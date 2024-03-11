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Директор сочинской охранной фирмы отправил тонну минералки бойцам СВО - РИА Новости, 11.03.2024
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17:10 11.03.2024
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Директор сочинской охранной фирмы отправил тонну минералки бойцам СВО
Директор сочинской охранной фирмы отправил тонну минералки бойцам СВО - РИА Новости, 11.03.2024
Директор сочинской охранной фирмы отправил тонну минералки бойцам СВО
Тонну минеральной воды, консервы и средства гигиены отправил из Сочи в зону специальной военной операции владелец охранной фирмы ООО "С-Т-Б" Константин... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T17:10
2024-03-11T17:10
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СОЧИ, 11 мар – РИА Новости. Тонну минеральной воды, консервы и средства гигиены отправил из Сочи в зону специальной военной операции владелец охранной фирмы ООО "С-Т-Б" Константин Тайструк. Гуманитарную поддержку участникам спецоперации Тайструк оказывает не впервые, ранее он отправлял питьевую воду с завода "Горячий Ключ", в апреле прошлого года бизнесмен также оказывал помощь фондам "Команда А" и "Плечом к плечу" в доставке снаряжения для 58-й армии. Тогда же доставляли квадрокоптеры, тепловизоры, приборы бесшумной стрельбы, антидроновые ружья. Теперь Тайструк отправил минералку "Горячеключевская" в пятилитровых бутылках, которую производят на заводе в Краснодарском крае. "Я привез консервы, средства гигиены, тонну минеральной воды и сопровождал, разгружал фуры", - сказал он РИА Новости. Тайструк отметил, что регулярная помощь оказывается им лично, а также с фондами "Плечом к плечу", "Команда А" и депутатом Госдумы Андреем Луговым. Помимо минеральной воды и гуманитарного груза, в зону специальной военной операции отправили пять фур разного имущества: генераторы, стройматериалы для укрепления окопов, коптеры, антидроновые ружья, снаряжение.
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андрей луговой, госдума рф, сочи, краснодарский край
Надежные люди, Андрей Луговой, Госдума РФ, Сочи, Краснодарский край
Директор сочинской охранной фирмы отправил тонну минералки бойцам СВО

Директор сочинской охранной фирмы отправил тонну минералки и консервы бойцам СВО

© Фото предоставлено Константином ТайструкомДиректор сочинской охранной фирмы Константин Тайструк отправил тоннну минеральной воды бойцам СВО
Директор сочинской охранной фирмы Константин Тайструк отправил тоннну минеральной воды бойцам СВО
© Фото предоставлено Константином Тайструком
Директор сочинской охранной фирмы Константин Тайструк отправил тоннну минеральной воды бойцам СВО
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СОЧИ, 11 мар – РИА Новости. Тонну минеральной воды, консервы и средства гигиены отправил из Сочи в зону специальной военной операции владелец охранной фирмы ООО "С-Т-Б" Константин Тайструк.
Гуманитарную поддержку участникам спецоперации Тайструк оказывает не впервые, ранее он отправлял питьевую воду с завода "Горячий Ключ", в апреле прошлого года бизнесмен также оказывал помощь фондам "Команда А" и "Плечом к плечу" в доставке снаряжения для 58-й армии. Тогда же доставляли квадрокоптеры, тепловизоры, приборы бесшумной стрельбы, антидроновые ружья.
© Фото предоставлено Константином ТайструкомДиректор сочинской охранной фирмы Константин Тайструк отправил тоннну минеральной воды бойцам СВО
Директор сочинской охранной фирмы Константин Тайструк отправил тоннну минеральной воды бойцам СВО
© Фото предоставлено Константином Тайструком
Директор сочинской охранной фирмы Константин Тайструк отправил тоннну минеральной воды бойцам СВО
Теперь Тайструк отправил минералку "Горячеключевская" в пятилитровых бутылках, которую производят на заводе в Краснодарском крае.
«
"Я привез консервы, средства гигиены, тонну минеральной воды и сопровождал, разгружал фуры", - сказал он РИА Новости.
Тайструк отметил, что регулярная помощь оказывается им лично, а также с фондами "Плечом к плечу", "Команда А" и депутатом Госдумы Андреем Луговым. Помимо минеральной воды и гуманитарного груза, в зону специальной военной операции отправили пять фур разного имущества: генераторы, стройматериалы для укрепления окопов, коптеры, антидроновые ружья, снаряжение.
© Фото предоставлено Константином ТайструкомДиректор сочинской охранной фирмы Константин Тайструк отправил тоннну минеральной воды бойцам СВО
Директор сочинской охранной фирмы Константин Тайструк отправил тоннну минеральной воды бойцам СВО
© Фото предоставлено Константином Тайструком
Директор сочинской охранной фирмы Константин Тайструк отправил тоннну минеральной воды бойцам СВО
 
Надежные людиАндрей ЛуговойГосдума РФСочиКраснодарский край
 
 
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