Директор сочинской охранной фирмы отправил тонну минералки бойцам СВО
Директор сочинской охранной фирмы отправил тонну минералки и консервы бойцам СВО
© Фото предоставлено Константином ТайструкомДиректор сочинской охранной фирмы Константин Тайструк отправил тоннну минеральной воды бойцам СВО
© Фото предоставлено Константином Тайструком
Директор сочинской охранной фирмы Константин Тайструк отправил тоннну минеральной воды бойцам СВО
СОЧИ, 11 мар – РИА Новости. Тонну минеральной воды, консервы и средства гигиены отправил из Сочи в зону специальной военной операции владелец охранной фирмы ООО "С-Т-Б" Константин Тайструк.
Гуманитарную поддержку участникам спецоперации Тайструк оказывает не впервые, ранее он отправлял питьевую воду с завода "Горячий Ключ", в апреле прошлого года бизнесмен также оказывал помощь фондам "Команда А" и "Плечом к плечу" в доставке снаряжения для 58-й армии. Тогда же доставляли квадрокоптеры, тепловизоры, приборы бесшумной стрельбы, антидроновые ружья.
© Фото предоставлено Константином ТайструкомДиректор сочинской охранной фирмы Константин Тайструк отправил тоннну минеральной воды бойцам СВО
© Фото предоставлено Константином Тайструком
Директор сочинской охранной фирмы Константин Тайструк отправил тоннну минеральной воды бойцам СВО
Теперь Тайструк отправил минералку "Горячеключевская" в пятилитровых бутылках, которую производят на заводе в Краснодарском крае.
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"Я привез консервы, средства гигиены, тонну минеральной воды и сопровождал, разгружал фуры", - сказал он РИА Новости.
Тайструк отметил, что регулярная помощь оказывается им лично, а также с фондами "Плечом к плечу", "Команда А" и депутатом Госдумы Андреем Луговым. Помимо минеральной воды и гуманитарного груза, в зону специальной военной операции отправили пять фур разного имущества: генераторы, стройматериалы для укрепления окопов, коптеры, антидроновые ружья, снаряжение.
© Фото предоставлено Константином ТайструкомДиректор сочинской охранной фирмы Константин Тайструк отправил тоннну минеральной воды бойцам СВО
© Фото предоставлено Константином Тайструком
Директор сочинской охранной фирмы Константин Тайструк отправил тоннну минеральной воды бойцам СВО