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Медведев назвал Макрона зоологическим трусом - РИА Новости, 11.03.2024
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21:36 11.03.2024 (обновлено: 21:43 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/makron-1932384602.html
Медведев назвал Макрона зоологическим трусом
Медведев назвал Макрона зоологическим трусом - РИА Новости, 11.03.2024
Медведев назвал Макрона зоологическим трусом
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в публикации на французском языке в соцсети X посочувствовал Франции из-за переноса визита президента страны... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T21:36
2024-03-11T21:43
в мире
франция
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в публикации на французском языке в соцсети X посочувствовал Франции из-за переноса визита президента страны Эммануэля Макрона в Киев и назвал французского лидера трусом. "Макрон готовится отправиться в Киев? Но он зоологический трус! В любом случае рекомендую его офису взять с собой несколько пар трусов! Будет очень сильно пахнуть... PS: Я написал это сегодня утром и не успел опубликовать! ... Бедная Франция!", - написал Медведев.Ранее сегодня газета Tribune сообщала, что визит Макрона в Киев, запланированный на март и уже ранее переносившийся, может вновь быть перенесен из соображений безопасности и с целью организации совместной с другими лидерами ЕС поездки. Издание Politico со ссылкой на неназванного французского дипломата писало, что Макрон отложил визит на Украину на фоне разногласий с союзниками после резких заявлений политика по украинскому конфликту. По информации дипломата, президент Франции теперь хочет "выделить необходимое время" для обсуждений с союзниками. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Макрон решил провести переговоры с оппозицией перед голосованием в парламенте во вторник, касающимся недавно заключенного соглашения о безопасности с Украиной.
https://ria.ru/20240311/nato-1932372146.html
https://ria.ru/20240311/makron-1932381465.html
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в мире, франция, украина, киев, дмитрий медведев, эммануэль макрон, евросоюз, нато
В мире, Франция, Украина, Киев, Дмитрий Медведев, Эммануэль Макрон, Евросоюз, НАТО
Медведев назвал Макрона зоологическим трусом

Медведев посочувствовал Франции из-за переноса визита Макрона на Украину

© AP Photo / Yoan ValatПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Yoan Valat
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в публикации на французском языке в соцсети X посочувствовал Франции из-за переноса визита президента страны Эммануэля Макрона в Киев и назвал французского лидера трусом.
"Макрон готовится отправиться в Киев? Но он зоологический трус! В любом случае рекомендую его офису взять с собой несколько пар трусов! Будет очень сильно пахнуть... PS: Я написал это сегодня утром и не успел опубликовать! ... Бедная Франция!", - написал Медведев.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Столтенберг посоветовал Макрону консультироваться с НАТО по важным вопросам
Вчера, 20:00
Ранее сегодня газета Tribune сообщала, что визит Макрона в Киев, запланированный на март и уже ранее переносившийся, может вновь быть перенесен из соображений безопасности и с целью организации совместной с другими лидерами ЕС поездки.
Издание Politico со ссылкой на неназванного французского дипломата писало, что Макрон отложил визит на Украину на фоне разногласий с союзниками после резких заявлений политика по украинскому конфликту. По информации дипломата, президент Франции теперь хочет "выделить необходимое время" для обсуждений с союзниками.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции.
Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Макрон решил провести переговоры с оппозицией перед голосованием в парламенте во вторник, касающимся недавно заключенного соглашения о безопасности с Украиной.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
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Вчера, 21:04
 
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