Рейтинг@Mail.ru
Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова - РИА Новости, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:30 11.03.2024 (обновлено: 09:26 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/morgunova-1932206769.html
Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова
Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова - РИА Новости, 11.03.2024
Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова
Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет, сообщили РИА Новости в окружении Моргуновой. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T01:30
2024-03-11T09:26
россия
рсфср
ссср
светлана моргунова
илья свиридов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932184793_0:127:2111:1314_1920x0_80_0_0_b1c9071d1bb02c436ced9b6f417ce747.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет, сообщили РИА Новости в окружении Моргуновой."Умерла Светлана Моргунова, все правильно", - сообщили РИА Новости в окружении Моргуновой.Причина смертиВера Мусатова, близкая подруга диктора Центрального телевидения СССР Светланы Моргуновой, сообщила РИА Новости, что причиной смерти диктора стал оторвавшийся тромб."Причина смерти Моргуновой — тромб оторвался. Дата и место прощания еще не известны", — сообщила агентству Мусатова.Где похоронятПохороны диктора Светланы Моргуновой состоятся во вторник на Троекуровском кладбище, прощание, возможно, в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, сообщил РИА Новости ее племянник, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов."Пока по прощанию не до конца определились, скорее всего это будет в "Склифе", но это еще пока не точно. Завтра будет более надежная информация. Похороны состоятся на Троекуровском во вторник", - сказал Свиридов.Светлана Моргунова — народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР. С 1961 года работала диктором Центрального телевидения СССР. Она вела выпуски программы "Голубой огонек" и "Утренняя почта".
россия
рсфср
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932184793_0:0:2111:1584_1920x0_80_0_0_b1be7c37991bc25c0f0476d164ce4f82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, рсфср, ссср, светлана моргунова, илья свиридов
Россия, РСФСР, СССР, Светлана Моргунова, Илья Свиридов
Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова

Диктор Светлана Моргунова умерла из-за оторвавшегося тромба

© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкДиктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Светлана Михайловна Моргунова
Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Светлана Михайловна Моргунова - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет, сообщили РИА Новости в окружении Моргуновой.
«
"Умерла Светлана Моргунова, все правильно", - сообщили РИА Новости в окружении Моргуновой.

Причина смерти

Вера Мусатова, близкая подруга диктора Центрального телевидения СССР Светланы Моргуновой, сообщила РИА Новости, что причиной смерти диктора стал оторвавшийся тромб.
«
"Причина смерти Моргуновой — тромб оторвался. Дата и место прощания еще не известны", — сообщила агентству Мусатова.

Где похоронят

Похороны диктора Светланы Моргуновой состоятся во вторник на Троекуровском кладбище, прощание, возможно, в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, сообщил РИА Новости ее племянник, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов.
«
"Пока по прощанию не до конца определились, скорее всего это будет в "Склифе", но это еще пока не точно. Завтра будет более надежная информация. Похороны состоятся на Троекуровском во вторник", - сказал Свиридов.
Светлана Моргунова — народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР. С 1961 года работала диктором Центрального телевидения СССР. Она вела выпуски программы "Голубой огонек" и "Утренняя почта".
 
РоссияРСФСРСССРСветлана МоргуноваИлья Свиридов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала