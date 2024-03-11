https://ria.ru/20240311/makron-1932384602.html

Медведев назвал Макрона зоологическим трусом

Медведев назвал Макрона зоологическим трусом - РИА Новости, 11.03.2024

Медведев назвал Макрона зоологическим трусом

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в публикации на французском языке в соцсети X посочувствовал Франции из-за переноса визита президента страны... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T21:36

2024-03-11T21:36

2024-03-11T21:43

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украина

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в публикации на французском языке в соцсети X посочувствовал Франции из-за переноса визита президента страны Эммануэля Макрона в Киев и назвал французского лидера трусом. "Макрон готовится отправиться в Киев? Но он зоологический трус! В любом случае рекомендую его офису взять с собой несколько пар трусов! Будет очень сильно пахнуть... PS: Я написал это сегодня утром и не успел опубликовать! ... Бедная Франция!", - написал Медведев.Ранее сегодня газета Tribune сообщала, что визит Макрона в Киев, запланированный на март и уже ранее переносившийся, может вновь быть перенесен из соображений безопасности и с целью организации совместной с другими лидерами ЕС поездки. Издание Politico со ссылкой на неназванного французского дипломата писало, что Макрон отложил визит на Украину на фоне разногласий с союзниками после резких заявлений политика по украинскому конфликту. По информации дипломата, президент Франции теперь хочет "выделить необходимое время" для обсуждений с союзниками. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Макрон решил провести переговоры с оппозицией перед голосованием в парламенте во вторник, касающимся недавно заключенного соглашения о безопасности с Украиной.

https://ria.ru/20240311/nato-1932372146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, украина, киев, дмитрий медведев, эммануэль макрон, евросоюз, нато