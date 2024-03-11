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Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова
Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова - РИА Новости, 11.03.2024
Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова
Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет, сообщили РИА Новости в окружении Моргуновой. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T01:30
2024-03-11T01:30
2024-03-11T09:26
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет, сообщили РИА Новости в окружении Моргуновой."Умерла Светлана Моргунова, все правильно", - сообщили РИА Новости в окружении Моргуновой.Причина смертиВера Мусатова, близкая подруга диктора Центрального телевидения СССР Светланы Моргуновой, сообщила РИА Новости, что причиной смерти диктора стал оторвавшийся тромб."Причина смерти Моргуновой — тромб оторвался. Дата и место прощания еще не известны", — сообщила агентству Мусатова.Где похоронятПохороны диктора Светланы Моргуновой состоятся во вторник на Троекуровском кладбище, прощание, возможно, в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, сообщил РИА Новости ее племянник, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов."Пока по прощанию не до конца определились, скорее всего это будет в "Склифе", но это еще пока не точно. Завтра будет более надежная информация. Похороны состоятся на Троекуровском во вторник", - сказал Свиридов.Светлана Моргунова — народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР. С 1961 года работала диктором Центрального телевидения СССР. Она вела выпуски программы "Голубой огонек" и "Утренняя почта".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рсфср, ссср, светлана моргунова, илья свиридов
Россия, РСФСР, СССР, Светлана Моргунова, Илья Свиридов
Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова
Диктор Светлана Моргунова умерла из-за оторвавшегося тромба