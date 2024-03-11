https://ria.ru/20240311/mosgorsud-1932327116.html

Мосгорсуд утвердил пятилетний приговор акционисту Крисевичу

Мосгорсуд утвердил пятилетний приговор акционисту Крисевичу - РИА Новости, 11.03.2024

Мосгорсуд утвердил пятилетний приговор акционисту Крисевичу

Мосгорсуд в понедельник признал законным 5-летний приговор акционисту Павлу Крисевичу по уголовному делу о стрельбе холостыми на Красной площади, сообщили РИА... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T16:27

2024-03-11T16:27

2024-03-11T16:27

происшествия

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санкт-петербург

павел крисевич

московский городской суд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным 5-летний приговор акционисту Павлу Крисевичу по уголовному делу о стрельбе холостыми на Красной площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговор Тверского суда Москвы оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - сказал собеседник агентства. Таким образом, решение суда вступило в силу, оно подлежит исполнению в ближайшее время. Уголовное дело о хулиганстве с применением оружия было возбуждено в связи с "акцией" Крисевича на Красной площади: в июне 2021 года молодой человек несколько раз выстрелил в воздух из охолощенного оружия и сымитировал один выстрел в себя. Как сообщала РИА Новости защита Крисевича, в деле фигурируют трое потерпевших, которым, по версии следствия, активист причинил "моральный вред, выразившийся в виде испуга за свою жизнь и здоровье". Крисевич и прежде устраивал подобные "перформансы". В ноябре 2020 года он у здания ФСБ в Москве поджег под ногами файеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие. Тогда его арестовали на 15 суток за неповиновение полиции. В январе 2021 года его задержали во время другой "акции": на Старом Арбате молодой человек забрался в сферу из колючей проволоки в робе заключенного и начал выкрикивать политические лозунги. За неподчинение полиции он получил 14 суток ареста. Еще один административный срок, 10 суток, Крисевич получил в мае 2021 года за несогласованную выставку картин в Петербурге, которую полиция квалифицировала как незаконное публичное мероприятие.

https://ria.ru/20210124/aktsionist-1594395892.html

https://ria.ru/20200215/1564829136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, санкт-петербург, павел крисевич, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)