Почти 30 вологодских фермеров открыли свое дело с грантом "Агростартап"
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Вологодской области 29 фермеров смогли открыть свое дело благодаря гранту "Агростартап", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Эта финансовая поддержка предоставляется в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Финансовая поддержка предоставляется тем, кто недавно начал работать или хочет открыть свое дело на селе. В рамках этого гранта на разведение крупного рогатого скота можно получить до семи миллионов рублей, на другие направления – до пяти миллионов рублей. Грант предоставляется на условиях софинансирования, 10% от стоимости проекта должны составлять собственные средства фермера.
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"Начинающим фермерам предоставляется не только финансовая поддержка в виде грантов, но и квалифицированная консультационная помощь. С этой целью создан центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Вологодской области, специалисты которого оказывают методическую и консультационную помощь по вопросам предоставления господдержки, подготовки бизнес-планов, концепций развития бизнеса, бухгалтерскому учету, формированию отчетности и юридическим вопросам",- рассказал исполняющий обязанности начальника департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Николай Виноградов, его слова приводит пресс-служба.
За все время реализации этого нацпроекта финансовую поддержку получили 29 фермеров. Все они открыли свое дело. Грант "Агростартап" получила также Ирина Дудка из Череповецкого района. В прошлом году она получила финансовую помощь, чтобы создать и развить хозяйство в сфере пчеловодства. Фермер купила для развития дела оборудование, ульи, пчелопавильон на 60 пчелосемей. Сейчас ее пасека состоит из 40 пчелосемей. Свою продукцию фермер успешно реализует на ярмарках, выставках, интернет-площадках.
В текущем году из бюджета Вологодской области дополнительно выделят 30 миллионов рублей на увеличение объемов финансирования по гранту "Агростартап" по поручению врио губернатора региона Георгия Филимонова.