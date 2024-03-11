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Число жертв наводнений и оползней в Индонезии выросло до 26 человек - РИА Новости, 11.03.2024
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09:56 11.03.2024 (обновлено: 10:04 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/indoneziya-1932235456.html
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии выросло до 26 человек
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии выросло до 26 человек - РИА Новости, 11.03.2024
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии выросло до 26 человек
Число жертв наводнений и оползней в индонезийской провинции Западная Суматра увеличилось до 26, спасатели до сих пор разыскивают 11 человек, сообщает... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T09:56
2024-03-11T10:04
в мире
индонезия
западная суматра
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Число жертв наводнений и оползней в индонезийской провинции Западная Суматра увеличилось до 26, спасатели до сих пор разыскивают 11 человек, сообщает индонезийский портал Langgam.id со ссылкой на национальный центр управления спасательными операциями. Ранее сообщалось, что по меньшей мере 19 человек погибли в результате наводнений и оползней в Индонезии, продолжающихся с прошлого четверга, еще семь человек считались пропавшими. "По данным центра управления спасательными операциями BNPB (Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям – ред.), по состоянию на утро понедельника, наводнения и оползни на Западной Суматре привели к гибели 26 человек, а 11 человек до сих пор считаются пропавшими", - пишет издание. Глава BNPB Абдул Мухари в своем письменном заявлении также сообщил, что наводнения и оползни так или иначе затронули 39 тысяч человек.
https://ria.ru/20240225/zemletryasenie-1929401494.html
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в мире, индонезия, западная суматра
В мире, Индонезия, Западная Суматра
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии выросло до 26 человек

Число жертв наводнений в провинции Западная Суматра увеличилось до 26

© AFP 2024 / REZAN SOLEHЖенщина стоит возле поврежденного дома после наводнения в индонезийской провинции Западная Суматра. 10 марта 2024
Женщина стоит возле поврежденного дома после наводнения в индонезийской провинции Западная Суматра. 10 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AFP 2024 / REZAN SOLEH
Женщина стоит возле поврежденного дома после наводнения в индонезийской провинции Западная Суматра. 10 марта 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Число жертв наводнений и оползней в индонезийской провинции Западная Суматра увеличилось до 26, спасатели до сих пор разыскивают 11 человек, сообщает индонезийский портал Langgam.id со ссылкой на национальный центр управления спасательными операциями.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 19 человек погибли в результате наводнений и оползней в Индонезии, продолжающихся с прошлого четверга, еще семь человек считались пропавшими.
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"По данным центра управления спасательными операциями BNPB (Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям – ред.), по состоянию на утро понедельника, наводнения и оползни на Западной Суматре привели к гибели 26 человек, а 11 человек до сих пор считаются пропавшими", - пишет издание.
Глава BNPB Абдул Мухари в своем письменном заявлении также сообщил, что наводнения и оползни так или иначе затронули 39 тысяч человек.
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В миреИндонезияЗападная Суматра
 
 
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