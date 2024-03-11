https://ria.ru/20240311/kuzmenkov-1932365530.html

Хинштейн заявил о назначении Кузьменкова замдиректора Росгвардии

Хинштейн заявил о назначении Кузьменкова замдиректора Росгвардии - РИА Новости, 11.03.2024

Хинштейн заявил о назначении Кузьменкова замдиректора Росгвардии

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о назначении замминистра обороны генерал-полковника Алексея Кузьменкова заместителем директора Росгвардии в своем... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T19:27

2024-03-11T19:27

2024-03-11T19:27

безопасность

александр хинштейн

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о назначении замминистра обороны генерал-полковника Алексея Кузьменкова заместителем директора Росгвардии в своем Telegram-канале. "Заместитель министра обороны генерал-полковник Алексей Кузьменков вновь назначен заместителем директора Росгвардии. На этом посту он продолжит курировать тыловой блок и вопросы материально-технического обеспечения", - написал он. По словам депутата, возвращение в Росгвардию генерал-полковника Кузьменкова означает, что он успешно справился с поставленными задачами. "Его переход в военное ведомство год назад изначально планировался, как временный. От генерала требовалось применить успешный опыт Росгвардии по выстраиванию четких логистических потоков", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20240311/minoborony-1932360832.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, александр хинштейн, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство обороны рф (минобороны рф)