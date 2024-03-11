https://ria.ru/20240311/konflikt-1932326246.html

У участника шоу "Уральские пельмени" произошел конфликт с подростками

У участника шоу "Уральские пельмени" произошел конфликт с подростками - РИА Новости, 11.03.2024

У участника шоу "Уральские пельмени" произошел конфликт с подростками

Полицейские в Екатеринбурге проверяют информацию о конфликте участника шоу "Уральские пельмени" Дмитрия Соколова с группой подростков, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T16:22

2024-03-11T16:22

2024-03-11T16:34

культура

происшествия

екатеринбург

уральские пельмени

валерий горелых

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар — РИА Новости. Полицейские в Екатеринбурге проверяют информацию о конфликте участника шоу "Уральские пельмени" Дмитрия Соколова с группой подростков, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых."Опубликованные в сети Интернет сведения зарегистрированы в установленном порядке в дежурной части отдела полиции № 5. Проверочные мероприятия поручено провести службе участковых уполномоченных, по их итогам представители МВД примут обоснованное процессуальное решение", — подчеркнул он.По словам Горелых, сообщений и официальных заявлений по поводу конфликта ни от одной из сторон пока не поступало.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором Соколов вступил в словесный конфликт с несколькими молодыми людьми в подземном переходе в Екатеринбурге.

https://ria.ru/20240229/alibasov-1930301352.html

екатеринбург

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происшествия, екатеринбург, уральские пельмени, валерий горелых