Собянин рассказал, как в Москве отметят Масленицу
Собянин: фестиваль "Московская Масленица" пройдет на 29 площадках
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУчастники Масленичных гуляний в рамках фестиваля "Московская Масленица" на площади Революции в Москве
Участники Масленичных гуляний в рамках фестиваля "Московская Масленица" на площади Революции в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Фестиваль "Московская Масленица" пройдет на 29 площадках столицы на этой неделе, а в выходные в десяти городских парках проведут "Всенародную Масленицу", горожан ждут развлекательная, образовательная и спортивная программы, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем личном блоге.
В 2024 году Масленицу будут отмечать с 11 по 17 марта.
"После щедрой на снег зимы Москва вновь встречает весну традиционным фестивалем "Московская Масленица"... Москвичей и гостей города ждут на 29 фестивальных площадках "Московских сезонов", которые будут открыты с 11 по 17 марта... А 16-17 марта в десяти парках пройдет фестиваль "Всенародная Масленица", - написал мэр.
Собянин отметил, что на фестивальных площадках гостям будут предлагать огромный выбор традиционных масленичных угощений – 50 видов блинов, 200 начинок и соусов. Кроме того, блинная на площадке рядом с ЦУМом будет работать круглосуточно.
"Всенародную Масленицу" проведут в парках "Музеон", "Эрмитаж", "Фили", "Митино", "Сокольники", "Ходынское поле", "Коломенское", "Царицыно", а также в Лианозовском и Измайловском парках, уточнил мэр. Там гости познакомятся с национальными и культурными особенностями федеральных округов страны, смогут узнать о традициях разных народов России, посетить концерты и попробовать масленичные блины.
Площадки в центре города будут работать с 11.00 до 21.00, а в округах по будням с 11.00 до 20.00 и до 21.00 в выходные.