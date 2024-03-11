https://ria.ru/20240311/kot-1932390025.html

Кот устроился на работу в подмосковную "Пятерочку"

Кот устроился на работу в подмосковную "Пятерочку" - РИА Новости, 11.03.2024

Кот устроился на работу в подмосковную "Пятерочку"

Кот устроился на работу в один из подмосковных магазинов сети "Пятерочка" (входит в Х5 Group) - его оформили как самозанятого и угощают молоком, а также... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T22:43

2024-03-11T22:43

2024-03-11T22:54

общество

пятерочка (сеть магазинов)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Кот устроился на работу в один из подмосковных магазинов сети "Пятерочка" (входит в Х5 Group) - его оформили как самозанятого и угощают молоком, а также сосисками, рассказал РИА Новости ритейлер. Пушистого сотрудника зовут Пепа, он не бездомный, у него есть хозяин, но кот любит выходить на прогулки. "Оформлен как самозанятый: нравится гибкий график и работа рядом с домом, дружелюбный коллектив, а еще (кот - ред.) получает несколько мисок молока, сосиски "Красная цена" ежедневно", - сообщили в "Пятерочке". "Предложение в сравнении с рынком более чем привлекательное", - шутят в компании.

https://ria.ru/20240201/kot-1924881535.html

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, пятерочка (сеть магазинов), московская область (подмосковье)