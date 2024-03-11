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У участника шоу "Уральские пельмени" произошел конфликт с подростками
У участника шоу "Уральские пельмени" произошел конфликт с подростками - РИА Новости, 11.03.2024
У участника шоу "Уральские пельмени" произошел конфликт с подростками
Полицейские в Екатеринбурге проверяют информацию о конфликте участника шоу "Уральские пельмени" Дмитрия Соколова с группой подростков, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T16:22
2024-03-11T16:22
2024-03-11T16:34
культура
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екатеринбург
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валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар — РИА Новости. Полицейские в Екатеринбурге проверяют информацию о конфликте участника шоу "Уральские пельмени" Дмитрия Соколова с группой подростков, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых."Опубликованные в сети Интернет сведения зарегистрированы в установленном порядке в дежурной части отдела полиции № 5. Проверочные мероприятия поручено провести службе участковых уполномоченных, по их итогам представители МВД примут обоснованное процессуальное решение", — подчеркнул он.По словам Горелых, сообщений и официальных заявлений по поводу конфликта ни от одной из сторон пока не поступало.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором Соколов вступил в словесный конфликт с несколькими молодыми людьми в подземном переходе в Екатеринбурге.
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Культура, Происшествия, Екатеринбург, Уральские пельмени, Валерий Горелых
У участника шоу "Уральские пельмени" произошел конфликт с подростками
Полиция проверяет данные о конфликте Дмитрия Соколова с подростками
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар — РИА Новости. Полицейские в Екатеринбурге проверяют информацию о конфликте участника шоу "Уральские пельмени" Дмитрия Соколова с группой подростков, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
«
"Опубликованные в сети Интернет сведения зарегистрированы в установленном порядке в дежурной части отдела полиции № 5. Проверочные мероприятия поручено провести службе участковых уполномоченных, по их итогам представители МВД примут обоснованное процессуальное решение", — подчеркнул он.
По словам Горелых, сообщений и официальных заявлений по поводу конфликта ни от одной из сторон пока не поступало.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором Соколов вступил в словесный конфликт с несколькими молодыми людьми в подземном переходе в Екатеринбурге.
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