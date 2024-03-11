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Буданов* сделал заявление о Крыме - РИА Новости, 11.03.2024
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13:20 11.03.2024 (обновлено: 20:39 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/gur-1932283785.html
Буданов* сделал заявление о Крыме
Буданов* сделал заявление о Крыме - РИА Новости, 11.03.2024
Буданов* сделал заявление о Крыме
Украина готовит серьезную военную операцию в Крыму, заявил начальник Главного управления разведки страны Кирилл Буданов*, чьи слова приводит пресс-служба... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T13:20
2024-03-11T20:39
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Украина готовит серьезную военную операцию в Крыму, заявил начальник Главного управления разведки страны Кирилл Буданов*, чьи слова приводит пресс-служба госоргана.&quot;Наши действия в Черном море — это подготовка к серьезной операции в Крыму&quot;, — утверждает он.Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал Киев понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.В Совфеде отмечали, что Минобороны готово к любым провокациям Киева в Черном море.В Крыму называли планы Киева атаковать полуостров авантюрой Запада, она станет колоссальной трагедией для Украины.* Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240311/ugroza-1932264573.html
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в мире, киев, украина, черное море, дмитрий медведев, политика
В мире, Киев, Украина, Черное море, Дмитрий Медведев, Политика
Буданов* сделал заявление о Крыме

Глава ГУР Буданов утверждает, что Украина готовится к операции в Крыму

© Фото : пресс-служба президента УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Фото : пресс-служба президента Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Украина готовит серьезную военную операцию в Крыму, заявил начальник Главного управления разведки страны Кирилл Буданов*, чьи слова приводит пресс-служба госоргана.
«

"Наши действия в Черном море — это подготовка к серьезной операции в Крыму", — утверждает он.

Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
"Привели к поражению". СМИ назвали главную угрозу Украине
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Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал Киев понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
В Совфеде отмечали, что Минобороны готово к любым провокациям Киева в Черном море.
В Крыму называли планы Киева атаковать полуостров авантюрой Запада, она станет колоссальной трагедией для Украины.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
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