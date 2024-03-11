https://ria.ru/20240311/kontrabanda-1932215717.html

В Приморье возбудили дело из-за контрабанды леса на 77 миллионов рублей

В Приморье возбудили дело из-за контрабанды леса на 77 миллионов рублей - РИА Новости, 11.03.2024

В Приморье возбудили дело из-за контрабанды леса на 77 миллионов рублей

Уголовное дело о контрабанде более 100 тысяч кубометров лесоматериалов на сумму свыше 77 миллионов рублей возбудили в Приморье, сообщает правительство региона. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T05:33

2024-03-11T05:33

2024-03-11T05:33

россия

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар - РИА Новости. Уголовное дело о контрабанде более 100 тысяч кубометров лесоматериалов на сумму свыше 77 миллионов рублей возбудили в Приморье, сообщает правительство региона. "Уголовное дело возбуждено по фактам незаконного перемещения через границу России стратегически важных ресурсов. … Речь идет о лесоматериалах мягколиственных пород из березы и осины, общий объем которых составил около 5 тысяч кубических метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что ущерб от преступных действий превысил 77 миллионов рублей. "При этом в ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов предотвратили планируемое незаконное перемещение мягколиственных пород древесины совокупным объемом более 100 тысяч кубометров", - сообщают власти. По данным правительства Приморья, с 2021 года ущерб от незаконных рубок в регионе сократился более чем в шесть раз.

https://ria.ru/20240130/kontrabanda-1924263341.html

https://ria.ru/20240224/diplomaty-1929300965.html

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россия, происшествия