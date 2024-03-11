https://ria.ru/20240311/mineralka-1932337856.html

Директор сочинской охранной фирмы отправил тонну минералки бойцам СВО

Директор сочинской охранной фирмы отправил тонну минералки бойцам СВО - РИА Новости, 11.03.2024

Директор сочинской охранной фирмы отправил тонну минералки бойцам СВО

Тонну минеральной воды, консервы и средства гигиены отправил из Сочи в зону специальной военной операции владелец охранной фирмы ООО "С-Т-Б" Константин... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T17:10

2024-03-11T17:10

2024-03-11T17:10

надежные люди

андрей луговой

госдума рф

сочи

краснодарский край

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СОЧИ, 11 мар – РИА Новости. Тонну минеральной воды, консервы и средства гигиены отправил из Сочи в зону специальной военной операции владелец охранной фирмы ООО "С-Т-Б" Константин Тайструк. Гуманитарную поддержку участникам спецоперации Тайструк оказывает не впервые, ранее он отправлял питьевую воду с завода "Горячий Ключ", в апреле прошлого года бизнесмен также оказывал помощь фондам "Команда А" и "Плечом к плечу" в доставке снаряжения для 58-й армии. Тогда же доставляли квадрокоптеры, тепловизоры, приборы бесшумной стрельбы, антидроновые ружья. Теперь Тайструк отправил минералку "Горячеключевская" в пятилитровых бутылках, которую производят на заводе в Краснодарском крае. "Я привез консервы, средства гигиены, тонну минеральной воды и сопровождал, разгружал фуры", - сказал он РИА Новости. Тайструк отметил, что регулярная помощь оказывается им лично, а также с фондами "Плечом к плечу", "Команда А" и депутатом Госдумы Андреем Луговым. Помимо минеральной воды и гуманитарного груза, в зону специальной военной операции отправили пять фур разного имущества: генераторы, стройматериалы для укрепления окопов, коптеры, антидроновые ружья, снаряжение.

сочи

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

андрей луговой, госдума рф, сочи, краснодарский край