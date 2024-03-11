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В Перми спасли кошку, брошенную в завязанном пакете в электричке - РИА Новости, 11.03.2024
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Хорошие новости
 
14:20 11.03.2024 (обновлено: 16:02 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/koshka-1932297046.html
В Перми спасли кошку, брошенную в завязанном пакете в электричке
В Перми спасли кошку, брошенную в завязанном пакете в электричке - РИА Новости, 11.03.2024
В Перми спасли кошку, брошенную в завязанном пакете в электричке
В Пермском крае сотрудники железнодорожной службы спасли кошку, которую бросили в завязанном пакете в вагоне "Ласточки", сообщила пресс-служба Уральской... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T14:20
2024-03-11T16:02
хорошие новости
происшествия
пермь
пермский край
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ПЕРМЬ, 11 мар — РИА Новости. В Пермском крае сотрудники железнодорожной службы спасли кошку, которую бросили в завязанном пакете в вагоне "Ласточки", сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. &quot;Благодаря умелым и своевременным действиям &lt;...&gt; питомца спасли. Железнодорожники приняли решение назвать кошку Ласточкой в честь модели электропоезда, в которой ее оставил неизвестный. Теперь у нее новый дом и любящие хозяева&quot;, — говорится в заявлении.По данным надзорного ведомства, сотрудники прокуратуры обратили внимание и отреагировали на публикацию в СМИ о том, что пассажир электрички бросил в завязанном пакете молодую кошку. Животное быстро спасли и отнесли в кассы вокзала Пермь-2. Уточняется, что кошку сначала поместили в приют "Лапки-Царапки", откуда ее забрал к себе неравнодушный работник транспортной прокуратуры.
https://ria.ru/20240304/sobaka-1930971894.html
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В Перми спасли кошку, брошенную в завязанном пакете в электричке

Пермские железнодорожники спасли кошку, брошенную в завязанном пакете

© Фото : Уральская транспортная прокуратура/TelegranКошка, брошенная в электричке, попала в приют "Лапки-Царапки"
Кошка, брошенная в электричке, попала в приют Лапки-Царапки - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Фото : Уральская транспортная прокуратура/Telegran
Кошка, брошенная в электричке, попала в приют "Лапки-Царапки"
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 11 мар — РИА Новости. В Пермском крае сотрудники железнодорожной службы спасли кошку, которую бросили в завязанном пакете в вагоне "Ласточки", сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
«

"Благодаря умелым и своевременным действиям <...> питомца спасли. Железнодорожники приняли решение назвать кошку Ласточкой в честь модели электропоезда, в которой ее оставил неизвестный. Теперь у нее новый дом и любящие хозяева", — говорится в заявлении.

По данным надзорного ведомства, сотрудники прокуратуры обратили внимание и отреагировали на публикацию в СМИ о том, что пассажир электрички бросил в завязанном пакете молодую кошку. Животное быстро спасли и отнесли в кассы вокзала Пермь-2.
Уточняется, что кошку сначала поместили в приют "Лапки-Царапки", откуда ее забрал к себе неравнодушный работник транспортной прокуратуры.
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