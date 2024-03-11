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Мурашко наградил династию медиков с общим стажем 515 лет
Мурашко наградил династию медиков с общим стажем 515 лет - РИА Новости, 11.03.2024
Мурашко наградил династию медиков с общим стажем 515 лет
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вручил благодарственное письмо династии медиков Рязанской области, общий стаж которых составляет 515 лет, передает РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T20:01
2024-03-11T20:01
2024-03-11T20:01
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рязань
рязанская область
михаил мурашко
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РЯЗАНЬ, 11 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вручил благодарственное письмо династии медиков Рязанской области, общий стаж которых составляет 515 лет, передает корреспондент РИА Новости. Мурашко в понедельник находится с рабочим визитом в Рязани, в правительстве региона прошла церемония награждения медиков. Династия Сауткиных - одна из старейших семей медицинских работников. Пять поколений семьи продолжают традицию заботы о здоровье людей и оказания медицинской помощи, говорится в материалах к награждению. Основателем династии был фельдшер Федор Сауткин, который оказывал терапевтическую, хирургическую, стоматологическую, оториноларингологическую и акушерско-гинекологическую помощь в селе Рязанской области с 30-х годов прошлого века. Дело отца продолжили сын, внуки и последующие поколения - всего 17 членов семьи, общий стаж которых составляет 515 лет.
https://ria.ru/20240215/putin-1927655685.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, рязань, рязанская область, михаил мурашко
Общество, Рязань, Рязанская область, Михаил Мурашко
Мурашко наградил династию медиков с общим стажем 515 лет
Мурашко вручил благодарственное письмо династии медиков с общим стажем 515 лет
РЯЗАНЬ, 11 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вручил благодарственное письмо династии медиков Рязанской области, общий стаж которых составляет 515 лет, передает корреспондент РИА Новости.
Мурашко в понедельник находится с рабочим визитом в Рязани
, в правительстве региона прошла церемония награждения медиков.
Династия Сауткиных - одна из старейших семей медицинских работников. Пять поколений семьи продолжают традицию заботы о здоровье людей и оказания медицинской помощи, говорится в материалах к награждению.
Основателем династии был фельдшер Федор Сауткин, который оказывал терапевтическую, хирургическую, стоматологическую, оториноларингологическую и акушерско-гинекологическую помощь в селе Рязанской области
с 30-х годов прошлого века.
Дело отца продолжили сын, внуки и последующие поколения - всего 17 членов семьи, общий стаж которых составляет 515 лет.
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