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В Перми спасли кошку, брошенную в завязанном пакете в электричке
В Перми спасли кошку, брошенную в завязанном пакете в электричке - РИА Новости, 11.03.2024
В Перми спасли кошку, брошенную в завязанном пакете в электричке
В Пермском крае сотрудники железнодорожной службы спасли кошку, которую бросили в завязанном пакете в вагоне "Ласточки", сообщила пресс-служба Уральской... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T14:20
2024-03-11T14:20
2024-03-11T16:02
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ПЕРМЬ, 11 мар — РИА Новости. В Пермском крае сотрудники железнодорожной службы спасли кошку, которую бросили в завязанном пакете в вагоне "Ласточки", сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. "Благодаря умелым и своевременным действиям <...> питомца спасли. Железнодорожники приняли решение назвать кошку Ласточкой в честь модели электропоезда, в которой ее оставил неизвестный. Теперь у нее новый дом и любящие хозяева", — говорится в заявлении.По данным надзорного ведомства, сотрудники прокуратуры обратили внимание и отреагировали на публикацию в СМИ о том, что пассажир электрички бросил в завязанном пакете молодую кошку. Животное быстро спасли и отнесли в кассы вокзала Пермь-2. Уточняется, что кошку сначала поместили в приют "Лапки-Царапки", откуда ее забрал к себе неравнодушный работник транспортной прокуратуры.
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происшествия, пермь, пермский край
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В Перми спасли кошку, брошенную в завязанном пакете в электричке
Пермские железнодорожники спасли кошку, брошенную в завязанном пакете