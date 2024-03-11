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Почти 30 вологодских фермеров открыли свое дело с грантом "Агростартап" - РИА Новости, 11.03.2024
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13:26 11.03.2024
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Почти 30 вологодских фермеров открыли свое дело с грантом "Агростартап"
Почти 30 вологодских фермеров открыли свое дело с грантом "Агростартап" - РИА Новости, 11.03.2024
Почти 30 вологодских фермеров открыли свое дело с грантом "Агростартап"
В Вологодской области 29 фермеров смогли открыть свое дело благодаря гранту "Агростартап", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T13:26
2024-03-11T13:26
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Вологодской области 29 фермеров смогли открыть свое дело благодаря гранту "Агростартап", сообщает пресс-служба регионального правительства. Эта финансовая поддержка предоставляется в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Финансовая поддержка предоставляется тем, кто недавно начал работать или хочет открыть свое дело на селе. В рамках этого гранта на разведение крупного рогатого скота можно получить до семи миллионов рублей, на другие направления – до пяти миллионов рублей. Грант предоставляется на условиях софинансирования, 10% от стоимости проекта должны составлять собственные средства фермера. "Начинающим фермерам предоставляется не только финансовая поддержка в виде грантов, но и квалифицированная консультационная помощь. С этой целью создан центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Вологодской области, специалисты которого оказывают методическую и консультационную помощь по вопросам предоставления господдержки, подготовки бизнес-планов, концепций развития бизнеса, бухгалтерскому учету, формированию отчетности и юридическим вопросам",- рассказал исполняющий обязанности начальника департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Николай Виноградов, его слова приводит пресс-служба. За все время реализации этого нацпроекта финансовую поддержку получили 29 фермеров. Все они открыли свое дело. Грант "Агростартап" получила также Ирина Дудка из Череповецкого района. В прошлом году она получила финансовую помощь, чтобы создать и развить хозяйство в сфере пчеловодства. Фермер купила для развития дела оборудование, ульи, пчелопавильон на 60 пчелосемей. Сейчас ее пасека состоит из 40 пчелосемей. Свою продукцию фермер успешно реализует на ярмарках, выставках, интернет-площадках. В текущем году из бюджета Вологодской области дополнительно выделят 30 миллионов рублей на увеличение объемов финансирования по гранту "Агростартап" по поручению врио губернатора региона Георгия Филимонова.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , вологодская область, череповецкий район, николай виноградов, георгий филимонов, бизнес
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Вологодская область, Череповецкий район, Николай Виноградов, Георгий Филимонов, Бизнес

Почти 30 вологодских фермеров открыли свое дело с грантом "Агростартап"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКоровы на ферме
Коровы на ферме - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Вологодской области 29 фермеров смогли открыть свое дело благодаря гранту "Агростартап", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Эта финансовая поддержка предоставляется в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Финансовая поддержка предоставляется тем, кто недавно начал работать или хочет открыть свое дело на селе. В рамках этого гранта на разведение крупного рогатого скота можно получить до семи миллионов рублей, на другие направления – до пяти миллионов рублей. Грант предоставляется на условиях софинансирования, 10% от стоимости проекта должны составлять собственные средства фермера.
«
"Начинающим фермерам предоставляется не только финансовая поддержка в виде грантов, но и квалифицированная консультационная помощь. С этой целью создан центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Вологодской области, специалисты которого оказывают методическую и консультационную помощь по вопросам предоставления господдержки, подготовки бизнес-планов, концепций развития бизнеса, бухгалтерскому учету, формированию отчетности и юридическим вопросам",- рассказал исполняющий обязанности начальника департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Николай Виноградов, его слова приводит пресс-служба.
За все время реализации этого нацпроекта финансовую поддержку получили 29 фермеров. Все они открыли свое дело. Грант "Агростартап" получила также Ирина Дудка из Череповецкого района. В прошлом году она получила финансовую помощь, чтобы создать и развить хозяйство в сфере пчеловодства. Фермер купила для развития дела оборудование, ульи, пчелопавильон на 60 пчелосемей. Сейчас ее пасека состоит из 40 пчелосемей. Свою продукцию фермер успешно реализует на ярмарках, выставках, интернет-площадках.
В текущем году из бюджета Вологодской области дополнительно выделят 30 миллионов рублей на увеличение объемов финансирования по гранту "Агростартап" по поручению врио губернатора региона Георгия Филимонова.
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Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаВологодская областьЧереповецкий районНиколай ВиноградовГеоргий ФилимоновБизнес
 
 
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