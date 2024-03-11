https://ria.ru/20240311/maslenitsa-1931676679.html

Масленица

Масленица - РИА Новости, 11.03.2024

Масленица

Масленица – это многодневный народный праздник проводов зимы и встречи весны, с которым связан обычай печь блины, гуляния ряженых и другие языческие обряды. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T02:51

2024-03-11T02:51

2024-03-11T02:51

справки

в мире

россия

масленица

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854551753_0:278:2850:1881_1920x0_80_0_0_d0e42826b008f591731359f2e86e4d87.jpg

Масленица – это многодневный народный праздник проводов зимы и встречи весны, с которым связан обычай печь блины, гуляния ряженых и другие языческие обряды. Название "Масленица" происходит от слова "масло", которое ранее звучало как "мазало", то есть то, чем мазали блин. Смазать блин маслом – значит поднести дар солнцу, задобрить его. Масленая неделя – просторечное название Сырной седмицы – последней недели перед 40-дневным Великим постом, который завершается праздником Пасхи.Сама Сырная седмица праздником не является.В 2024 году Масленицу будут отмечать с 11 по 17 марта. По православным пасхалиям празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи, что соответствует второй половине февраля – началу марта. Празднование Масленицы – древняя традиция, которая появилась на Руси еще до принятия ею христианства.В языческой Руси масленичная седмица, начинавшаяся в день весеннего равноденствия, стала наследницей более древней славянской Комоедицы, связанной с культом просыпавшегося весной медведя и получившей название от печеных комов из гороховой муки – прообразов позднейших блинов. Комоедица частично сохранилась в Белоруссии как часть масленичных празднований. Медведь на Руси остался одним из важных персонажей праздничных гуляний, однако, уступив главенство богине смерти и зимы Марене и богу солнца Яриле. А масляный блин – символ солнца и жизни – стал главным масленичным лакомством.После принятия христианства оказалось, что традиционное время праздника выпадает на Великий пост. Поскольку праздничное разгулье противоречило духу поста, Масленицу пришлось сместить на последнюю неделю перед Великим постом. В церковной традиции масленая седмица (неделя) именуется сырной или мясопустной – поскольку в воскресенье происходит заговенье на мясо. В Масленицу употреблять его уже нельзя.В то время как улицы гудят весельем, церковные службы постепенно принимают постовой характер – в среду и пятницу не служится литургия, читается покаянная молитва Ефрема Сирина, в воскресенье вспоминается Адамово изгнание из рая и совершается чин прощения. Считается, что эти семь дней должны быть посвящены не разгулу и объедению, а примирению с ближними, прощению обид и подготовке к посту.Тем не менее, главными атрибутами народного праздника остаются застолья и гулянья. Прощаясь на семь недель со скоромной пищей, за семь дней праздника люди стараются вдоволь наесться молочными продуктами, яйцами, рыбой и главным блюдом – блинами.Каждый день Масленицы имеет свое название и содержание.Понедельник называется "встреча". По традициям в этот день свекор со свекровью отправляли невестку на день к родителям, а вечером сами приходили к сватам в гости. Начинали печь блины.Во вторник на Руси были "заигрыши". Проходили смотрины невест, устраивались балаганы, по домам ходили ряженые.В среду-"лакомку" начиналось главное объедение, тещи приглашали зятьев на блины.К четвергу-"разгуляю" веселье достигало апогея. В этот день устраивали кулачные бои и взятие снежного городка, а чучело зимы возили по деревне на колесе.В пятницу ("тещины вечерки") чествовали молодоженов, тещи приходили к зятьям на блины с ответным визитом.На "золовкины посиделки" – в субботу – молодые принимали остальную родню, невестки одаривали золовок. Прощеное воскресенье – последний день перед началом Великого поста. В этот день по христианской традиции просят прощения и троекратно целуются в знак примирения. После вечернего богослужения в храмах совершают особый чин прощения.По языческой же традиции праздновать заканчивали сжиганием чучела зимы, провожая Масленицу до следующего года. Гулянья на Масленицу, как и на Святки, на Руси были самыми массовыми. Первым признаком Масленицы было катание на лошадях: светское и народное. В Москве катались по кругу от Красной площади до нынешнего Электрозаводского моста (тогда это был Покровский мост) или вокруг Кремля и по Красной площади. Эти районы на время празднеств освобождались от движения.На улицах обязательно ставили катальные горы и качели. В частных владениях горки могли быть небольшими, метров 10, а в публичных местах – 20-30 метров в высоту. Горы обливали водой по снегу, делали небольшой бортик по бокам. Внизу – сугробы, чтобы не разбиться при падении.Атрибутом всякого гулянья было торжище, где ставили палатки, павильоны и так называемый шатер – съестную и закусочную, а также распивочную. Здесь же продавались свистульки и лакомства.Порция блинов стоила недорого. На улице блины традиционно посыпали сахаром, так их было удобно есть. А со сметаной, рыбой, икрой и сладким блины подавали уже дома.Пекли их примерно так же, как и в наши дни. На улице ставили очажок либо использовали стационарную печь.Еще один атрибут гуляний – праздничные балаганы со зрелищами и концертами. Спектакли для таких представлений ставили специально, они длились 30-40 минут и шли один за другим без перерыва весь день. В дни Масленицы слабели сословные, имущественные, должностные различия. К столу могли быть приглашены люди незнатные, странники, нищие. Хождение друг к другу на блины родственников сближало их, давало удобный повод забыть обиды и недовольства, которые накопились за год.Церковное и народное восприятие Масленицы соединилось в интересном сочетании. Хотя ряд народных обычаев и имел языческие корни, со временем это содержание забылось, языческая почва утратилась, и сегодня сжигание чучела или поедание блинов есть просто дань традициям. В наши дни именно благодаря блинам многие и знают о существовании Масленицы.По данным ВЦИОМ (2023), две трети россиян празднуют Масленицу (66%), среди них больше женщин, чем мужчин (72% vs. 59%). Каждый третий признался, что не празднует ее (31%). Среди православных россиян 77% отмечают Масленицу, не отмечают 20%. 76% семей пекут блины – это самое популярное занятие, оно остается лидером рейтинга праздничных мероприятий на протяжении уже более чем двадцати лет.В католической церкви есть похожий праздник. Он носит название Mardi Gras (жирный вторник). Он также известен как Карнавал (Carnival, Carnaval) и отмечается во вторник перед Пепельной средой и началом Великого поста. Во многих регионах мира праздник превратилась в недельный фестиваль. Особо известные и массовые карнавалы проходят по всей Бразилии, в Венеции (Италия), Квебеке (Канада) и Новом Орлеане (США), ежегодно привлекая тысячи туристов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, россия, масленица