https://ria.ru/20240311/khamas-1932345483.html

Нетаньяху заявил о ликвидации четвертого по значимости члена ХАМАС

Нетаньяху заявил о ликвидации четвертого по значимости члена ХАМАС - РИА Новости, 11.03.2024

Нетаньяху заявил о ликвидации четвертого по значимости члена ХАМАС

Израиль ликвидировал четвёртого по значимости лидера в иерархии ХАМАС в секторе Газа, остальные командиры движения ждут своей очереди, заявил в понедельник... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T17:40

2024-03-11T17:40

2024-03-11T17:40

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мар - РИА Новости. Израиль ликвидировал четвёртого по значимости лидера в иерархии ХАМАС в секторе Газа, остальные командиры движения ждут своей очереди, заявил в понедельник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. "Мы находимся на пути к полной победе. На пути к этой победе мы уже ликвидировали четвёртого (по значимости члена) ХАМАС. Номера три, два и один уже на очереди", - заявил Нетаньяху в видеообращении, которая распространила канцелярия премьера. Заявление прозвучало на фоне сообщений в пресс о возможной ликвидации третьего по значимости командира палестинского движения ХАМАС Марвана Исы, который занимал должность заместителя главы военного крыла организации. Силовики в настоящее время проверяют эту информацию. Газета The Times of Israel отмечает, что под четвёртым номером, вероятно, имеется в виду убийство замглавы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури, которое произошло в Ливане в начале января. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 31 тысячу, пострадали более 72 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

https://ria.ru/20240311/konflikt-1915630213.html

израиль

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году