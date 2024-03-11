https://ria.ru/20240311/memorial-1932378602.html

В ФРГ неизвестные осквернили советский воинский мемориал

В ФРГ неизвестные осквернили советский воинский мемориал - РИА Новости, 11.03.2024

В ФРГ неизвестные осквернили советский воинский мемориал

Неизвестные нанесли граффити на мемориал павшим советским воинам в городе Пренцлау на северо-западе Германии, сообщила в понедельник полиция федеральной земли... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T20:40

2024-03-11T20:40

2024-03-11T20:40

в мире

германия

бранденбург

bild

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932377894_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_574d89b765036e9d8267f9031349095a.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Неизвестные нанесли граффити на мемориал павшим советским воинам в городе Пренцлау на северо-западе Германии, сообщила в понедельник полиция федеральной земли Бранденбург. "Утром 10 марта 2024 года в городской парк на Грабовштрассе были вызваны сотрудники полиции. Там неизвестные оставили граффити на мемориале советским воинам, погибшим во Второй мировой войне", - говорится в заявлении полиции. Полиция также сообщила, что ведется расследование произошедшего. В свою очередь, издание Bild сообщило о том, что неизвестные нанесли на мемориал антироссийские лозунги. Пренцлау был занят Красной армией 27 апреля 1945 года в ходе Берлинской наступательной операции.

https://ria.ru/20240224/litva-1929273321.html

https://ria.ru/20240209/volgograd-1926461402.html

германия

бранденбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, бранденбург, bild