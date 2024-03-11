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МИД Молдавии вызвал российского посла из-за избирательных участков в ПМР - РИА Новости, 11.03.2024
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18:51 11.03.2024 (обновлено: 19:52 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932360065.html
МИД Молдавии вызвал российского посла из-за избирательных участков в ПМР
МИД Молдавии вызвал российского посла из-за избирательных участков в ПМР - РИА Новости, 11.03.2024
МИД Молдавии вызвал российского посла из-за избирательных участков в ПМР
Посла Олега Васнецова вызвали в МИД Молдавии после сообщений об открытии в Приднестровье избирательных участков для голосования на выборах президента России,... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T18:51
2024-03-11T19:52
молдавия
россия
выборы президента россии — 2024
в мире
приднестровская молдавская республика
михай попшой
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КИШИНЕВ, 11 мар — РИА Новости. Посла Олега Васнецова вызвали в МИД Молдавии после сообщений об открытии в Приднестровье избирательных участков для голосования на выборах президента России, заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики."Завтра, 12 марта, посол Российской Федерации в Кишиневе Олег Васнецов вызван в Министерство иностранных дел. В ходе встречи российскому дипломату выразят неодобрение в связи с решением открыть избирательные участки в Приднестровском регионе Молдавии", — сказали в министерстве.Москва обращалась к Кишиневу с просьбой открыть избирательные участки для голосования, которое пройдет с 15 по 17 марта. Молдавские власти разрешили организовать только один избирательный участок на территории российского посольства в столице страны.При этом спикер парламента Молдавии и лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу призвал Россию отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанной ПМР. Министр иностранных дел Михай Попшой заявил, что Кишинев примет меры, чтобы "предупредить действия, противоречащие суверенитету Молдавии".Предыдущие выборы президента России прошли в марте 2018 года, тогда в Молдавии открыли три избирательных участка, а еще 24 — на территории Приднестровья (там живут более 200 тысяч российских граждан).
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
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молдавия, россия, в мире, приднестровская молдавская республика, михай попшой, игорь гросу, кишинев
Молдавия, Россия, Выборы президента России — 2024, В мире, Приднестровская Молдавская Республика, Михай Попшой, Игорь Гросу, Кишинев
МИД Молдавии вызвал российского посла из-за избирательных участков в ПМР

Посол Васнецов получил вызов в МИД Молдавии из-за избирательных участков в ПМР

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкПлакат с предвыборной агитацией в общественном транспорте
Плакат с предвыборной агитацией в общественном транспорте - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
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КИШИНЕВ, 11 мар — РИА Новости. Посла Олега Васнецова вызвали в МИД Молдавии после сообщений об открытии в Приднестровье избирательных участков для голосования на выборах президента России, заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.
"Завтра, 12 марта, посол Российской Федерации в Кишиневе Олег Васнецов вызван в Министерство иностранных дел. В ходе встречи российскому дипломату выразят неодобрение в связи с решением открыть избирательные участки в Приднестровском регионе Молдавии", — сказали в министерстве.
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08:00

О планах открыть на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) шесть участков для голосования на выборах президента России сообщили в понедельник местные СМИ.

Москва обращалась к Кишиневу с просьбой открыть избирательные участки для голосования, которое пройдет с 15 по 17 марта. Молдавские власти разрешили организовать только один избирательный участок на территории российского посольства в столице страны.
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При этом спикер парламента Молдавии и лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу призвал Россию отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанной ПМР. Министр иностранных дел Михай Попшой заявил, что Кишинев примет меры, чтобы "предупредить действия, противоречащие суверенитету Молдавии".

Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой Приднестровье стало фактически неподконтрольной ему территорией.

Предыдущие выборы президента России прошли в марте 2018 года, тогда в Молдавии открыли три избирательных участка, а еще 24 — на территории Приднестровья (там живут более 200 тысяч российских граждан).
 
Выборы президента России — 2024МолдавияРоссияВ миреПриднестровская Молдавская РеспубликаМихай ПопшойИгорь ГросуКишинев
 
 
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