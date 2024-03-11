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В Госдуме призвали радушно встречать тех, кто в Латвии не отрекся от России - РИА Новости, 11.03.2024
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14:54 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/latviya-1932306954.html
В Госдуме призвали радушно встречать тех, кто в Латвии не отрекся от России
В Госдуме призвали радушно встречать тех, кто в Латвии не отрекся от России - РИА Новости, 11.03.2024
В Госдуме призвали радушно встречать тех, кто в Латвии не отрекся от России
Вопрос с депортируемыми из Латвии в РФ людьми касается не столько знания или незнания ими латышского языка, в большей степени это принуждение отречься от... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T14:54
2024-03-11T14:54
латвия
россия
константин затулин
госдума рф
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Вопрос с депортируемыми из Латвии в РФ людьми касается не столько знания или незнания ими латышского языка, в большей степени это принуждение отречься от России; для тех, кто не пошел на такой шаг, нужно организовать максимально радушный прием на исторической родине, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык - латышский, русский имеет статус иностранного. Ранее Конституционный суд Латвии посчитал законным требование о необходимости знания гражданами России латышского языка для получения вида на жительство. Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис сообщал, что не сдавших экзамен по языку "было около двух тысяч, из них, по нашим данным, эмигрировали менее тысячи". Управление по делам гражданства и миграции Латвии заявляло, что депортация из страны грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет. Козловскис предполагал, что "массовых депортаций, скорее всего, не будет, что это будут единичные случаи", а по отрицательным решениям по ВНЖ будут обжалования. "Нам нужно, по сути, встречать с оркестром тех людей, которые таким образом оказываются вынужденными покинуть Латвию и перебраться на историческую родину, в Россию. Хочу отметить, что речь идет не только о знании или незнании латышского языка, но и о подписании соответствующей декларации. Каждый, кто намерен остаться в Латвии, хочет остаться в Латвии, должен признаться в том, что он осуждает Россию, не считает Крым и другие новые субъекты Российской Федерации частью России, осуждает Россию за специальную военную операцию и за ее действия. В общем, осуждает Россию, отказывается, отрекается от нее", - сказал Затулин. Депутат подчеркнул, что люди, которые будут изгнаны из Латвии, не пошли на осуждение России и это должно быть отмечено. Он также считает, что не лишним было бы принять отдельное решение для содействия их переселению. "Во всем остальном я уверен, что власти тех регионов, куда эти люди направятся или куда они захотели поехать, должны будут сделать максимум для того, чтобы было проявлено гостеприимство", - добавил Затулин. Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам РФ лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освобождены лица моложе 15 и старше 75 лет. Согласно поправкам к закону об иммиграции, возможность повторной сдачи экзамена по латышскому языку у граждан РФ сохранялась до 30 ноября, в этом случае действие их ВНЖ продлевалось до конца 2023 года.
https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html
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латвия, россия, константин затулин, госдума рф, в мире, санкции в отношении россии
Латвия, Россия, Константин Затулин, Госдума РФ, В мире, Санкции в отношении России
В Госдуме призвали радушно встречать тех, кто в Латвии не отрекся от России

Затулин призвал "встречать с оркестром" тех, кто в Латвии не отрекся от России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Вопрос с депортируемыми из Латвии в РФ людьми касается не столько знания или незнания ими латышского языка, в большей степени это принуждение отречься от России; для тех, кто не пошел на такой шаг, нужно организовать максимально радушный прием на исторической родине, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык - латышский, русский имеет статус иностранного. Ранее Конституционный суд Латвии посчитал законным требование о необходимости знания гражданами России латышского языка для получения вида на жительство. Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис сообщал, что не сдавших экзамен по языку "было около двух тысяч, из них, по нашим данным, эмигрировали менее тысячи". Управление по делам гражданства и миграции Латвии заявляло, что депортация из страны грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет. Козловскис предполагал, что "массовых депортаций, скорее всего, не будет, что это будут единичные случаи", а по отрицательным решениям по ВНЖ будут обжалования.
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"Нам нужно, по сути, встречать с оркестром тех людей, которые таким образом оказываются вынужденными покинуть Латвию и перебраться на историческую родину, в Россию. Хочу отметить, что речь идет не только о знании или незнании латышского языка, но и о подписании соответствующей декларации. Каждый, кто намерен остаться в Латвии, хочет остаться в Латвии, должен признаться в том, что он осуждает Россию, не считает Крым и другие новые субъекты Российской Федерации частью России, осуждает Россию за специальную военную операцию и за ее действия. В общем, осуждает Россию, отказывается, отрекается от нее", - сказал Затулин.
Депутат подчеркнул, что люди, которые будут изгнаны из Латвии, не пошли на осуждение России и это должно быть отмечено. Он также считает, что не лишним было бы принять отдельное решение для содействия их переселению.
"Во всем остальном я уверен, что власти тех регионов, куда эти люди направятся или куда они захотели поехать, должны будут сделать максимум для того, чтобы было проявлено гостеприимство", - добавил Затулин.
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Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам РФ лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освобождены лица моложе 15 и старше 75 лет.
Согласно поправкам к закону об иммиграции, возможность повторной сдачи экзамена по латышскому языку у граждан РФ сохранялась до 30 ноября, в этом случае действие их ВНЖ продлевалось до конца 2023 года.
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