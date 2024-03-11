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Французский политик оценил заявление Макрона об отправке военных на Украину - РИА Новости, 11.03.2024
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07:08 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/makron-1932220697.html
Французский политик оценил заявление Макрона об отправке военных на Украину
Французский политик оценил заявление Макрона об отправке военных на Украину - РИА Новости, 11.03.2024
Французский политик оценил заявление Макрона об отправке военных на Украину
Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военных на Украину увеличили число противников войны, заявил РИА Новости лидер французской РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T07:08
2024-03-11T07:08
украина
франция
германия
эммануэль макрон
флориан филиппо
олаф шольц
нато
патриот
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ПАРИЖ, 11 мар – РИА Новости. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военных на Украину увеличили число противников войны, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо. "Заслуга заявления Макрона о возможной отправке войск в том, что очень многие, у кого не было мнения по поводу конфликта на Украине, теперь говорят, что если необходимая цена такова, то мы должны прекратить вовлекаться в эту войну, это зашло слишком далеко", - сказал он. По мнению Филиппо, "французы поняли, что Украина не сможет победить". В опубликованном в конце февраля опросе Ifop для издания Figaro сообщалось, что лишь 9% французов верят в то, что Украина способна одержать победу. "Люди резко против отправки войск на Украину. Так что те, кто были более или менее нейтральны, теперь говорят, что "это слишком, я не хочу отправлять своих сыновей и внуков на войну". Так что Макрон подтолкнул многих в лагерь тех, кто выступает за прекращение конфликта и начало переговоров. Тем лучше, что его слова стали электрошоком и спровоцировавшим это", - отметил он. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Макрон решил провести переговоры с оппозицией перед голосованием в парламенте во вторник, касающимся недавно заключенного соглашения о безопасности с Украиной. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
https://ria.ru/20240309/pushkov-1931976797.html
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украина, франция, германия, эммануэль макрон, флориан филиппо, олаф шольц, нато, патриот, европарламент, в мире
Украина, Франция, Германия, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Олаф Шольц, НАТО, Патриот, Европарламент, В мире
Французский политик оценил заявление Макрона об отправке военных на Украину

Политик Филиппо: последние заявления Макрона увеличили число противников войны

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 11 мар – РИА Новости. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военных на Украину увеличили число противников войны, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо.
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"Заслуга заявления Макрона о возможной отправке войск в том, что очень многие, у кого не было мнения по поводу конфликта на Украине, теперь говорят, что если необходимая цена такова, то мы должны прекратить вовлекаться в эту войну, это зашло слишком далеко", - сказал он.
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По мнению Филиппо, "французы поняли, что Украина не сможет победить". В опубликованном в конце февраля опросе Ifop для издания Figaro сообщалось, что лишь 9% французов верят в то, что Украина способна одержать победу.
"Люди резко против отправки войск на Украину. Так что те, кто были более или менее нейтральны, теперь говорят, что "это слишком, я не хочу отправлять своих сыновей и внуков на войну". Так что Макрон подтолкнул многих в лагерь тех, кто выступает за прекращение конфликта и начало переговоров. Тем лучше, что его слова стали электрошоком и спровоцировавшим это", - отметил он.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
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Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции.
Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Макрон решил провести переговоры с оппозицией перед голосованием в парламенте во вторник, касающимся недавно заключенного соглашения о безопасности с Украиной.
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Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
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