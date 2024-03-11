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Немецкое СМИ признало захват российскими военными танка Leopard в Авдеевке - РИА Новости, 11.03.2024
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19:51 11.03.2024 (обновлено: 20:40 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/leopard-1932370510.html
Немецкое СМИ признало захват российскими военными танка Leopard в Авдеевке
Немецкое СМИ признало захват российскими военными танка Leopard в Авдеевке - РИА Новости, 11.03.2024
Немецкое СМИ признало захват российскими военными танка Leopard в Авдеевке
Немецкое издание Bild признало захват наиболее современного немецкого танка Leopard 2A6 российскими военными в боях за Авдеевку. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T19:51
2024-03-11T20:40
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Немецкое издание Bild признало захват наиболее современного немецкого танка Leopard 2A6 российскими военными в боях за Авдеевку."В воскресенье российские военнослужащие опубликовали фотографии поврежденного основного боевого танка Leopard 2A6. Это первый из 18 танков Leopard 2, поставленных из Германии, который смогла захватить Россия. По информации Bild, фотография подлинная", — говорится в публикации.По данным журнала, кадр сделан на севере Авдеевки, 900 метрами южнее села Степовое. ВСУ ввели танк в бой 30 октября, но его подбили уже на следующий день. Экипаж при этом сумел спастись."Для Украины это означает, что у нее осталось максимум 17 современных немецких танков, около половины из которых постоянно ремонтируется в Литве", — резюмирует Bild. Вооруженные силы России подбили в зоне проведения спецоперации уже десятки немецких танков Leopard, несколько британских Challenger и французских колесных AMX-10RC. Недавно стало известно и об уничтожении четырех американских танков Abrams.
https://ria.ru/20240311/tank-1932213122.html
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в мире, россия, украина, авдеевка, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Авдеевка, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Германия
Немецкое СМИ признало захват российскими военными танка Leopard в Авдеевке

Bild: российские военные захватили в Авдеевке современный танк Leopard 2A6

© Фото : СОЛОВЬЁВ/TelegramПодбитый и брошенный немецкий Leopard 2A6
Подбитый и брошенный немецкий Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Фото : СОЛОВЬЁВ/Telegram
Подбитый и брошенный немецкий Leopard 2A6
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Немецкое издание Bild признало захват наиболее современного немецкого танка Leopard 2A6 российскими военными в боях за Авдеевку.
"В воскресенье российские военнослужащие опубликовали фотографии поврежденного основного боевого танка Leopard 2A6. Это первый из 18 танков Leopard 2, поставленных из Германии, который смогла захватить Россия. По информации Bild, фотография подлинная", — говорится в публикации.
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По данным журнала, кадр сделан на севере Авдеевки, 900 метрами южнее села Степовое. ВСУ ввели танк в бой 30 октября, но его подбили уже на следующий день. Экипаж при этом сумел спастись.
"Для Украины это означает, что у нее осталось максимум 17 современных немецких танков, около половины из которых постоянно ремонтируется в Литве", — резюмирует Bild.
Вооруженные силы России подбили в зоне проведения спецоперации уже десятки немецких танков Leopard, несколько британских Challenger и французских колесных AMX-10RC. Недавно стало известно и об уничтожении четырех американских танков Abrams.
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