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Кот устроился на работу в подмосковную "Пятерочку" - РИА Новости, 11.03.2024
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22:43 11.03.2024 (обновлено: 22:54 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/kot-1932390025.html
Кот устроился на работу в подмосковную "Пятерочку"
Кот устроился на работу в подмосковную "Пятерочку" - РИА Новости, 11.03.2024
Кот устроился на работу в подмосковную "Пятерочку"
Кот устроился на работу в один из подмосковных магазинов сети "Пятерочка" (входит в Х5 Group) - его оформили как самозанятого и угощают молоком, а также... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T22:43
2024-03-11T22:54
общество
пятерочка (сеть магазинов)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Кот устроился на работу в один из подмосковных магазинов сети "Пятерочка" (входит в Х5 Group) - его оформили как самозанятого и угощают молоком, а также сосисками, рассказал РИА Новости ритейлер. Пушистого сотрудника зовут Пепа, он не бездомный, у него есть хозяин, но кот любит выходить на прогулки. "Оформлен как самозанятый: нравится гибкий график и работа рядом с домом, дружелюбный коллектив, а еще (кот - ред.) получает несколько мисок молока, сосиски "Красная цена" ежедневно", - сообщили в "Пятерочке". "Предложение в сравнении с рынком более чем привлекательное", - шутят в компании.
https://ria.ru/20240201/kot-1924881535.html
московская область (подмосковье)
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Наталья Макарова
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общество, пятерочка (сеть магазинов), московская область (подмосковье)
Общество, Пятерочка (сеть магазинов), Московская область (Подмосковье)
Кот устроился на работу в подмосковную "Пятерочку"

Кота взяли на работу в подмосковную "Пятерочку", его оформили как самозанятого

© Фото : соцсетиКот Пепа из магазина "Пятерочка"
Кот Пепа из магазина Пятерочка - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Фото : соцсети
Кот Пепа из магазина "Пятерочка"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Кот устроился на работу в один из подмосковных магазинов сети "Пятерочка" (входит в Х5 Group) - его оформили как самозанятого и угощают молоком, а также сосисками, рассказал РИА Новости ритейлер.
Пушистого сотрудника зовут Пепа, он не бездомный, у него есть хозяин, но кот любит выходить на прогулки.
"Оформлен как самозанятый: нравится гибкий график и работа рядом с домом, дружелюбный коллектив, а еще (кот - ред.) получает несколько мисок молока, сосиски "Красная цена" ежедневно", - сообщили в "Пятерочке".
"Предложение в сравнении с рынком более чем привлекательное", - шутят в компании.
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ОбществоПятерочка (сеть магазинов)Московская область (Подмосковье)
 
 
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