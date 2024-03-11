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Минздрав назвал ситуацию на фармацевтическом рынке стабильной - РИА Новости, 11.03.2024
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17:52 11.03.2024 (обновлено: 18:07 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/minzdrav-1932347889.html
Минздрав назвал ситуацию на фармацевтическом рынке стабильной
Минздрав назвал ситуацию на фармацевтическом рынке стабильной - РИА Новости, 11.03.2024
Минздрав назвал ситуацию на фармацевтическом рынке стабильной
Ситуация на фармацевтическом рынке России остаётся стабильной, дефицита медизделий, который повлиял бы на качество медпомощи, нет, обеспеченность жизненно... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T17:52
2024-03-11T18:07
россия
общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ситуация на фармацевтическом рынке России остаётся стабильной, дефицита медизделий, который повлиял бы на качество медпомощи, нет, обеспеченность жизненно важными лекарствами по стране составляет более 8 месяцев, сообщила пресс-служба Минздрава России."Ситуация на фармацевтическом рынке Российской Федерации остается стабильной. Так в 2023 году в гражданский оборот выпущено около 6 миллиардов упаковок лекарственных препаратов из них 4 миллиарда упаковок произведены в России, что составляет 69,4% от всех выпущенных лекарственных препаратов на рынок Российской Федерации, в сравнении выпуск лекарственных препаратов, произведенных в России в 2022 году, составил 70,2%", - говорится в сообщении.Минздрав на постоянной основе осуществляет мониторинг обеспеченности лекарственными препаратами, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов посредством информационно-аналитических систем, которые позволяют осуществлять мониторинг рисков появления дефицита медицинской продукции, пояснили в пресс-службе.По состоянию на 11 марта обеспеченность лекарственными препаратами из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов по Российской Федерации составляет более 8 месяцев, подчеркнули в Минздраве.При выявлении риска снижения обеспеченности и объемов выпуска в гражданский оборот лекарственных средств, соответствующая информация направляется в Минпромторг России для принятия мер в рамках компетенции, уточнили в пресс-службе."В настоящее время дефектура медицинских изделий, которая бы влияла на качество оказания медицинской помощи, отсутствует", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20240311/meditsina-1932341586.html
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россия, общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Общество, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минздрав назвал ситуацию на фармацевтическом рынке стабильной

Минздрав: ситуации на фармрынке стабильная, дефицита медицинских изделий нет

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ситуация на фармацевтическом рынке России остаётся стабильной, дефицита медизделий, который повлиял бы на качество медпомощи, нет, обеспеченность жизненно важными лекарствами по стране составляет более 8 месяцев, сообщила пресс-служба Минздрава России.
«
"Ситуация на фармацевтическом рынке Российской Федерации остается стабильной. Так в 2023 году в гражданский оборот выпущено около 6 миллиардов упаковок лекарственных препаратов из них 4 миллиарда упаковок произведены в России, что составляет 69,4% от всех выпущенных лекарственных препаратов на рынок Российской Федерации, в сравнении выпуск лекарственных препаратов, произведенных в России в 2022 году, составил 70,2%", - говорится в сообщении.
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Минздрав на постоянной основе осуществляет мониторинг обеспеченности лекарственными препаратами, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов посредством информационно-аналитических систем, которые позволяют осуществлять мониторинг рисков появления дефицита медицинской продукции, пояснили в пресс-службе.
По состоянию на 11 марта обеспеченность лекарственными препаратами из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов по Российской Федерации составляет более 8 месяцев, подчеркнули в Минздраве.
При выявлении риска снижения обеспеченности и объемов выпуска в гражданский оборот лекарственных средств, соответствующая информация направляется в Минпромторг России для принятия мер в рамках компетенции, уточнили в пресс-службе.
«
"В настоящее время дефектура медицинских изделий, которая бы влияла на качество оказания медицинской помощи, отсутствует", - отметили в министерстве.
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