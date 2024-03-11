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У участника шоу "Уральские пельмени" произошел конфликт с подростками - РИА Новости, 11.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:22 11.03.2024 (обновлено: 16:34 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/konflikt-1932326246.html
У участника шоу "Уральские пельмени" произошел конфликт с подростками
У участника шоу "Уральские пельмени" произошел конфликт с подростками - РИА Новости, 11.03.2024
У участника шоу "Уральские пельмени" произошел конфликт с подростками
Полицейские в Екатеринбурге проверяют информацию о конфликте участника шоу "Уральские пельмени" Дмитрия Соколова с группой подростков, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T16:22
2024-03-11T16:34
культура
происшествия
екатеринбург
уральские пельмени
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар — РИА Новости. Полицейские в Екатеринбурге проверяют информацию о конфликте участника шоу "Уральские пельмени" Дмитрия Соколова с группой подростков, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.&quot;Опубликованные в сети Интернет сведения зарегистрированы в установленном порядке в дежурной части отдела полиции № 5. Проверочные мероприятия поручено провести службе участковых уполномоченных, по их итогам представители МВД примут обоснованное процессуальное решение&quot;, — подчеркнул он.По словам Горелых, сообщений и официальных заявлений по поводу конфликта ни от одной из сторон пока не поступало.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором Соколов вступил в словесный конфликт с несколькими молодыми людьми в подземном переходе в Екатеринбурге.
https://ria.ru/20240229/alibasov-1930301352.html
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происшествия, екатеринбург, уральские пельмени, валерий горелых
Культура, Происшествия, Екатеринбург, Уральские пельмени, Валерий Горелых
У участника шоу "Уральские пельмени" произошел конфликт с подростками

Полиция проверяет данные о конфликте Дмитрия Соколова с подростками

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУчастник команды "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов
Участник команды Уральские пельмени Дмитрий Соколов - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Участник команды "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар — РИА Новости. Полицейские в Екатеринбурге проверяют информацию о конфликте участника шоу "Уральские пельмени" Дмитрия Соколова с группой подростков, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
«

"Опубликованные в сети Интернет сведения зарегистрированы в установленном порядке в дежурной части отдела полиции № 5. Проверочные мероприятия поручено провести службе участковых уполномоченных, по их итогам представители МВД примут обоснованное процессуальное решение", — подчеркнул он.

По словам Горелых, сообщений и официальных заявлений по поводу конфликта ни от одной из сторон пока не поступало.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором Соколов вступил в словесный конфликт с несколькими молодыми людьми в подземном переходе в Екатеринбурге.
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КультураПроисшествияЕкатеринбургУральские пельмениВалерий Горелых
 
 
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