https://ria.ru/20240311/ikra-1932213276.html

В ВАРПЭ исключили предпосылки для роста цен на красную икру в Масленицу

В ВАРПЭ исключили предпосылки для роста цен на красную икру в Масленицу - РИА Новости, 11.03.2024

В ВАРПЭ исключили предпосылки для роста цен на красную икру в Масленицу

Предпосылок для роста цен на красную икру нет - как в период Масленицы, так и до начала очередной лососевой путины на Дальнем Востоке, более того, не исключено, РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T04:28

2024-03-11T04:28

2024-03-11T04:28

дальний восток

масленица

экономика

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Предпосылок для роста цен на красную икру нет - как в период Масленицы, так и до начала очередной лососевой путины на Дальнем Востоке, более того, не исключено, что в апреле-мае икра будет еще доступнее для потребителя, так как рыбаки заинтересованы в реализации остатков к старту в июне нового промыслового сезона, сообщил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. "Предпосылок для роста цен как в период Масленицы (продлится с 11 по 17 марта - ред.), так и до начала новой лососевой путины на Дальнем Востоке (стартует с 1 июня - ред.) мы не видим. Не исключено, что в апреле-мае икра будет еще доступнее для потребителя, рыбаки заинтересованы а реализации остатков к старту нового промыслового сезона", - сообщил Зверев. Он напомнил, что в 2023 году рыбаки смогли добыть почти 609 тысяч тонн тихоокеанских лососей - это второй показатель за всю историю наблюдений. "Хороший вылов отразился и на объеме производства красной икры: он вырос по сравнению с показателем 2022 года в 2,5 раза, достигнув отметки почти 24 тысячи тонн", - заметил глава ассоциации. Рекордные объемы производства красной икры обусловили и снижение ее цены: анализ ВАРПЭ показал, что в ноябре и декабре, когда оптовые продавцы и торговые сети массово формируют закупки для предстоящих праздников, средняя отпускная цена на соленую икру горбуши на Дальнем Востоке составляла 3550 рублей за килограмм (минус 20% год к году). Ближе к марту 2024 года она снизилась еще - до 3400 рублей, на 25% в сравнении с тем же периодом год назад. В рознице цена в 1,5-2 раза выше цены рыбаков, указывают в ассоциации: в нее включена наценка посредников, затраты на логистику, фасовку по банкам, переупаковку и связанные с этим процессы уже в регионах реализации, промо-акции и так далее. Но, даже с учетом всех этих факторов, цена на полке ниже, чем в 2022 году: к примеру, к концу февраля красная икра в рознице в среднем стоила на 6% ниже, чем год назад, подсчитали ранее аналитики оператора фискальных данных "Платформа ОФД". Правильный выборОдин из основных факторов, влияющих на цену икры – ее качество; по словам Зверева, оно зависит в том числе от вида рыбы, от района и месяца вылова, от технологии производства и рецептуры засолки. А чтобы не испортить себе и своим близким праздник, покупать икру нужно в проверенных точках продаж, подчеркнул он - например, в специализированных магазинах или напрямую у производителей. Важно обращать внимание на внешний вид продукции: на жестяной банке или этикетке обязательно должны быть указаны производитель, ГОСТ или ТУ, вид рыбы, состав, дата изготовления, фасовки, срок годности и в идеале - пометка "без использования дополнительных консервантов". Крышка банки не должна проминаться и быть вздутой, добавил собеседник агентства, а в пластиковой таре или стеклянной банке не должно быть никакой жидкости: нужно, чтобы икра полностью заполняла упаковку. "Вместе с тем, для потребителя цена не должна быть главным критерием выбора красной икры. Продукция стоимостью гораздо ниже средней на рынке - более чем на 20%, редко соответствует заявленному качеству, а в большинстве случаев является контрафактом или подделкой, а значит, может быть опасной для здоровья", - заметил глава ВАРПЭ.

https://ria.ru/20240205/ikra-1925520138.html

https://ria.ru/20231221/ikra-1917124081.html

https://ria.ru/20240214/benefitsiary-1927212625.html

дальний восток

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дальний восток, масленица, экономика