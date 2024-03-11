https://ria.ru/20240311/mosgorsud-1932327116.html
Мосгорсуд утвердил пятилетний приговор акционисту Крисевичу
Мосгорсуд утвердил пятилетний приговор акционисту Крисевичу - РИА Новости, 11.03.2024
Мосгорсуд утвердил пятилетний приговор акционисту Крисевичу
Мосгорсуд в понедельник признал законным 5-летний приговор акционисту Павлу Крисевичу по уголовному делу о стрельбе холостыми на Красной площади, сообщили РИА... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T16:27
2024-03-11T16:27
2024-03-11T16:27
происшествия
москва
санкт-петербург
павел крисевич
московский городской суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899054784_0:272:929:795_1920x0_80_0_0_dde90e43abb49e173391e8f0629576a8.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным 5-летний приговор акционисту Павлу Крисевичу по уголовному делу о стрельбе холостыми на Красной площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговор Тверского суда Москвы оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - сказал собеседник агентства. Таким образом, решение суда вступило в силу, оно подлежит исполнению в ближайшее время. Уголовное дело о хулиганстве с применением оружия было возбуждено в связи с "акцией" Крисевича на Красной площади: в июне 2021 года молодой человек несколько раз выстрелил в воздух из охолощенного оружия и сымитировал один выстрел в себя. Как сообщала РИА Новости защита Крисевича, в деле фигурируют трое потерпевших, которым, по версии следствия, активист причинил "моральный вред, выразившийся в виде испуга за свою жизнь и здоровье". Крисевич и прежде устраивал подобные "перформансы". В ноябре 2020 года он у здания ФСБ в Москве поджег под ногами файеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие. Тогда его арестовали на 15 суток за неповиновение полиции. В январе 2021 года его задержали во время другой "акции": на Старом Арбате молодой человек забрался в сферу из колючей проволоки в робе заключенного и начал выкрикивать политические лозунги. За неподчинение полиции он получил 14 суток ареста. Еще один административный срок, 10 суток, Крисевич получил в мае 2021 года за несогласованную выставку картин в Петербурге, которую полиция квалифицировала как незаконное публичное мероприятие.
https://ria.ru/20210124/aktsionist-1594395892.html
https://ria.ru/20200215/1564829136.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899054784_0:142:929:839_1920x0_80_0_0_ba9a9420ebdf79b42962a763a30decca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, санкт-петербург, павел крисевич, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Москва, Санкт-Петербург, Павел Крисевич, Московский городской суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Мосгорсуд утвердил пятилетний приговор акционисту Крисевичу
Мосгорсуд утвердил приговор Крисевичу по делу о стрельбе на Красной площади
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным 5-летний приговор акционисту Павлу Крисевичу по уголовному делу о стрельбе холостыми на Красной площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Приговор Тверского суда Москвы
оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
В Москве задержали выкрикивавшего лозунги в сфере из проволоки акциониста
Таким образом, решение суда вступило в силу, оно подлежит исполнению в ближайшее время.
Уголовное дело о хулиганстве с применением оружия было возбуждено в связи с "акцией" Крисевича на Красной площади: в июне 2021 года молодой человек несколько раз выстрелил в воздух из охолощенного оружия и сымитировал один выстрел в себя.
Как сообщала РИА Новости защита Крисевича, в деле фигурируют трое потерпевших, которым, по версии следствия, активист причинил "моральный вред, выразившийся в виде испуга за свою жизнь и здоровье".
Крисевич и прежде устраивал подобные "перформансы". В ноябре 2020 года он у здания ФСБ
в Москве поджег под ногами файеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие. Тогда его арестовали на 15 суток за неповиновение полиции.
В январе 2021 года его задержали во время другой "акции": на Старом Арбате молодой человек забрался в сферу из колючей проволоки в робе заключенного и начал выкрикивать политические лозунги. За неподчинение полиции он получил 14 суток ареста.
Еще один административный срок, 10 суток, Крисевич получил в мае 2021 года за несогласованную выставку картин в Петербурге
, которую полиция квалифицировала как незаконное публичное мероприятие.
СМИ сообщили о задержании художника-акциониста Павленского в Париже