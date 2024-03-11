https://ria.ru/20240311/kupyansk-1932316719.html
СМИ: украинские военные в Купянске опасаются местных жителей
СМИ: украинские военные в Купянске опасаются местных жителей - РИА Новости, 11.03.2024
СМИ: украинские военные в Купянске опасаются местных жителей
Находящиеся в Купянске украинские военные опасаются пророссийски настроенных местных жителей, которые хотят, чтобы город перешел под контроль России, пишет... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T15:35
2024-03-11T15:35
2024-03-11T15:51
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Находящиеся в Купянске украинские военные опасаются пророссийски настроенных местных жителей, которые хотят, чтобы город перешел под контроль России, пишет американское издание Daily Beast со ссылкой на солдат ВСУ. Как отмечает издание, Купянск "не хочет, чтобы его спасали от россиян". Daily Beast также указывает на то, что город известен своими пророссийскими настроениями. "Солдаты... сказали мне, что не хотят снимать жилье в Купянске. Они боятся, что те, кто за Россию, скажут, где они сейчас находятся... и их могут подвергнуть бомбардировке", - приводит издание слова украинского солдата по имени Сергей. Военные рассказали журналу, что максимально расселяются по арендованным квартирам, чтобы их местоположение не было выявлено. По словам Сергея, он также слышал истории о мирных жителях, которые якобы притворяются добровольцами, чтобы передать солдатам ВСУ отравленную еду. Подразделение Сергея не может позволить себе дополнительные потери, пишет Daily Beast. Два года назад в него входили 28 человек, с тех пор 17 солдат погибли, а оставшиеся в живых испытывают нехватку боеприпасов. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в середине февраля заявлял, что украинские войска несут большие потери на купянском направлении, а российские военные продолжат продвигаться в сторону Купянска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина
СМИ: украинские военные в Купянске опасаются местных жителей
Daily Beast: подразделения ВСУ в Купянске боятся пророссийских местных жителей
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Находящиеся в Купянске украинские военные опасаются пророссийски настроенных местных жителей, которые хотят, чтобы город перешел под контроль России, пишет американское издание Daily Beast
со ссылкой на солдат ВСУ.
Как отмечает издание, Купянск "не хочет, чтобы его спасали от россиян". Daily Beast также указывает на то, что город известен своими пророссийскими настроениями.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
"Солдаты... сказали мне, что не хотят снимать жилье в Купянске. Они боятся, что те, кто за Россию, скажут, где они сейчас находятся... и их могут подвергнуть бомбардировке", - приводит издание слова украинского солдата по имени Сергей.
Военные рассказали журналу, что максимально расселяются по арендованным квартирам, чтобы их местоположение не было выявлено. По словам Сергея, он также слышал истории о мирных жителях, которые якобы притворяются добровольцами, чтобы передать солдатам ВСУ отравленную еду.
В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ под Купянском
Подразделение Сергея не может позволить себе дополнительные потери, пишет Daily Beast. Два года назад в него входили 28 человек, с тех пор 17 солдат погибли, а оставшиеся в живых испытывают нехватку боеприпасов.
Глава администрации Харьковской области
Виталий Ганчев в середине февраля заявлял, что украинские войска несут большие потери на купянском направлении, а российские военные продолжат продвигаться в сторону Купянска.
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