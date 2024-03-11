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В Крыму заявили о возмездии за агрессию стран НАТО против России - РИА Новости, 11.03.2024
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09:46 11.03.2024 (обновлено: 10:43 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/krym-1932234381.html
В Крыму заявили о возмездии за агрессию стран НАТО против России
В Крыму заявили о возмездии за агрессию стран НАТО против России - РИА Новости, 11.03.2024
В Крыму заявили о возмездии за агрессию стран НАТО против России
Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, комментируя слова главы МИД Польши... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T09:46
2024-03-11T10:43
в мире
россия
украина
сша
георгий мурадов
радослав сикорский
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, комментируя слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о присутствии военных стран НАТО на Украине, заявил, что крымчане верят в неотвратимое возмездие за прямую агрессию альянса против России. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего нельзя исключать". Позже он также заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Сикорский в минувшие выходные признал, что некоторые страны НАТО уже направили своих военных на Украину. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости эти слова, отметила, что "дальше скрывать это они уже не могли". "Признания Сикорского об участии военных ряда стран НАТО в боевых действиях против России с украинского плацдарма расцениваются крымчанами как явное доказательство прямой агрессии этих конкретных государств против России. Военнослужащие этих стран принимают участие в регулярном нанесении ударов по российской территории, гибнут наши граждане, включая детей, стариков, женщин. Верим, что возмездие неотвратимо", - сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, эти признания свидетельствуют о том, что все "красные линии" участниками агрессии уже пересечены. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240101/krym-1919405965.html
https://ria.ru/20240309/krym-1931979223.html
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в мире, россия, украина, сша, георгий мурадов, радослав сикорский, нато, эммануэль макрон
В мире, Россия, Украина, США, Георгий Мурадов, Радослав Сикорский, НАТО, Эммануэль Макрон
В Крыму заявили о возмездии за агрессию стран НАТО против России

В Крыму заявили о неотвратимом возмездии за агрессию стран НАТО против России

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крым. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, комментируя слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о присутствии военных стран НАТО на Украине, заявил, что крымчане верят в неотвратимое возмездие за прямую агрессию альянса против России.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего нельзя исключать". Позже он также заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Сикорский в минувшие выходные признал, что некоторые страны НАТО уже направили своих военных на Украину. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости эти слова, отметила, что "дальше скрывать это они уже не могли".
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"Признания Сикорского об участии военных ряда стран НАТО в боевых действиях против России с украинского плацдарма расцениваются крымчанами как явное доказательство прямой агрессии этих конкретных государств против России. Военнослужащие этих стран принимают участие в регулярном нанесении ударов по российской территории, гибнут наши граждане, включая детей, стариков, женщин. Верим, что возмездие неотвратимо", - сказал Мурадов РИА Новости.
По его словам, эти признания свидетельствуют о том, что все "красные линии" участниками агрессии уже пересечены.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреРоссияУкраинаСШАГеоргий МурадовРадослав СикорскийНАТОЭммануэль Макрон
 
 
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