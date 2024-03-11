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В Приморье возбудили дело из-за контрабанды леса на 77 миллионов рублей - РИА Новости, 11.03.2024
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05:33 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/kontrabanda-1932215717.html
В Приморье возбудили дело из-за контрабанды леса на 77 миллионов рублей
В Приморье возбудили дело из-за контрабанды леса на 77 миллионов рублей - РИА Новости, 11.03.2024
В Приморье возбудили дело из-за контрабанды леса на 77 миллионов рублей
Уголовное дело о контрабанде более 100 тысяч кубометров лесоматериалов на сумму свыше 77 миллионов рублей возбудили в Приморье, сообщает правительство региона. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T05:33
2024-03-11T05:33
россия
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар - РИА Новости. Уголовное дело о контрабанде более 100 тысяч кубометров лесоматериалов на сумму свыше 77 миллионов рублей возбудили в Приморье, сообщает правительство региона. "Уголовное дело возбуждено по фактам незаконного перемещения через границу России стратегически важных ресурсов. … Речь идет о лесоматериалах мягколиственных пород из березы и осины, общий объем которых составил около 5 тысяч кубических метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что ущерб от преступных действий превысил 77 миллионов рублей. "При этом в ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов предотвратили планируемое незаконное перемещение мягколиственных пород древесины совокупным объемом более 100 тысяч кубометров", - сообщают власти. По данным правительства Приморья, с 2021 года ущерб от незаконных рубок в регионе сократился более чем в шесть раз.
https://ria.ru/20240130/kontrabanda-1924263341.html
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россия, происшествия
Россия, Происшествия
В Приморье возбудили дело из-за контрабанды леса на 77 миллионов рублей

В Приморье возбудили дело из-за контрабанды более 100 тысяч кубометров леса

© Фото : МВД по Республике БурятияНезаконная рубка леса
Незаконная рубка леса - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Фото : МВД по Республике Бурятия
Незаконная рубка леса. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар - РИА Новости. Уголовное дело о контрабанде более 100 тысяч кубометров лесоматериалов на сумму свыше 77 миллионов рублей возбудили в Приморье, сообщает правительство региона.
«
"Уголовное дело возбуждено по фактам незаконного перемещения через границу России стратегически важных ресурсов. … Речь идет о лесоматериалах мягколиственных пород из березы и осины, общий объем которых составил около 5 тысяч кубических метров", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что ущерб от преступных действий превысил 77 миллионов рублей.
"При этом в ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов предотвратили планируемое незаконное перемещение мягколиственных пород древесины совокупным объемом более 100 тысяч кубометров", - сообщают власти.
По данным правительства Приморья, с 2021 года ущерб от незаконных рубок в регионе сократился более чем в шесть раз.
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