посланию Федеральному собранию президент Владимир Путин
сказал, что временный мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, с 2025 года предлагается переход на риск-ориентированный подход и минимизация числа проверок.