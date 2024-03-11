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Священник предостерег россиян от сжигания чучела на Масленицу - РИА Новости, 11.03.2024
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Религия
 
04:15 11.03.2024 (обновлено: 05:46 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/maslenitsa-1932212967.html
Священник предостерег россиян от сжигания чучела на Масленицу
Священник предостерег россиян от сжигания чучела на Масленицу - РИА Новости, 11.03.2024
Священник предостерег россиян от сжигания чучела на Масленицу
Можно посмотреть на сжигание чучела на Масленицу, но стоит объяснить детям, что это "дурацкая игра", поскольку является наследием языческих времен и отводит от... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T04:15
2024-03-11T05:46
религия
русская православная церковь
россия
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Можно посмотреть на сжигание чучела на Масленицу, но стоит объяснить детям, что это "дурацкая игра", поскольку является наследием языческих времен и отводит от христианства, рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш).Великий пост предваряют подготовительные недели, последняя из которых называется масляной, масленицей, или сырной неделей. Масляная неделя начинается после воскресенья о Страшном суде (в этом году 10 марта) и завершается Прощеным воскресеньем или Воспоминанием изгнания Адама из Рая (17 марта). На Масленицу, если ориентироваться на церковный монашеский устав, уже запрещено вкушать мясо, но еще разрешается молочная кухня."Посмотреть — посмотрел (на сжигание чучела), но детям надо сказать, что игра дурацкая, потому что она взялась из времен, когда в России христианства не было, когда люди жили без Христа. Футбол тоже, можно сказать, игра не христианская, но вот эти "игры", в том числе сжигание чучела, в отличие от футбола — языческие остатки нехристианских религий, это отталкивает, отводит людей от истинной веры, от Христа", - сказал отец Макарий.В целом, добавил он, в масленичных гуляниях участвовать можно: в гости ходить, блины кушать, поздравлять друг друга, "то есть участвовать во всем добром, хорошем, что связано с этим периодом".Также священник предостерег верующих от духовной "раздробленности" в этот период."Хорошо, если я верю в Бога, стараюсь жить по-христиански, не делать зла, стремлюсь к добру и при этом участвую в каких-то добрых делах, угощениях, сам угощаюсь. Но важно, чтобы не было раздробленности: я сейчас помолился, попостился, потом все забыл, напился, как свинья; или наоборот, когда "я христианин, я с вами вообще блинов есть не буду, это все мирское, никуда не годится". Важно, чтобы люди ощущали внутри себя единство", — заключил собеседник агентства.Великий пост в 2024 году идет с 18 марта по 4 мая — если считать вместе со Страстной седмицей (неделей). В храмах во время поста читают особые молитвы, реже совершается литургия, меняется облачение духовенства. Пост — время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 5 мая.
https://ria.ru/20240310/patriarkh-1932145333.html
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русская православная церковь, россия
Религия, Русская православная церковь, Россия
Священник предостерег россиян от сжигания чучела на Масленицу

Иеромонах Макарий: сжигание чучела на Масленицу отводит от христианства

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкСжигание чучела зимы на праздновании Масленицы в Суздале
Сжигание чучела зимы на праздновании Масленицы в Суздале - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Сжигание чучела зимы на праздновании Масленицы в Суздале. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Можно посмотреть на сжигание чучела на Масленицу, но стоит объяснить детям, что это "дурацкая игра", поскольку является наследием языческих времен и отводит от христианства, рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш).
Великий пост предваряют подготовительные недели, последняя из которых называется масляной, масленицей, или сырной неделей. Масляная неделя начинается после воскресенья о Страшном суде (в этом году 10 марта) и завершается Прощеным воскресеньем или Воспоминанием изгнания Адама из Рая (17 марта). На Масленицу, если ориентироваться на церковный монашеский устав, уже запрещено вкушать мясо, но еще разрешается молочная кухня.
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"Посмотреть — посмотрел (на сжигание чучела), но детям надо сказать, что игра дурацкая, потому что она взялась из времен, когда в России христианства не было, когда люди жили без Христа. Футбол тоже, можно сказать, игра не христианская, но вот эти "игры", в том числе сжигание чучела, в отличие от футбола — языческие остатки нехристианских религий, это отталкивает, отводит людей от истинной веры, от Христа", - сказал отец Макарий.
В целом, добавил он, в масленичных гуляниях участвовать можно: в гости ходить, блины кушать, поздравлять друг друга, "то есть участвовать во всем добром, хорошем, что связано с этим периодом".
Также священник предостерег верующих от духовной "раздробленности" в этот период.
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"Хорошо, если я верю в Бога, стараюсь жить по-христиански, не делать зла, стремлюсь к добру и при этом участвую в каких-то добрых делах, угощениях, сам угощаюсь. Но важно, чтобы не было раздробленности: я сейчас помолился, попостился, потом все забыл, напился, как свинья; или наоборот, когда "я христианин, я с вами вообще блинов есть не буду, это все мирское, никуда не годится". Важно, чтобы люди ощущали внутри себя единство", — заключил собеседник агентства.
Великий пост в 2024 году идет с 18 марта по 4 мая — если считать вместе со Страстной седмицей (неделей). В храмах во время поста читают особые молитвы, реже совершается литургия, меняется облачение духовенства. Пост — время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 5 мая.
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