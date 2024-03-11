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Хинштейн заявил о назначении Кузьменкова замдиректора Росгвардии - РИА Новости, 11.03.2024
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19:27 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/kuzmenkov-1932365530.html
Хинштейн заявил о назначении Кузьменкова замдиректора Росгвардии
Хинштейн заявил о назначении Кузьменкова замдиректора Росгвардии - РИА Новости, 11.03.2024
Хинштейн заявил о назначении Кузьменкова замдиректора Росгвардии
Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о назначении замминистра обороны генерал-полковника Алексея Кузьменкова заместителем директора Росгвардии в своем... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T19:27
2024-03-11T19:27
безопасность
александр хинштейн
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о назначении замминистра обороны генерал-полковника Алексея Кузьменкова заместителем директора Росгвардии в своем Telegram-канале. "Заместитель министра обороны генерал-полковник Алексей Кузьменков вновь назначен заместителем директора Росгвардии. На этом посту он продолжит курировать тыловой блок и вопросы материально-технического обеспечения", - написал он. По словам депутата, возвращение в Росгвардию генерал-полковника Кузьменкова означает, что он успешно справился с поставленными задачами. "Его переход в военное ведомство год назад изначально планировался, как временный. От генерала требовалось применить успешный опыт Росгвардии по выстраиванию четких логистических потоков", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20240311/minoborony-1932360832.html
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безопасность, александр хинштейн, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Александр Хинштейн, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Хинштейн заявил о назначении Кузьменкова замдиректора Росгвардии

Хинштейн: замминистра обороны Кузьменков вновь стал замдиректора Росгвардии

© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской ФедерацииГенерал-полковник Алексей Кузьменков
Генерал-полковник Алексей Кузьменков - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
Генерал-полковник Алексей Кузьменков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о назначении замминистра обороны генерал-полковника Алексея Кузьменкова заместителем директора Росгвардии в своем Telegram-канале.
"Заместитель министра обороны генерал-полковник Алексей Кузьменков вновь назначен заместителем директора Росгвардии. На этом посту он продолжит курировать тыловой блок и вопросы материально-технического обеспечения", - написал он.
По словам депутата, возвращение в Росгвардию генерал-полковника Кузьменкова означает, что он успешно справился с поставленными задачами. "Его переход в военное ведомство год назад изначально планировался, как временный. От генерала требовалось применить успешный опыт Росгвардии по выстраиванию четких логистических потоков", - добавил парламентарий.
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Генерал-лейтенант Булыга стал новым замминистра обороны по МТО
18:55
 
БезопасностьАлександр ХинштейнФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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