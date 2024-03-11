https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932360065.html

МИД Молдавии вызвал российского посла из-за избирательных участков в ПМР

МИД Молдавии вызвал российского посла из-за избирательных участков в ПМР - РИА Новости, 11.03.2024

МИД Молдавии вызвал российского посла из-за избирательных участков в ПМР

Посла Олега Васнецова вызвали в МИД Молдавии после сообщений об открытии в Приднестровье избирательных участков для голосования на выборах президента России,... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T18:51

2024-03-11T18:51

2024-03-11T19:52

молдавия

россия

выборы президента россии — 2024

в мире

приднестровская молдавская республика

михай попшой

игорь гросу

кишинев

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КИШИНЕВ, 11 мар — РИА Новости. Посла Олега Васнецова вызвали в МИД Молдавии после сообщений об открытии в Приднестровье избирательных участков для голосования на выборах президента России, заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики."Завтра, 12 марта, посол Российской Федерации в Кишиневе Олег Васнецов вызван в Министерство иностранных дел. В ходе встречи российскому дипломату выразят неодобрение в связи с решением открыть избирательные участки в Приднестровском регионе Молдавии", — сказали в министерстве.Москва обращалась к Кишиневу с просьбой открыть избирательные участки для голосования, которое пройдет с 15 по 17 марта. Молдавские власти разрешили организовать только один избирательный участок на территории российского посольства в столице страны.При этом спикер парламента Молдавии и лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу призвал Россию отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанной ПМР. Министр иностранных дел Михай Попшой заявил, что Кишинев примет меры, чтобы "предупредить действия, противоречащие суверенитету Молдавии".Предыдущие выборы президента России прошли в марте 2018 года, тогда в Молдавии открыли три избирательных участка, а еще 24 — на территории Приднестровья (там живут более 200 тысяч российских граждан).

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

молдавия

россия

приднестровская молдавская республика

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

молдавия, россия, в мире, приднестровская молдавская республика, михай попшой, игорь гросу, кишинев