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Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Борисовым покинул МКС - РИА Новости, 11.03.2024
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18:40 11.03.2024 (обновлено: 19:49 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/kosmos-1932357972.html
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Борисовым покинул МКС
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Борисовым покинул МКС - РИА Новости, 11.03.2024
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Борисовым покинул МКС
Космический корабль Crew Dragon с международным экипажем, в который входит российский космонавт Константин Борисов, отстыковался от МКС и возвращается на Землю, РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T18:40
2024-03-11T19:49
космос - риа наука
сша
наса
роскосмос
crew dragon
международная космическая станция (мкс)
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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon с международным экипажем, в который входит российский космонавт Константин Борисов, отстыковался от МКС и возвращается на Землю, НАСА ведет прямую трансляцию."Корабль отстыковался в 11:20 по времени Восточного побережья США (18:20 мск)", — сообщили в НАСА.Экипаж Crew-7, в который наряду с Борисовым входят американская астронавт Жасмин Могбели, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава, пробыл на орбите 197 дней и, как ожидается, приводнится в Атлантическом океане неподалеку от побережья Флориды во вторник утром. Их космический полет начался в конце августа прошлого года — для Могбели и Борисова это первый полет в космос, Фурукава и Моргенсен побывали там во второй раз. После отбытия Crew-7 на МКС остаются россияне Олег Кононенко (командир экипажа. — Прим. ред.), Николай Чуб и Александр Гребенкин, а также астронавты Лорал О'Хара, Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.Полет российского космонавта Борисова на борту американского корабля Crew Dragon проходит в рамках соглашения между США и РФ о перекрестных полетах на МКС. Соглашение, заключенное "Роскосмосом" и НАСА, предполагает, что в экипаже российского корабля на МКС отправляется один американский астронавт, а в экипаж американского входит один российский космонавт. Первым таким рейсом стал полет "Союза МС-22" с Фрэнком Рубио в экипаже, миссия стартовала к МКС в сентябре 2022 года. Через пару недель Анна Кикина отправилась к МКС на Crew Dragon. В марте 2023-го на Crew Dragon (миссия Crew-6) на МКС прибыл Андрей Федяев, которого сменил Константин Борисов. Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что программа перекрестных полетов с НАСА на МКС продлена до 2025 года включительно.
https://ria.ru/20240306/kosmonavty-1931455557.html
https://ria.ru/20231120/statistika-1910467203.html
https://ria.ru/20240221/luna-1928541288.html
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космос - риа наука, сша, наса, роскосмос, crew dragon, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, США, НАСА, Роскосмос, Crew Dragon, Международная космическая станция (МКС)
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Борисовым покинул МКС

Корабль Crew Dragon с международным экипажем начал возвращение на Землю

© NASAКосмический корабль Crew Dragon
Космический корабль Crew Dragon
© NASA
Космический корабль Crew Dragon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon с международным экипажем, в который входит российский космонавт Константин Борисов, отстыковался от МКС и возвращается на Землю, НАСА ведет прямую трансляцию.
"Корабль отстыковался в 11:20 по времени Восточного побережья США (18:20 мск)", — сообщили в НАСА.
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Экипаж Crew-7, в который наряду с Борисовым входят американская астронавт Жасмин Могбели, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава, пробыл на орбите 197 дней и, как ожидается, приводнится в Атлантическом океане неподалеку от побережья Флориды во вторник утром.
Их космический полет начался в конце августа прошлого года — для Могбели и Борисова это первый полет в космос, Фурукава и Моргенсен побывали там во второй раз. После отбытия Crew-7 на МКС остаются россияне Олег Кононенко (командир экипажа. — Прим. ред.), Николай Чуб и Александр Гребенкин, а также астронавты Лорал О'Хара, Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.
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Первым таким рейсом стал полет "Союза МС-22" с Фрэнком Рубио в экипаже, миссия стартовала к МКС в сентябре 2022 года. Через пару недель Анна Кикина отправилась к МКС на Crew Dragon. В марте 2023-го на Crew Dragon (миссия Crew-6) на МКС прибыл Андрей Федяев, которого сменил Константин Борисов. Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что программа перекрестных полетов с НАСА на МКС продлена до 2025 года включительно.
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