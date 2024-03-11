https://ria.ru/20240311/kosmos-1932357972.html

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Борисовым покинул МКС

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Борисовым покинул МКС - РИА Новости, 11.03.2024

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Борисовым покинул МКС

Космический корабль Crew Dragon с международным экипажем, в который входит российский космонавт Константин Борисов, отстыковался от МКС и возвращается на Землю, РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T18:40

2024-03-11T18:40

2024-03-11T19:49

космос - риа наука

сша

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роскосмос

crew dragon

международная космическая станция (мкс)

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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon с международным экипажем, в который входит российский космонавт Константин Борисов, отстыковался от МКС и возвращается на Землю, НАСА ведет прямую трансляцию."Корабль отстыковался в 11:20 по времени Восточного побережья США (18:20 мск)", — сообщили в НАСА.Экипаж Crew-7, в который наряду с Борисовым входят американская астронавт Жасмин Могбели, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава, пробыл на орбите 197 дней и, как ожидается, приводнится в Атлантическом океане неподалеку от побережья Флориды во вторник утром. Их космический полет начался в конце августа прошлого года — для Могбели и Борисова это первый полет в космос, Фурукава и Моргенсен побывали там во второй раз. После отбытия Crew-7 на МКС остаются россияне Олег Кононенко (командир экипажа. — Прим. ред.), Николай Чуб и Александр Гребенкин, а также астронавты Лорал О'Хара, Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.Полет российского космонавта Борисова на борту американского корабля Crew Dragon проходит в рамках соглашения между США и РФ о перекрестных полетах на МКС. Соглашение, заключенное "Роскосмосом" и НАСА, предполагает, что в экипаже российского корабля на МКС отправляется один американский астронавт, а в экипаж американского входит один российский космонавт. Первым таким рейсом стал полет "Союза МС-22" с Фрэнком Рубио в экипаже, миссия стартовала к МКС в сентябре 2022 года. Через пару недель Анна Кикина отправилась к МКС на Crew Dragon. В марте 2023-го на Crew Dragon (миссия Crew-6) на МКС прибыл Андрей Федяев, которого сменил Константин Борисов. Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что программа перекрестных полетов с НАСА на МКС продлена до 2025 года включительно.

https://ria.ru/20240306/kosmonavty-1931455557.html

https://ria.ru/20231120/statistika-1910467203.html

https://ria.ru/20240221/luna-1928541288.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, сша, наса, роскосмос, crew dragon, международная космическая станция (мкс)