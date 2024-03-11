https://ria.ru/20240311/latviya-1932308145.html

В Совфеде назвали Латвию пародией на нацистскую Германию

В Совфеде назвали Латвию пародией на нацистскую Германию - РИА Новости, 11.03.2024

В Совфеде назвали Латвию пародией на нацистскую Германию

Самую большую угрозу Латвии представляют не русскоязычные граждане, а руководство страны, которое превращает государство в пародию на нацистскую Германию, нашим РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T15:01

2024-03-11T15:01

2024-03-11T15:01

латвия

россия

сергей цеков

в мире

совет федерации рф

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Самую большую угрозу Латвии представляют не русскоязычные граждане, а руководство страны, которое превращает государство в пародию на нацистскую Германию, нашим соотечественникам, выселяемым из Латвии, в России нужно обеспечить достойные условия жизни, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык - латышский, русский имеет статус иностранного. Ранее Конституционный суд Латвии посчитал законным требование о необходимости знания гражданами России латышского языка для получения вида на жительство. Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис сообщал, что не сдавших экзамен по языку "было около двух тысяч, из них, по нашим данным, эмигрировали менее тысячи". Управление по делам гражданства и миграции Латвии заявляло, что депортация из страны грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет. Козловскис предполагал, что "массовых депортаций, скорее всего, не будет, что это будут единичные случаи", а по отрицательным решениям по ВНЖ будут обжалования. "То, что их (соотечественников) в России нужно принимать – это однозначно, устраивать, обеспечивать достойные условия жизни. Я думаю, мы это сделаем", - сказал Цеков. При этом сенатор отметил, что "самая большая угроза Латвии исходит от руководства страны". Если власти будут идти по существующему политическому пути, то в перспективе они могут превратить страну "в пародию на фашистскую Германию". Цеков напомнил, что в Латвии регулярно критикуют советские времена, в частности, время правления Иосифа Сталина. Однако сейчас сами власти Латвии ведут политику "переселения народов". По мнению законодателя, когда к руководству страны придут здравомыслящие политики, то сегодняшний период в жизни Латвии они охарактеризуют как "вопиющее нарушение прав человека".

https://ria.ru/20231225/riga-1917841241.html

https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

латвия, россия, сергей цеков, в мире, совет федерации рф