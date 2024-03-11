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Литва приступает к конфискации автомобилей с российскими номерами - РИА Новости, 11.03.2024
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00:20 11.03.2024 (обновлено: 05:44 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/litva-1932203818.html
Литва приступает к конфискации автомобилей с российскими номерами
Литва приступает к конфискации автомобилей с российскими номерами - РИА Новости, 11.03.2024
Литва приступает к конфискации автомобилей с российскими номерами
Автомобили с российскими регистрационными номерами в Литве должны с понедельника либо перерегистрироваться на литовские, либо покинуть территорию страны. В... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T00:20
2024-03-11T05:44
литва
россия
калининградская область
евросоюз
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Автомобили с российскими регистрационными номерами в Литве должны с понедельника либо перерегистрироваться на литовские, либо покинуть территорию страны. В противном случае такие автомобилисты будут считаться нарушившими положения законодательства и подлежать ответственности по статьей 515 кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей штраф и конфискацию машины, сообщила пресс-служба литовской таможни.Исключение составят автомобили, следующие транзитом в Калининградскую область и из нее. Они смогут находиться в Литве в течение 24 часов, при этом в такой машине обязательно должен находиться владелец, иначе транспортное средство не пропустят в страну.Акт грабежа В Москве заявили, что Россия ответит Литве, если она начнет конфисковывать автомобили с российскими номерами.&quot;Если данное решение Вильнюса будет реализовано, то его можно будет расценить только как грубейший акт грабежа на государственном уровне. Без ответа подобные дискриминационные действия, разумеется, не останутся&quot;, — сказали в МИД.Также в министерстве рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в прибалтийские страны."Вновь отмечаем, что Литва и вся Прибалтика в целом прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России", — указали в ведомстве.В сентябре Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, соответственно, россияне не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и на короткий срок.
https://ria.ru/20240307/litva-1931624587.html
https://ria.ru/20240119/ukraina-1922287569.html
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литва, россия, калининградская область, евросоюз
Литва, Россия, Калининградская область, Евросоюз
Литва приступает к конфискации автомобилей с российскими номерами

В Литве с 11 марта начинают конфисковывать автомобили с российскими номерами

© Fotolia / bokstazПанорама Вильнюса
Панорама Вильнюса - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Fotolia / bokstaz
Панорама Вильнюса . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Автомобили с российскими регистрационными номерами в Литве должны с понедельника либо перерегистрироваться на литовские, либо покинуть территорию страны. В противном случае такие автомобилисты будут считаться нарушившими положения законодательства и подлежать ответственности по статьей 515 кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей штраф и конфискацию машины, сообщила пресс-служба литовской таможни.
Исключение составят автомобили, следующие транзитом в Калининградскую область и из нее. Они смогут находиться в Литве в течение 24 часов, при этом в такой машине обязательно должен находиться владелец, иначе транспортное средство не пропустят в страну.
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Акт грабежа

В Москве заявили, что Россия ответит Литве, если она начнет конфисковывать автомобили с российскими номерами.
«

"Если данное решение Вильнюса будет реализовано, то его можно будет расценить только как грубейший акт грабежа на государственном уровне. Без ответа подобные дискриминационные действия, разумеется, не останутся", — сказали в МИД.

Также в министерстве рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в прибалтийские страны.
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"Вновь отмечаем, что Литва и вся Прибалтика в целом прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России", — указали в ведомстве.
В сентябре Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, соответственно, россияне не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и на короткий срок.
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ЛитваРоссияКалининградская областьЕвросоюз
 
 
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