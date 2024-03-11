https://ria.ru/20240311/mask-1932265385.html

Маск сделал неожиданное заявление о борьбе США с Россией

Маск сделал неожиданное заявление о борьбе США с Россией - РИА Новости, 11.03.2024

Маск сделал неожиданное заявление о борьбе США с Россией

Миллиардер Илон Маск согласился с опубликованным в соцсети Х мнением американского бизнесмена Дэвида Сакса о том, что все предпринятые США меры против России... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T12:05

2024-03-11T12:05

2024-03-11T12:05

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Миллиардер Илон Маск согласился с опубликованным в соцсети Х мнением американского бизнесмена Дэвида Сакса о том, что все предпринятые США меры против России только укрепили ее.Предприниматель отметил, что все обещанное президентом США Джо Байденом в адрес России не сбылось. Так, американский лидер обещал ослабить Россию, однако армия страны стала только сильнее, больше, чем раньше, имеет передовое и испытанное на поле боя оружие, опережающее западное, подчеркнул он. При этом, добавил Сакс, именно у США истощены запасы вооружений. Кроме того, Байден обещал уничтожить российскую экономику санкциями, но экономика России не только выстояла, но и показала значительный рост, напомнил автор поста. Предприниматель заключил, что Вашингтон привел Украину к краху."К сожалению, это правда", — написал владелец SpaceX.Маск часто высказывается по поводу конфликта на Украине. Так, он считает, что российский лидер Владимир Путин ни в коем случае не потерпит поражения. Кроме того, по его мнению, продолжение финансирования со стороны Запада и продление боевых действий никак не помогают Украине.

https://ria.ru/20240311/avdeevka-1932230911.html

https://ria.ru/20240311/voyska-1932240100.html

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