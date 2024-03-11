https://ria.ru/20240311/kot-1932390025.html
Кот устроился на работу в подмосковную "Пятерочку"
Кот устроился на работу в подмосковную "Пятерочку" - РИА Новости, 11.03.2024
Кот устроился на работу в подмосковную "Пятерочку"
Кот устроился на работу в один из подмосковных магазинов сети "Пятерочка" (входит в Х5 Group) - его оформили как самозанятого и угощают молоком, а также... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T22:43
2024-03-11T22:43
2024-03-11T22:54
общество
пятерочка (сеть магазинов)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Кот устроился на работу в один из подмосковных магазинов сети "Пятерочка" (входит в Х5 Group) - его оформили как самозанятого и угощают молоком, а также сосисками, рассказал РИА Новости ритейлер. Пушистого сотрудника зовут Пепа, он не бездомный, у него есть хозяин, но кот любит выходить на прогулки. "Оформлен как самозанятый: нравится гибкий график и работа рядом с домом, дружелюбный коллектив, а еще (кот - ред.) получает несколько мисок молока, сосиски "Красная цена" ежедневно", - сообщили в "Пятерочке". "Предложение в сравнении с рынком более чем привлекательное", - шутят в компании.
https://ria.ru/20240201/kot-1924881535.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, пятерочка (сеть магазинов), московская область (подмосковье)
Общество, Пятерочка (сеть магазинов), Московская область (Подмосковье)
Кот устроился на работу в подмосковную "Пятерочку"
Кота взяли на работу в подмосковную "Пятерочку", его оформили как самозанятого
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Кот устроился на работу в один из подмосковных магазинов сети "Пятерочка" (входит в Х5 Group) - его оформили как самозанятого и угощают молоком, а также сосисками, рассказал РИА Новости ритейлер.
Пушистого сотрудника зовут Пепа, он не бездомный, у него есть хозяин, но кот любит выходить на прогулки.
"Оформлен как самозанятый: нравится гибкий график и работа рядом с домом, дружелюбный коллектив, а еще (кот - ред.) получает несколько мисок молока, сосиски "Красная цена" ежедневно", - сообщили в "Пятерочке".
"Предложение в сравнении с рынком более чем привлекательное", - шутят в компании.
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