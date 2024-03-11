https://ria.ru/20240311/korma-1932240597.html
Производители кормов для кошек и собак готовы снизить цены, заявила ФАС
Производители кормов для кошек и собак готовы снизить цены, заявила ФАС - РИА Новости, 11.03.2024
Производители кормов для кошек и собак готовы снизить цены, заявила ФАС
Крупнейшие в России производители кормов для домашних животных ООО "Марс" и ООО "Нестле Россия" выразили готовность снизить цены на свою продукцию, сообщили в... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T10:37
2024-03-11T10:37
2024-03-11T14:12
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Крупнейшие в России производители кормов для домашних животных ООО "Марс" и ООО "Нестле Россия" выразили готовность снизить цены на свою продукцию, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). "В результате взаимодействия с ведомством ООО "Марс" и ООО "Нестле Россия" высказали готовность взять на себя добровольные обязательства по предоставлению торговым сетям — партнерам промоскидки до 30% на определенный ассортимент кормов для кошек и собак", — уточнили в службе.Кроме того, ООО "Нестле Россия" снизит цены на корма наиболее доступного для покупателей бренда "Дарлинг". Как уточнили в ФАС, это произошло после того, как ведомство признало ООО "Марс" и ООО "Нестле Россия" компаниями, занимающими коллективное доминирующее положение на рынке. В службе уточнили, что в прошлом году их доля составила 73,1% от общего объема продаж кормов для кошек и собак.Анализ состояния конкуренции ФАС провела из-за жалоб граждан на цены на корма для домашних питомцев. В ведомстве добавили, что продолжат отслеживать ценовую ситуацию и при необоснованном повышении цен примут меры антимонопольного реагирования.Позже ситуацию прокомментировали в компании "Марс"."Больше половины семей в нашей стране имеют дома хотя бы одного питомца, поэтому доступность кормов и их качество — наши основные приоритеты. Понимая свою ответственность, 1,5 года мы не поднимали цены на продукцию для животных, несмотря на рост цен на сырье, упаковку и логистику", — отметил производитель.Там также отметили, что компания регулярно проводит промоакции, в том числе благотворительные, в результате которых самостоятельно и вместе с партнерами передает "миллионы рублей и десятки тонн кормов в приюты для бездомных животных в различных регионах нашей страны".
https://ria.ru/20240205/korm-1925437216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Производители кормов для кошек и собак готовы снизить цены, заявила ФАС
ФАС: крупнейшие производители кормов для кошек и собак готовы снизить цены
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Крупнейшие в России производители кормов для домашних животных ООО "Марс" и ООО "Нестле Россия" выразили готовность снизить цены на свою продукцию, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
«
"В результате взаимодействия с ведомством ООО "Марс" и ООО "Нестле Россия" высказали готовность взять на себя добровольные обязательства по предоставлению торговым сетям — партнерам промоскидки до 30% на определенный ассортимент кормов для кошек и собак", — уточнили в службе.
Nestle производит обширную линейку кормов для животных, среди которых Pro Plan, Purina One, "Гурмэ", Felix, Friskies, Cat Chow, Dog Chow, "Дарлинг". Продукция Марс выходит под марками Whiskas, Perfect Fit, Kitekat, Chappi, Pedigree.
Кроме того, ООО "Нестле Россия" снизит цены на корма наиболее доступного для покупателей бренда "Дарлинг".
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Как уточнили в ФАС, это произошло после того, как ведомство признало ООО "Марс" и ООО "Нестле Россия" компаниями, занимающими коллективное доминирующее положение на рынке. В службе уточнили, что в прошлом году их доля составила 73,1% от общего объема продаж кормов для кошек и собак.
Анализ состояния конкуренции ФАС провела из-за жалоб граждан на цены на корма для домашних питомцев.
В ведомстве добавили, что продолжат отслеживать ценовую ситуацию и при необоснованном повышении цен примут меры антимонопольного реагирования.
Позже ситуацию прокомментировали в компании "Марс".
«
"Больше половины семей в нашей стране имеют дома хотя бы одного питомца, поэтому доступность кормов и их качество — наши основные приоритеты. Понимая свою ответственность, 1,5 года мы не поднимали цены на продукцию для животных, несмотря на рост цен на сырье, упаковку и логистику", — отметил производитель.
Там также отметили, что компания регулярно проводит промоакции, в том числе благотворительные, в результате которых самостоятельно и вместе с партнерами передает "миллионы рублей и десятки тонн кормов в приюты для бездомных животных в различных регионах нашей страны".
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