https://ria.ru/20240311/kirkorov-1932233874.html
Киркоров исполнил номер с извинениями за участие в "голой вечеринке"
Киркоров исполнил номер с извинениями за участие в "голой вечеринке" - РИА Новости, 11.03.2024
Киркоров исполнил номер с извинениями за участие в "голой вечеринке"
Артист Филипп Киркоров принял участие в шоу "Звезды", свой номер он посвятил извинениям за участие в "голой вечеринке", спев ироничную версию песни "Пять... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T09:42
2024-03-11T09:42
2024-03-11T10:57
филипп киркоров
гарик харламов (игорь)
артемий лебедев
шоу-бизнес
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Артист Филипп Киркоров принял участие в шоу "Звезды", свой номер он посвятил извинениям за участие в "голой вечеринке", спев ироничную версию песни "Пять минут", видео опубликовано на платформе "VK видео". "Я зашел туда всего на пять минут. <…> Пусть вошел я не в те двери в моей творческой карьере, но зашел туда всего на пять минут", — спел он. После номера жюри положительно высказалось о номере: Гарик Харламов поблагодарил певца за самоиронию, а Артемий Лебедев поздравил артиста с тем, что он наконец "вошел в правильные двери". В конце прошлого года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором стала актриса и блогер Анастасия Ивлеева, которая позже сообщила, что все вырученные средства от продажи билетов во второй день вечеринки лично направит в благотворительные организации. Меропритие вызвало негативный резонанс в обществе. Блогеру и нескольким участникам вечеринки, в их числе и Киркорову, пришлось оправдываться. Так, певец заявил, что "заглянул на пять минут" на вечеринку и ушел. Он также отметил, что осознал свою ошибку при выборе мероприятия.
https://ria.ru/20240305/kirkorov-1931183890.html
https://ria.ru/20240222/kirkorov-1928930659.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
филипп киркоров, гарик харламов (игорь), артемий лебедев, шоу-бизнес
Филипп Киркоров, Гарик Харламов (Игорь), Артемий Лебедев, Шоу-бизнес
Киркоров исполнил номер с извинениями за участие в "голой вечеринке"
Киркоров в шоу "Звезды" исполнил номер с извинениями за "голую вечеринку"