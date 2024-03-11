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В ФРГ неизвестные осквернили советский воинский мемориал - РИА Новости, 11.03.2024
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20:40 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/memorial-1932378602.html
В ФРГ неизвестные осквернили советский воинский мемориал
В ФРГ неизвестные осквернили советский воинский мемориал - РИА Новости, 11.03.2024
В ФРГ неизвестные осквернили советский воинский мемориал
Неизвестные нанесли граффити на мемориал павшим советским воинам в городе Пренцлау на северо-западе Германии, сообщила в понедельник полиция федеральной земли... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T20:40
2024-03-11T20:40
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Неизвестные нанесли граффити на мемориал павшим советским воинам в городе Пренцлау на северо-западе Германии, сообщила в понедельник полиция федеральной земли Бранденбург. "Утром 10 марта 2024 года в городской парк на Грабовштрассе были вызваны сотрудники полиции. Там неизвестные оставили граффити на мемориале советским воинам, погибшим во Второй мировой войне", - говорится в заявлении полиции. Полиция также сообщила, что ведется расследование произошедшего. В свою очередь, издание Bild сообщило о том, что неизвестные нанесли на мемориал антироссийские лозунги. Пренцлау был занят Красной армией 27 апреля 1945 года в ходе Берлинской наступательной операции.
https://ria.ru/20240224/litva-1929273321.html
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в мире, германия, бранденбург, bild
В мире, Германия, Бранденбург, Bild
В ФРГ неизвестные осквернили советский воинский мемориал

В немецком Пренцлау неизвестные нанесли граффити на советский воинский мемориал

© соцсетиСоветский воинский мемориал, оскверненный неизвестными в городе Пренцлау на северо-западе Германии
Советский воинский мемориал, оскверненный неизвестными в городе Пренцлау на северо-западе Германии
© соцсети
Советский воинский мемориал, оскверненный неизвестными в городе Пренцлау на северо-западе Германии
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Неизвестные нанесли граффити на мемориал павшим советским воинам в городе Пренцлау на северо-западе Германии, сообщила в понедельник полиция федеральной земли Бранденбург.
«
"Утром 10 марта 2024 года в городской парк на Грабовштрассе были вызваны сотрудники полиции. Там неизвестные оставили граффити на мемориале советским воинам, погибшим во Второй мировой войне", - говорится в заявлении полиции.
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Полиция также сообщила, что ведется расследование произошедшего.
В свою очередь, издание Bild сообщило о том, что неизвестные нанесли на мемориал антироссийские лозунги.
Пренцлау был занят Красной армией 27 апреля 1945 года в ходе Берлинской наступательной операции.
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