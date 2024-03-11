https://ria.ru/20240311/indoneziya-1932235456.html

Число жертв наводнений и оползней в Индонезии выросло до 26 человек

Число жертв наводнений и оползней в Индонезии выросло до 26 человек - РИА Новости, 11.03.2024

Число жертв наводнений и оползней в Индонезии выросло до 26 человек

Число жертв наводнений и оползней в индонезийской провинции Западная Суматра увеличилось до 26, спасатели до сих пор разыскивают 11 человек, сообщает... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T09:56

2024-03-11T09:56

2024-03-11T10:04

в мире

индонезия

западная суматра

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Число жертв наводнений и оползней в индонезийской провинции Западная Суматра увеличилось до 26, спасатели до сих пор разыскивают 11 человек, сообщает индонезийский портал Langgam.id со ссылкой на национальный центр управления спасательными операциями. Ранее сообщалось, что по меньшей мере 19 человек погибли в результате наводнений и оползней в Индонезии, продолжающихся с прошлого четверга, еще семь человек считались пропавшими. "По данным центра управления спасательными операциями BNPB (Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям – ред.), по состоянию на утро понедельника, наводнения и оползни на Западной Суматре привели к гибели 26 человек, а 11 человек до сих пор считаются пропавшими", - пишет издание. Глава BNPB Абдул Мухари в своем письменном заявлении также сообщил, что наводнения и оползни так или иначе затронули 39 тысяч человек.

https://ria.ru/20240225/zemletryasenie-1929401494.html

https://ria.ru/20240301/gost-1930376496.html

индонезия

западная суматра

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индонезия, западная суматра