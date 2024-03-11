https://ria.ru/20240311/mediki-1932372316.html

Мурашко наградил династию медиков с общим стажем 515 лет

Мурашко наградил династию медиков с общим стажем 515 лет - РИА Новости, 11.03.2024

Мурашко наградил династию медиков с общим стажем 515 лет

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вручил благодарственное письмо династии медиков Рязанской области, общий стаж которых составляет 515 лет, передает РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T20:01

2024-03-11T20:01

2024-03-11T20:01

общество

рязань

рязанская область

михаил мурашко

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РЯЗАНЬ, 11 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вручил благодарственное письмо династии медиков Рязанской области, общий стаж которых составляет 515 лет, передает корреспондент РИА Новости. Мурашко в понедельник находится с рабочим визитом в Рязани, в правительстве региона прошла церемония награждения медиков. Династия Сауткиных - одна из старейших семей медицинских работников. Пять поколений семьи продолжают традицию заботы о здоровье людей и оказания медицинской помощи, говорится в материалах к награждению. Основателем династии был фельдшер Федор Сауткин, который оказывал терапевтическую, хирургическую, стоматологическую, оториноларингологическую и акушерско-гинекологическую помощь в селе Рязанской области с 30-х годов прошлого века. Дело отца продолжили сын, внуки и последующие поколения - всего 17 членов семьи, общий стаж которых составляет 515 лет.

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рязань

рязанская область

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Наталья Макарова

общество, рязань, рязанская область, михаил мурашко