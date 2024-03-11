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Киркоров исполнил номер с извинениями за участие в "голой вечеринке" - РИА Новости, 11.03.2024
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09:42 11.03.2024 (обновлено: 10:57 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/kirkorov-1932233874.html
Киркоров исполнил номер с извинениями за участие в "голой вечеринке"
Киркоров исполнил номер с извинениями за участие в "голой вечеринке" - РИА Новости, 11.03.2024
Киркоров исполнил номер с извинениями за участие в "голой вечеринке"
Артист Филипп Киркоров принял участие в шоу "Звезды", свой номер он посвятил извинениям за участие в "голой вечеринке", спев ироничную версию песни "Пять... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T09:42
2024-03-11T10:57
филипп киркоров
гарик харламов (игорь)
артемий лебедев
шоу-бизнес
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Артист Филипп Киркоров принял участие в шоу "Звезды", свой номер он посвятил извинениям за участие в "голой вечеринке", спев ироничную версию песни "Пять минут", видео опубликовано на платформе "VK видео". "Я зашел туда всего на пять минут. &lt;…&gt; Пусть вошел я не в те двери в моей творческой карьере, но зашел туда всего на пять минут", — спел он. После номера жюри положительно высказалось о номере: Гарик Харламов поблагодарил певца за самоиронию, а Артемий Лебедев поздравил артиста с тем, что он наконец "вошел в правильные двери". В конце прошлого года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором стала актриса и блогер Анастасия Ивлеева, которая позже сообщила, что все вырученные средства от продажи билетов во второй день вечеринки лично направит в благотворительные организации. Меропритие вызвало негативный резонанс в обществе. Блогеру и нескольким участникам вечеринки, в их числе и Киркорову, пришлось оправдываться. Так, певец заявил, что "заглянул на пять минут" на вечеринку и ушел. Он также отметил, что осознал свою ошибку при выборе мероприятия.
https://ria.ru/20240305/kirkorov-1931183890.html
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филипп киркоров, гарик харламов (игорь), артемий лебедев, шоу-бизнес
Филипп Киркоров, Гарик Харламов (Игорь), Артемий Лебедев, Шоу-бизнес
Киркоров исполнил номер с извинениями за участие в "голой вечеринке"

Киркоров в шоу "Звезды" исполнил номер с извинениями за "голую вечеринку"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Артист Филипп Киркоров принял участие в шоу "Звезды", свой номер он посвятил извинениям за участие в "голой вечеринке", спев ироничную версию песни "Пять минут", видео опубликовано на платформе "VK видео".
"Я зашел туда всего на пять минут. <…> Пусть вошел я не в те двери в моей творческой карьере, но зашел туда всего на пять минут", — спел он.
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После номера жюри положительно высказалось о номере: Гарик Харламов поблагодарил певца за самоиронию, а Артемий Лебедев поздравил артиста с тем, что он наконец "вошел в правильные двери".
В конце прошлого года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором стала актриса и блогер Анастасия Ивлеева, которая позже сообщила, что все вырученные средства от продажи билетов во второй день вечеринки лично направит в благотворительные организации.
Меропритие вызвало негативный резонанс в обществе. Блогеру и нескольким участникам вечеринки, в их числе и Киркорову, пришлось оправдываться. Так, певец заявил, что "заглянул на пять минут" на вечеринку и ушел. Он также отметил, что осознал свою ошибку при выборе мероприятия.
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