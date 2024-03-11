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Маск сделал неожиданное заявление о борьбе США с Россией - РИА Новости, 11.03.2024
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12:05 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/mask-1932265385.html
Маск сделал неожиданное заявление о борьбе США с Россией
Маск сделал неожиданное заявление о борьбе США с Россией - РИА Новости, 11.03.2024
Маск сделал неожиданное заявление о борьбе США с Россией
Миллиардер Илон Маск согласился с опубликованным в соцсети Х мнением американского бизнесмена Дэвида Сакса о том, что все предпринятые США меры против России... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T12:05
2024-03-11T12:05
в мире
россия
сша
украина
илон маск
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Миллиардер Илон Маск согласился с опубликованным в соцсети Х мнением американского бизнесмена Дэвида Сакса о том, что все предпринятые США меры против России только укрепили ее.Предприниматель отметил, что все обещанное президентом США Джо Байденом в адрес России не сбылось. Так, американский лидер обещал ослабить Россию, однако армия страны стала только сильнее, больше, чем раньше, имеет передовое и испытанное на поле боя оружие, опережающее западное, подчеркнул он. При этом, добавил Сакс, именно у США истощены запасы вооружений. Кроме того, Байден обещал уничтожить российскую экономику санкциями, но экономика России не только выстояла, но и показала значительный рост, напомнил автор поста. Предприниматель заключил, что Вашингтон привел Украину к краху.&quot;К сожалению, это правда&quot;, — написал владелец SpaceX.Маск часто высказывается по поводу конфликта на Украине. Так, он считает, что российский лидер Владимир Путин ни в коем случае не потерпит поражения. Кроме того, по его мнению, продолжение финансирования со стороны Запада и продление боевых действий никак не помогают Украине.
https://ria.ru/20240311/avdeevka-1932230911.html
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в мире, россия, сша, украина, илон маск, джо байден, владимир путин, spacex
В мире, Россия, США, Украина, Илон Маск, Джо Байден, Владимир Путин, SpaceX
Маск сделал неожиданное заявление о борьбе США с Россией

Маск согласился, что действия США против России сделали ее только сильнее

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Миллиардер Илон Маск согласился с опубликованным в соцсети Х мнением американского бизнесмена Дэвида Сакса о том, что все предпринятые США меры против России только укрепили ее.
Предприниматель отметил, что все обещанное президентом США Джо Байденом в адрес России не сбылось. Так, американский лидер обещал ослабить Россию, однако армия страны стала только сильнее, больше, чем раньше, имеет передовое и испытанное на поле боя оружие, опережающее западное, подчеркнул он. При этом, добавил Сакс, именно у США истощены запасы вооружений. Кроме того, Байден обещал уничтожить российскую экономику санкциями, но экономика России не только выстояла, но и показала значительный рост, напомнил автор поста. Предприниматель заключил, что Вашингтон привел Украину к краху.
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«

"К сожалению, это правда", — написал владелец SpaceX.

Маск часто высказывается по поводу конфликта на Украине. Так, он считает, что российский лидер Владимир Путин ни в коем случае не потерпит поражения. Кроме того, по его мнению, продолжение финансирования со стороны Запада и продление боевых действий никак не помогают Украине.
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В миреРоссияСШАУкраинаИлон МаскДжо БайденВладимир ПутинSpaceX
 
 
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