Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Борисовым покинул МКС
Корабль Crew Dragon с международным экипажем начал возвращение на Землю
ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon с международным экипажем, в который входит российский космонавт Константин Борисов, отстыковался от МКС и возвращается на Землю, НАСА ведет прямую трансляцию.
"Корабль отстыковался в 11:20 по времени Восточного побережья США (18:20 мск)", — сообщили в НАСА.
Экипаж Crew-7, в который наряду с Борисовым входят американская астронавт Жасмин Могбели, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава, пробыл на орбите 197 дней и, как ожидается, приводнится в Атлантическом океане неподалеку от побережья Флориды во вторник утром.
Их космический полет начался в конце августа прошлого года — для Могбели и Борисова это первый полет в космос, Фурукава и Моргенсен побывали там во второй раз. После отбытия Crew-7 на МКС остаются россияне Олег Кононенко (командир экипажа. — Прим. ред.), Николай Чуб и Александр Гребенкин, а также астронавты Лорал О'Хара, Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.
Полет российского космонавта Борисова на борту американского корабля Crew Dragon проходит в рамках соглашения между США и РФ о перекрестных полетах на МКС. Соглашение, заключенное "Роскосмосом" и НАСА, предполагает, что в экипаже российского корабля на МКС отправляется один американский астронавт, а в экипаж американского входит один российский космонавт.
Первым таким рейсом стал полет "Союза МС-22" с Фрэнком Рубио в экипаже, миссия стартовала к МКС в сентябре 2022 года. Через пару недель Анна Кикина отправилась к МКС на Crew Dragon. В марте 2023-го на Crew Dragon (миссия Crew-6) на МКС прибыл Андрей Федяев, которого сменил Константин Борисов. Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что программа перекрестных полетов с НАСА на МКС продлена до 2025 года включительно.