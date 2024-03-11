https://ria.ru/20240311/kontrabanda-1932215717.html
В Приморье возбудили дело из-за контрабанды леса на 77 миллионов рублей
В Приморье возбудили дело из-за контрабанды леса на 77 миллионов рублей - РИА Новости, 11.03.2024
В Приморье возбудили дело из-за контрабанды леса на 77 миллионов рублей
Уголовное дело о контрабанде более 100 тысяч кубометров лесоматериалов на сумму свыше 77 миллионов рублей возбудили в Приморье, сообщает правительство региона. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T05:33
2024-03-11T05:33
2024-03-11T05:33
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915372829_0:818:1060:1414_1920x0_80_0_0_ec304d9cf11c184f9d7d3036de9f8e21.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 мар - РИА Новости. Уголовное дело о контрабанде более 100 тысяч кубометров лесоматериалов на сумму свыше 77 миллионов рублей возбудили в Приморье, сообщает правительство региона. "Уголовное дело возбуждено по фактам незаконного перемещения через границу России стратегически важных ресурсов. … Речь идет о лесоматериалах мягколиственных пород из березы и осины, общий объем которых составил около 5 тысяч кубических метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что ущерб от преступных действий превысил 77 миллионов рублей. "При этом в ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов предотвратили планируемое незаконное перемещение мягколиственных пород древесины совокупным объемом более 100 тысяч кубометров", - сообщают власти. По данным правительства Приморья, с 2021 года ущерб от незаконных рубок в регионе сократился более чем в шесть раз.
https://ria.ru/20240130/kontrabanda-1924263341.html
https://ria.ru/20240224/diplomaty-1929300965.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915372829_0:718:1060:1513_1920x0_80_0_0_be4c69318837d8de2f183b3ddb3a80d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия
В Приморье возбудили дело из-за контрабанды леса на 77 миллионов рублей
В Приморье возбудили дело из-за контрабанды более 100 тысяч кубометров леса
ВЛАДИВОСТОК, 11 мар - РИА Новости.
Уголовное дело о контрабанде более 100 тысяч кубометров лесоматериалов на сумму свыше 77 миллионов рублей возбудили в Приморье, сообщает
правительство региона.
«
"Уголовное дело возбуждено по фактам незаконного перемещения через границу России стратегически важных ресурсов. … Речь идет о лесоматериалах мягколиственных пород из березы и осины, общий объем которых составил около 5 тысяч кубических метров", - говорится в сообщении.
На Сахалине в прибывшем из Японии судне нашли тайник с контрабандой
Отмечается, что ущерб от преступных действий превысил 77 миллионов рублей.
"При этом в ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов предотвратили планируемое незаконное перемещение мягколиственных пород древесины совокупным объемом более 100 тысяч кубометров", - сообщают власти.
По данным правительства Приморья, с 2021 года ущерб от незаконных рубок в регионе сократился более чем в шесть раз.
Украинских дипломатов поймали на контрабанде сигарет