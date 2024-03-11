https://ria.ru/20240311/maslenitsa-1932223532.html

Собянин рассказал, как в Москве отметят Масленицу

Собянин рассказал, как в Москве отметят Масленицу - РИА Новости, 11.03.2024

Собянин рассказал, как в Москве отметят Масленицу

Фестиваль "Московская Масленица" пройдет на 29 площадках столицы на этой неделе, а в выходные в десяти городских парках проведут "Всенародную Масленицу",... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T08:00

2024-03-11T08:00

2024-03-11T09:33

общество

москва

россия

сергей собянин

музеон

"сокольники"

масленица

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Фестиваль "Московская Масленица" пройдет на 29 площадках столицы на этой неделе, а в выходные в десяти городских парках проведут "Всенародную Масленицу", горожан ждут развлекательная, образовательная и спортивная программы, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем личном блоге. В 2024 году Масленицу будут отмечать с 11 по 17 марта. "После щедрой на снег зимы Москва вновь встречает весну традиционным фестивалем "Московская Масленица"... Москвичей и гостей города ждут на 29 фестивальных площадках "Московских сезонов", которые будут открыты с 11 по 17 марта... А 16-17 марта в десяти парках пройдет фестиваль "Всенародная Масленица", - написал мэр. Собянин отметил, что на фестивальных площадках гостям будут предлагать огромный выбор традиционных масленичных угощений – 50 видов блинов, 200 начинок и соусов. Кроме того, блинная на площадке рядом с ЦУМом будет работать круглосуточно. "Всенародную Масленицу" проведут в парках "Музеон", "Эрмитаж", "Фили", "Митино", "Сокольники", "Ходынское поле", "Коломенское", "Царицыно", а также в Лианозовском и Измайловском парках, уточнил мэр. Там гости познакомятся с национальными и культурными особенностями федеральных округов страны, смогут узнать о традициях разных народов России, посетить концерты и попробовать масленичные блины. Площадки в центре города будут работать с 11.00 до 21.00, а в округах по будням с 11.00 до 20.00 и до 21.00 в выходные.

https://ria.ru/20240311/maslenitsa-1932212967.html

https://ria.ru/20240311/maslenitsa-1931676679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, россия, сергей собянин, музеон, "сокольники", масленица