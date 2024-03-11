https://ria.ru/20240311/morgunova-1932206769.html

Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова

Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова - РИА Новости, 11.03.2024

Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова

Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет, сообщили РИА Новости в окружении Моргуновой. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T01:30

2024-03-11T01:30

2024-03-11T09:26

россия

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ссср

светлана моргунова

илья свиридов

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет, сообщили РИА Новости в окружении Моргуновой."Умерла Светлана Моргунова, все правильно", - сообщили РИА Новости в окружении Моргуновой.Причина смертиВера Мусатова, близкая подруга диктора Центрального телевидения СССР Светланы Моргуновой, сообщила РИА Новости, что причиной смерти диктора стал оторвавшийся тромб."Причина смерти Моргуновой — тромб оторвался. Дата и место прощания еще не известны", — сообщила агентству Мусатова.Где похоронятПохороны диктора Светланы Моргуновой состоятся во вторник на Троекуровском кладбище, прощание, возможно, в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, сообщил РИА Новости ее племянник, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов."Пока по прощанию не до конца определились, скорее всего это будет в "Склифе", но это еще пока не точно. Завтра будет более надежная информация. Похороны состоятся на Троекуровском во вторник", - сказал Свиридов.Светлана Моргунова — народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР. С 1961 года работала диктором Центрального телевидения СССР. Она вела выпуски программы "Голубой огонек" и "Утренняя почта".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, рсфср, ссср, светлана моргунова, илья свиридов