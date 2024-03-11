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В Москве планируют расширять использование камер для выявления нарушений - РИА Новости, 11.03.2024
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05:25 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/moskva-1932215391.html
В Москве планируют расширять использование камер для выявления нарушений
В Москве планируют расширять использование камер для выявления нарушений - РИА Новости, 11.03.2024
В Москве планируют расширять использование камер для выявления нарушений
Главконтроль Москвы планирует расширять сферы применения видеонаблюдения, включая более широкое использование нейросетей, сейчас камеры помогают оперативно... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T05:25
2024-03-11T05:25
москва
общество
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Главконтроль Москвы планирует расширять сферы применения видеонаблюдения, включая более широкое использование нейросетей, сейчас камеры помогают оперативно выявлять признаки нарушений в сфере землепользования, благоустройства, экологии, сообщила в интервью РИА Новости заместитель начальника Главного контрольного управления столицы Елена Клименко. По ее словам, контролеры в Москве используют камеры городской системы видеонаблюдения, иные средства фото- и видеофиксации, размещенные на автотранспортных средствах, такие умные гаджеты, как сигнальные датчики. Они помогают оперативно выявлять признаки нарушений в сфере землепользования, благоустройства, экологии и иных сферах. "Мы планируем распространять эту практику на иные сферы контроля, так как убеждены, что искусственный интеллект значительно упрощает работу контролеров, позволяет оптимизировать кадровые и временные ресурсы. Например, сегодня инспектору, чтобы увидеть признаки незаконного строительства, необязательно объезжать все объекты – он может увидеть нарушения с помощью камер и анализа фото- и видеоматериалов. Это значительно экономит время, увеличивает охват проверяемых объектов и скорость проверок", - рассказала Клименко. Собеседница агентства добавила, что нейросеть будет работать не вместо инспектора, а под его контролем. Инспектор будет обеспечивать постоянное обучение алгоритмов, а нейросеть – помогать контролеру обрабатывать большие данные при принятии им решений.
https://ria.ru/20240120/biometriya-1922497353.html
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москва, общество
Москва, Общество
В Москве планируют расширять использование камер для выявления нарушений

Главконтроль Москвы хочет расширять использование камер для выявления нарушений

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРабочий протирает камеру видеонаблюдения в центре Москвы
Рабочий протирает камеру видеонаблюдения в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Рабочий протирает камеру видеонаблюдения в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Главконтроль Москвы планирует расширять сферы применения видеонаблюдения, включая более широкое использование нейросетей, сейчас камеры помогают оперативно выявлять признаки нарушений в сфере землепользования, благоустройства, экологии, сообщила в интервью РИА Новости заместитель начальника Главного контрольного управления столицы Елена Клименко.
По ее словам, контролеры в Москве используют камеры городской системы видеонаблюдения, иные средства фото- и видеофиксации, размещенные на автотранспортных средствах, такие умные гаджеты, как сигнальные датчики. Они помогают оперативно выявлять признаки нарушений в сфере землепользования, благоустройства, экологии и иных сферах.
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"Мы планируем распространять эту практику на иные сферы контроля, так как убеждены, что искусственный интеллект значительно упрощает работу контролеров, позволяет оптимизировать кадровые и временные ресурсы. Например, сегодня инспектору, чтобы увидеть признаки незаконного строительства, необязательно объезжать все объекты – он может увидеть нарушения с помощью камер и анализа фото- и видеоматериалов. Это значительно экономит время, увеличивает охват проверяемых объектов и скорость проверок", - рассказала Клименко.
Собеседница агентства добавила, что нейросеть будет работать не вместо инспектора, а под его контролем. Инспектор будет обеспечивать постоянное обучение алгоритмов, а нейросеть – помогать контролеру обрабатывать большие данные при принятии им решений.
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