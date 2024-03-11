https://ria.ru/20240311/korma-1932240597.html

Производители кормов для кошек и собак готовы снизить цены, заявила ФАС

Производители кормов для кошек и собак готовы снизить цены, заявила ФАС - РИА Новости, 11.03.2024

Производители кормов для кошек и собак готовы снизить цены, заявила ФАС

Крупнейшие в России производители кормов для домашних животных ООО "Марс" и ООО "Нестле Россия" выразили готовность снизить цены на свою продукцию, сообщили в... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T10:37

2024-03-11T10:37

2024-03-11T14:12

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Крупнейшие в России производители кормов для домашних животных ООО "Марс" и ООО "Нестле Россия" выразили готовность снизить цены на свою продукцию, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). "В результате взаимодействия с ведомством ООО "Марс" и ООО "Нестле Россия" высказали готовность взять на себя добровольные обязательства по предоставлению торговым сетям — партнерам промоскидки до 30% на определенный ассортимент кормов для кошек и собак", — уточнили в службе.Кроме того, ООО "Нестле Россия" снизит цены на корма наиболее доступного для покупателей бренда "Дарлинг". Как уточнили в ФАС, это произошло после того, как ведомство признало ООО "Марс" и ООО "Нестле Россия" компаниями, занимающими коллективное доминирующее положение на рынке. В службе уточнили, что в прошлом году их доля составила 73,1% от общего объема продаж кормов для кошек и собак.Анализ состояния конкуренции ФАС провела из-за жалоб граждан на цены на корма для домашних питомцев. В ведомстве добавили, что продолжат отслеживать ценовую ситуацию и при необоснованном повышении цен примут меры антимонопольного реагирования.Позже ситуацию прокомментировали в компании "Марс"."Больше половины семей в нашей стране имеют дома хотя бы одного питомца, поэтому доступность кормов и их качество — наши основные приоритеты. Понимая свою ответственность, 1,5 года мы не поднимали цены на продукцию для животных, несмотря на рост цен на сырье, упаковку и логистику", — отметил производитель.Там также отметили, что компания регулярно проводит промоакции, в том числе благотворительные, в результате которых самостоятельно и вместе с партнерами передает "миллионы рублей и десятки тонн кормов в приюты для бездомных животных в различных регионах нашей страны".

https://ria.ru/20240205/korm-1925437216.html

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)